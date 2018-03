Stiri pe aceeasi tema

- Florin Mircea Buliga este autorul triplei crime de la Brasov. Acesta si-a ucis sotia si cei doi copii în timp ce acestia dormeau. Pe pagina de Facebook a sotiei exista mai multe fotografii cu toata familia.

- In vara anului trecut, cuplul Lavinia Pirva-Ștefan Banica Jr. oficializa relația. Artista a luat numele soțului, doar ca a avut probleme. A trebuit sa schimbe foarte multe acte. „Acum ma cheama Lavinia Cristina Banica. E nasol! E nasol, crede-ma, sa fie nevoie sa iți schimbi buletinul, pașaportul, dar…

- Ana Bucur a luptat cu temutul cancer pana in ultima clipa cu toata puterea care ii mai ramasese in trupul firav. Din nefericire, „in meciul” cu maladia mortala ea nu a caștigat, așa cum reușea de multe ori sa faca atunci cand era pe terenul de baschet. In urma ei au ramas parinții indurerați, colegii…

- S-au scurs momente de groaza intr-un centru comercial din orașul Kemerevo din Rusia, care a fost cuprins de un incendiu devastator. De la o ora la altul bilanțul a crescut extrem de mult și, potrivit celor mai noi informații, sunt cel puțin 37 de morți, 43 de raniți. Din nefericire, alți 69 de oameni,…

- Cel putin patru persoane au murit, trei fiind copii, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unui incendiu dintr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC. Focul a izbucnit la etajul al patrulea al cladirii Winter Cherry din orasul Kemerovo, conform site-ului de stiri rus Sputnik citat…

- Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai apreciate cantarețe de muzica populara. Este o persoana deschisa, cu suflet bun, a aratat-o in atatea momente, și are și o silueta de invidiat, in ciuda varstei. Acum, se ”plange” ca are cu doua kg in plus. Cantareața de muzica populara a explicat cu le va…

- Trei copii care s-au imbolnavit de rujeola au murit in ultima saptamana, acestia fiind din judetele Iasi, Bacau si Neamt. De asemenea, medicii au primit confirmarea diagnosticului de rujeola pentru un al patrulea deces care era in investigare, fiind vorba despre un copil de cinci luni din Bacau. Numarul…

- Pompierii au intervenit, vineri dimineata, pentru recuperarea a 37 de persoane, intre care 31 de copii, dupa ce autocarul in care se aflau a derapat din cauza zapezii pe un drum judetean din Mures, la Reghin. Pasagerii au fost preluati si cazati la o scoala.

- Un barbat in varsta de 49 de ani din comuna argeșeana Moșoaia a fost adus in aceasta seara la sediul Poliției municipiului Pitești pentru audieri. Barbatul este acuzat ca și-ar fi sechestrat in ultimele doua saptamani soția și cei patru copii ai sai, cu varste cuprinse intre 2 și 14 ani. Sesizarea a…

- Un barbat din comuna Mosoaia, este audiat joi de polițiștii piteșteni deoarece acesta este suspectat ca si-a sechestrat în ultimele doua saptamâni sotia si cei patru copii minori.

- Gripa continua sa faca ravagii. Alte doua persoane au murit din pricina ei, informeaza Agerpres. Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns, astfel, la 109, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ultimele doua persoane care au murit din cauza…

- Cristina Fulgușin Mateiaș, o cunoscuta cantareața de muzica populara, s-a stins din viața zilele trecute, dupa ce a contractat un virus gripal. Fiica artistei a marturisit ca aceasta tușea de o luna și a refuzat sa mearga la spital. Se pare insa ca aceasta avea probleme mai mari de sanatate, la inima.…

- Au aparut deja primele incidente in Capitala din cauza fenomenului de freezing rain/ploaie inghețata. Circulația tramvaiului 41 este blocata in acest moment. Ploaia inghețata a cuprins deja mașinile și strazile, au aparut incidente, mai multe tamponari ușoare din cauza poleiului. Șinele tramvaiului…

- Nervos dupa o cearta cu un alt șofer, un brailean de 38 ani a apasat pedala de accelarație și a depașit coloana formata la trecerea la nivel cu calea ferata. Accidentul a avut loc in cartierul Lacu-Dulce din Braila. Mașina in care se afla alaturi de soția sa a fost spulberata. Femeia avea doar 35 […]…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca va fi adoptata o noua Ordonanța de Urgența in urmatoarea ședința de Guvern, care sa corecteze „defectiunile” din legea salarizarii legate de indemnizatiile pentru mame si concediile medicale, informeaza a1.ro. „Eu consider ca cele patru elemente care au stat la…

- Olivia Steer a vorbit deschis despre drama prin care a trecut. Jurnalista a povestit cea mai grea perioada din viața ei, cand și-a pierdut sora. Soția lui Andi Moisescu nu și-a putut stapani lacrimile, in timp ce povestea despre pierderea pe care a suferit-o. Sora ei s-a luptat cinci ani cu necruțatoarea…

- Vanessa Trump, sotia fiului cel mare al presedintelui american Donald Trump, a depus joi o cerere de divort de sotul sau, Donald Trump Jr., la un tribunal din New York, dupa o casnicie de 12 ani si cinci copii impreuna, relateaza agentiile EFE si AFP, scrie agerpres.ro."Dupa 12 ani de casatorie,…

- Barbatul in varsta de 35 de ani este din din satul Scurta, judetul Bacau si a fost gasit mort, la marginea localitatii, cu multiple semne de violenta pe corp. Imediat au fost alertate autoritatile, iar la fata locului au ajuns pentru cercetari mai multe echipaje de politie si un procuror criminalist,…

- De Ziua Femeii, Viorel Catarama s-a strecurat in clubul LOFT și și-a ”spionat” soția la party-ul cu stripperi, deși barbații nu au avut, teoretic, acces in local. Celebrul milionar a fost, insa, descurcareț și, alaturi de un prieten, a reușit sa intre in luxosul club de noapte. CANCAN.RO, site-ul nr.…

- Au aparut noi imagini cu fostul spion rus și fiica lui, care au fost otraviți. La cinci zile dupa ce au fost gasiți inconștienți, Sergei Skripal Skripal și fata sa, sunt inca internați in spital, impreuna cu detectivul Nick Bailey. Acesta din urma e casatorit, are doi copii și a fost și el otravit cu…

- Nina Iliescu, soția fostului președinte Ion Iliescu, a acordat poate cel mai lung interviu din 1989 incoace. Totul s-a petrecut…din greșeala! Bogdan Miu și Catalin Striblea, realizatorii matinalului Digi FM au vrut sa verifice o știre care a tot circulat pe internet. Totul a pornit de la fostul numar…

- Soția lui Andrei Duban nu a avut deloc zile ușoare la „Ferma Vedetelor” in calitate de fermierul saptamanii. Totuși au fost și momente mai puțin tensionate, de exemplu cel in care Catalin Neamțu a facut o mulțime de glume urland dupa tot felul de sortimente de mancare. De departe insa, nașterea unui…

- Scene șocante s-au petrecut intr-o casa din Germania, unde un sirian și-a injunghiat de mai multe ori soția intr-un acces de furie. Inca dornic de razbunare, criminalul a facut un live pe Facebook, unde a dezvaluit mai multe informații despre teribila tragedie. Ulterior, el a fugit impreuna cu unul…

- Antonia este una dintre mamele model din showbiz-ul de la noi. Ea reușește sa se imparta intre concerte și cei trei copii pe care ii are. Din nefericire, noaptea trecuta s-au scurt clipe delicate in casa in care locuiește cu Alex Velea. Și asta pentru ca fiul lor cel mic a facut febra mare. Cu […] The…

- In noaptea de sambata spre duminica, la secția de psihiatria a Spitalului Județean din Slatina. Un infirmier a ucis o asistenta, apoi s-a sinucis. Barbatul a injunghiat-o pe femeie de 7 ori in spate și de 3 ori in zona gatului, spun anchetatorii. El a fost gasit cu venele taiate și cu o plaga in […]…

- Tami Huntsman a pledat vinovata la capetele de acuzatii pe care tribunalul i le-a adus. Asa a evitat pedeapsa cu moartea! Trupurile celor doi micuti au fost gasite intr-un depozit inchiriat. Tami Joy Huntsman, de 41 de ani, i-a ucis cu sange rece. Si totul din cauza surorii mai mare a celor doi minori.…

- Sergiu Hanca a devenit tatic! Fotbalistul in varsta de 25 de ani și soția lui sunt in culmea fericirii. Ei au devenit parinții unui baiețel perfect sanatos, care a primit nota 10 la naștere. Andreea, femeia care l-a facut sa spuna „DA” in 2016, i-a daruit un baiat, vineri noapte. Nu a fost deloc ușor,…

- Amalia Nastase a simțit pe propria piele ce inseamna sa fii blocat cu mașina, pe un drum național, in toiul iernii. Ex-soția fostului mare tenismen al Romaniei a povestit ca a sunat la 112, iar persoana care a preluat apelul i-a oferit un raspuns halucinant, precizand ca mașinile responsabile cu dezapezirea…

- Mihai Rait Dragomir, cunoscut mai ales pentru interpretarea personajului Dorel din „Las Fierbinți”, va deveni tatic pentru prima oara, in acest an. Soția lui, frumoasa Ana Maria, este insarcinata in 4 luni, potrivit unor surse apropiate de actor. Cei doi s-au casatorit vara trecuta, iar acum sunt pregatiți…

- Drumuri inchise din cauza viscolului și a zapezii. La cateva ore de cand meteorologii au emis cod portocaliu și galben de ger, ninsori și viscol in țara noastra, s-au produs derapaje ușoare ale autoturismelor in afara carosabilului, blocaje pentru perioade scurte de timp, restricții rutiere pe anumite…

- Din proces in proces. Așa a ajuns cea mai celebra amanta, Vica Blochina, pentru neplata intreținerii. Deși apartamentul de lux i-a mai fost scos la licitație de catre Asociația de proprietari tot din cauza restanțelor colosale la intreținere, Vica nu și-a invațat lecția. Acum cinci luni a fost obligata…

- Adan Dahir (38 de ani) a ucis-o, cu sange rece, pe Asiyah Harris (27 de ani). Cei doi erau casatoriți și aveau impreuna doi copii. Orbit de furie pentru ca femeia l-a parasit, barbatul a pus mana pe un cuțit și nu s-a lasat pana nu și-a lasat fara suflare partenera de viața. Adan Dahir […] The post…

- Moartea milionarului Vasile Turcu a provocat o mare suferința cunoscuților sai, dar mai ales familiei, care, in luna martie, se pregatește sa-i faca parastasul de un an. Soția omului de afaceri, Elena, iși alina dorul și se reculege destul de des la mormantul lui, loc de care are foarte mare grija.…

- Soții care au devenit virali cantand in metroul din Paris, Marius si Georgiana, au venit la „Romanii au talent”. Prestația lor i-a impresionat pe jurați, care le-au oferit fiecare cate un „DA” soților deveniți celebri pe internet. „Soția mea nu a vrut sa spuna, dar visul ei a fost sa apara in fața Andrei”,…

- "Intervin foarte rar in spațiul public. Discreția a fost alegerea mea. Daca fac asta acum, este pentru ca ma simt obligata cu o explicație colegilor mei de munca, atația cați mai sunt in viața", a scris Nina Iliescu. Ea face trimitere la un articol de presa, unde se scria ca sotia fostului…

- Din cauza ninsorii abundente din aceasta noapte, 136 de copii nu au putu ajunge la școala. Drumurile inzapezite si ghetusul pe pante mari au dus la suspendarea a șase rute școlare. Astfel, in șase instituții din cinci raioane, microbuzele școlare nu au mai ajuns la copii pentru a-i transporta la școala. …

- Unul din patru copii irakieni sufera de saracie si patru milioane au nevoie de asistenta din cauza razboiului purtat in aceasta tara cu militantii gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), a comunicat duminica UNICEF, transmite Reuters. ONU a anchetat 150 de atacuri impotriva unor institutii de invatamant…

- Victima, Nicoleta Botan, ar fi avut numeroase conflicte cu fostul ei sot, Marius Cristian Botan, motiv pentru care ea obtinuse in instanta un ordin de restrictie pe numele sau. Ca urmare, barbatul fusese evacuat din casa si nu se putea apropia la o distanta mai mica de 200 de metri, atat fata de…

- Un accident cumplit a avut loc, joi seara, pe soseaua care leaga orasele Gheorgheni si Miercurea Ciuc. Un barbat a pierdut controlul volanului, masina a derapat si in urma impactului sotia si cei doi copii ai acestuiaA si-au pierdut viata.

- Un barbat care si-a ucis sotia in bataie a fost trimis in judecata in stare de arest preventiv, se arata intr-un comunicat remis joi, AGERPRES, de Biroul de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava. Potrivit sursei citate, Petru Dumitriu este cercetat pentru savarsirea infractiunii de violenta…

- Jurnalistul revistei "Catavencii" s-a stins fulgerator la 43 de ani. Potrivit marturisirilor facute de apropiati, Nic Sarbu fusese diagnosticat cu o maladie mortala. In ciuda luptei sale impotriva bolii necrutatoare, el a fost invins. In mesajul care anunta moartea lui, sotia sa, Simona Tache, a dezvaluit…

- Aproximativ jumatate din populatia de 2,6 milioane de persoane stramutata din Irak in ultimii trei ani din cauza razboiului cu militantii Stat Islamic reprezinta copii, iar violentele persistente ingreuneaza incercarile de a le imbunatati soarta, a transmis vineri ONU. In timp ce guvernul din Bagdad…

- Narcis Raducan (43 de ani) este unul dintre cei mai cunoscuti oameni din fotbalul romanesc. Fost jucator la Steaua si la Rapid, acesta a facut cariera si din postura de conducator de club. In viata privata, fostul mijlocas este un barbat implinit. El este casatorit si are trei copii minunati.

- Cel puțin 22 de turiști sunt blocați pe Varful lui Roman, din județul Valcea. Noup dintre turiștii blocați sunt copii. La fața locului s-au deplasat deja jandarmii montani. Turiștii au ramas blocați la cabana din cauza viscolului. Starea lor de sanatate este buna, nu au solicitat ingrijiri medcale.…