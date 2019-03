Ce spune analiza de urină despre sănătatea ta. Ce inseamna leucocite in urina Daca ai facut o analiza de urina, cunoscuta si drept sumar de urina, cu siguranta te intrebi ce spune rezultatul despre sanatatea ta. Vezi ce inseamna daca ai leucocite in urina, hematii in urina sau alte probleme. Nu uita ca, pentru o interpretare corecta a unui sumar de urina, trebuie sa te adresezi medicului, care va ține cont și de istoricul tau medical, eventualele boli asociate, varsta și alți factori care pot influența un sumat de urina. Leucocite in urina. Ce inseamna Apar leucocite in urina? Nu este normal, dar nici nu este cazul sa te ingrijorezi foarte tare. Leucocitele, adica celulele… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca e sa ne raportam la o zicala din batrani „lunea nici iarba nu crește”, motiv pentru care echipa Bihon.ro a decis sa nu se ingrijeasca de responsabilitațile zilei de luni, ci sa serveasca cititorilor o evadare din cotidian prin abordarea unor teme de actualitate. Ce inseamna echilibrul…

- Totul in ziua de astazi se realizeaza foarte simplu si rapid datorita evolutiei internetului, inclusiv cand vine vorba despre locuri de munca, care si acestea se pot gasi foarte usor prin intermediul site-urilor de specialitate. Cu totii putem intampina anumite probleme in momentul in care dorim sa…

- Laurențiu Reghecampf, antrenor care a pierdut doua titluri in acest sistem de desfașurare, acuza inainte de startul ultimelor 10 etape: "In anumite meciuri, anumite echipe nu joaca". Se intra in play-off, iar FCSB se teme deja de jocuri de culise. O spune raspicat un fost antrenor, care a activat in…

- Serban Stoica este medic specialist in chirurgie cardiotoracica si in bolile congenitale la o clinica privata din Bristol, Marea Britanie. Desi are un program extrem de aglomerat, isi face timp si revine in tara impreuna cu o echipa de medici britanici pentru a opera cateva zeci de cazuri dificile de…

- "Am incercat sa propun modificare chiar si pentru Consiliul Concurentei de a putea sa investigheze intr-un termen fix de timp, adica o perioada de timp limitata, adica ai sase luni de zile, nu mai mult, atunci cand Guvernul are anumite elemente din economia romaneasca vizavi de care are anumite suspiciuni.…

- HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU 2019. Avand in vedere presiunea la care ati fost supusi pana acum, eu sper ca ati reusit sa duceti la bun sfarsit tot ceea ce v-ati propus si sa va regasesc mandri de realizarile voastre. Cea mai mare presiune a venit din directia relatiilor, a parteneriatelor, casatoriilor,…

- Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei…

- Premierul Viorica Dancila afirma ca nu stie daca ar lua decizia acuzarii presedintelui de inalta tradare, daca o astfel de hotarare ar sta in semnatura sa, intrucat si ea s-a confruntat cu o asemenea acuzatie, dar sustine ca ar trebui o analiza in acest sens pentru a stabili ceea ce este si ceea…