- Ciprian Groza, director adjunct DGASPC Galați, și-a dat demisia la doar o zi dupa ce a facut declaratii in cazul fetei de 14 ani, gasita plina de sange pe strada, dupa ce ar fi fost violata.

- Parintii fetei au ajuns la inchisoare acum doi ani, iar rudele au refuzat sa o ia in grija, argumentand ca nu isi pot permite sa o creasca. Ancheta sociala facuta in 2017 a concluzionat ca atat bunicii materni, cat si cei paterni traiesc intr-o saracie cumplita, in locuinte improvizate.

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la incidentul de la Galați, in care doi polițiști sunt banuiți de neglijența in cazul unei minore dintr-un centru de plasament, care se afla pe strada in stare de soc, cu sange pe picioare, potrivit unui comunicat de presa al institutiei.Sesizarea…

- Declarațiile inițiale ale adolescentei care a fost gasita plina de sange pe o strada din Galați, facute in fața angajatilor de la Serviciul de Ambulanta, difera fața de cele ulterioare, comunicate de Protecția Copilului și anchetatori.

- Seful Serviciului Judetean de Ambulanta, Mihai Polinschi, a facut declaratii cu privire la minora de 14 ani, gasita duminica plina de sange pe o strada din Galati. Fata i-ar fi spus asistentei de pe ambulanta ca ar fi fost violata.