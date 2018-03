Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile dintre statut roman si investitorul strategic interesat in Santierul Naval DMHI Mangalia au fost finalizate in seara zilei de miercuri, 21 martie. Astfel, Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia va renunta la exercitarea dreptului de preferinta cu privire la achizitia pachetului de actiuni detinut…

- Statul roman va detine pachetul majoritar de actiuni la Santierul Mangalia si va forma un joint venture cu olandezii de la Damen, a anuntat joi Ministerul Economiei. Ministerul a renuntat astfel la dreptul de...

- Negocierile dintre statul roman si investitorul strategic interesat in Santierul Naval DMHI Mangalia, Damen Shipyards Group, au fost finalizate miercuri, iar statul roman va deveni actionar al santierului naval, a anuntat joi Ministerul Economiei. Anuntul a fost facut in timp aproximativ 300 de angajati…

- Mai exact, vicepresedintele ALDE Arad se refera la preluarea santierelui naval Mangalia de catre olandezii de la „Damen”, insa conditionat de statutul de actionar majoritar al statului roman. „In urma asocierii, statul roman va detine 51% din actiuni, prin Santierul Naval 2 Mai S.A, iar 49% vor apartine…

- Negocierile dintre statul roman si investitorul strategic interesat in Santierul Naval DMHI Mangalia au fost finalizate miercuri seara, iar statul va deveni actionar majoritar la acest obiectiv industrial, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Economiei. “Este pentru prima data in ultimii…

- Ministerul Economiei anunta ca a finalizat negocierile cu olandezii de la Damen asupra pachetului majoritar de actiuni de la santierul naval Santierul DMHI Mangalia. Statul roman va renunta sa-si exercite dreptul de preemptiune asupra cotei de 51%, care in acest moment este detinuta de Daewoo Shipbuilding…

- Negocierile dintre statul roman și investitorul strategic interesat in Șantierul Naval DMHI Mangalia au fost finalizate in seara zilei de miercuri, 21 martie. Astfel, Șantierul Naval 2 Mai S.A Mangalia va renunța la exercitarea dreptului de preferința cu privire la achiziția pachetului de acțiuni deținut…

- 300 de angajați ai Șantierului Naval Mangalia vin astazi la poarta celui mai tacut ministru - Danuț Andrușca. Ei acuza statul român ca n-a facut nimic ca sa împiedice șantierul sa se afunde în datorii și chiar a amânat

- Ryaniar, cel mai mare operator aerian low-cost, va cumpara 75% din actiunile Laudamotion, companie ce a luat fiinta din fosta Niki, care a facut parte din Air Berlin si a intrat apoi in insolventa. Initial, Ryanair preia 25% din actiuni si va ajunge la o participatie de 75%, daca va primi aprobarea…

- Ministrul Economiei, Danut Andrusca, si reprezentantii Sindicatului Liber Navalistul s-au intalnit vineri, la Ministerul Economiei, pentru a discuta despre Santierul DMHI Mangalia, care si-a redus drastic activitatea dupa ce a fost blocata vanzarea pachetului majoritar de actiuni catre olandezii de…

- Bursaspor – Kayserispor 1-0: Stancu, integralist la gazde, a inscris in minutul 76. Celalalt roman de la Bursaspor, Gheorghe Grozav, a intrat pe teren in minutul 75. La Kayserispor, echipa antrenata de Marius Sumudica, Lung si Sapunaru au evoluat pe toata durata partidei. Kayserispor…

- 26.600 de ore. Peste 3 ani. Este cea mai lunga perioada pe care a zburat-o, vreodata, un pilot roman. Serban Ionescu a plecat la pensie dupa zeci de mii de curse in care a purtat responsabilitatea pasagerilor avionului sau, fie ca au fost simpli calatori, fie ca a fost vorba despre

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, pompierii au fost solicitati sa intervina miercuri seara la un accident rutier petrecut pe DN15D, la iesirea din Girov spre Roman, in care au fost implicate doua autoturisme, un microbuz de transport persoane si un autocamion.…

- Claudiu Keșeru, atacantul celor de la Ludogoreț, a marcat pentru echipa sa in meciul de pe terenul lui Botev Plovdiv. Titular, Keșeru a deschis scorul pentru Ludogoreț in minutul 5. Cosmin Moți, celalalt roman de la Ludogoreț, e titular. (VIDEO cu golul, aici) La pauza, Ludogoreț e in avantaj, scor…

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale ''Transgaz'' SA a devenit, indirect, actionar majoritar la Intreprinderea de Stat Vestmoldtransgaz din Republica Moldova, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, premierul moldovean, Pavel Filip. Potrivit acestuia, Eurotransgaz…

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale ''Transgaz'' SA a devenit, indirect, actionar majoritar la Intreprinderea de Stat Vestmoldtransgaz din Republica Moldova, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, premierul moldovean, Pavel Filip.

- Grupul italian Fincantieri, printre cei mai mari constructori de nave din lume, cu afaceri anuale de peste 4 miliarde euro, care controleaza si grupul norvegian Vard, proprietarul santierelor navale din Tulcea si Braila, a trimis Guvernului roman o oferta de management operational al Santierului…

- Radu Zaharia și Alexandru Ionița I, goluri in Cipru. Ei au marcat, sambata, in meciul direct dintre echipele lor Ermis Aradippou si Aris Limassol, scor 4-1, din ultima etapa a sezonuliu regulat din Cipru. Formatia lui Zaharia, Ermis, ocupa locul opt in clasament si va juca in play-out, iar Aris Limassol…

- Potrivit acestuia, la fata locului au intervenit in scurt timp o autospeciala de descarcerare grea, o autospeciala de stingere a incendiilor si o ambulanta SMURD-EPA din cadrul Detasamentului de pompieri Roman. "Echipele au asigurat masurile de prevenire si stingere a incendiilor la evenimentul…

- Biserica primeste subventii generoase de la statul roman, inclusiv salariile preotilor, fara a plati vreun fel de taxe sau impozite, a amintit Remus Borza, considerand ca, asa cum a spus si ministrul de Finante, s-ar impune mai multa transparenta si comunicare in ceea ce priveste asumarea misiunii de…

- VOUCHERE DE VACANTA 2018, TICHTE DE VACANTA 2018. Tot personalul din sectorul public, dar si din companiile in care statul este actionar unic sau majoritar, va beneficia de vouchere de vacanta acordate in conformitate cu OUG 46 din 30 iunie 2017, in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, precizeaza…

- Darius Valcov a fost tinta intrebarilor puse la conferința de presa de la Bruxelles, pentru ca nu a fost demis de premierul roman dupa ce a fost condamnat la inchisoare pentru coruptie. In prima sa vizita ca prim ministru in Capitala Uniunii Europene, Viorica Dancila a dat explicatii in fata jurnalistilor…

- Tot personalul din sectorul public, dar si din companiile in care statul este actionar unic sau majoritar, va beneficia de vouchere de vacanta acordate in conformitate cu OUG 46 din 30 iunie 2017, in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, precizeaza Ministerul Turismului intr-un comunicat de presa…

- O lanterna cu ultraviolete, un gel special si o cutie cu pudra. De atat este nevoie pentru a detecta urmele de mizerie din spitale. Cel putin asta spera conducerea Spitalului Judetean din Bistrita, care a cheltuit 1.800 de lei pentru trei dispozitive-minune impotriva murdariei. "Exista doua…

- Sylvester Stallone a publicat pentru fani un afis al filmului „Creed 2“, care urmeaza sa fie lansat in luna noiembrie a acestui an si in care joaca si pugilistul roman Florian „Big Nasty“ Munteanu.

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a marcat un gol la primul sau meci oficial pentru Sparta Praga, duminica, in victoria cu 2-0 in fata echipei Slovan Liberec, pe teren propriu, in etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Cehiei. Stanciu a deschis scorul in min. 5, al doilea gol al praghezilor…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) intentioneaza sa lanseze, in martie, o emisiune de certificate Tezaur dedicata populatiei, la pretul de un leu/instrument, au declarat surse din institutie, precizand ca certificatele "nu vor fi in forma materializata".

- Sambata dinaintea Lasatului sec de branza, denumita și Sambata Ursului, era dedicata pomenilor pentru sufletul celor adormiți. In aceasta zi se ofereau placinte cu branza și oua. In unele zone, se facea o placinta mare, care se manca toata, fiind ajutata de mai multe cani cu vin, pentru vigoarea corpului…

- Presa italiana nu e straina de situația FCSB-ului, care a pierdut dreptul de a folosi numele și marca Steaua in detrimentul echipei Armatei. Dat afara de MM Stoica de la Steaua, Gabi Safta, corespondentul roman de la Gazzetta dello Sport, semneaza in ediția tiparita de miercuri a cotidianului o corespondența…

- Intr-o discutie cu redactorii Capital, fostul jucator de tenis, devenit de ani buni „cel mai bogat roman“, a detaliat intregul proiect explicand si greutatile care stau in calea realizarii acestui vis al sau. „Noi planuim treaba asta de zeci de ani. In ultimii ani am primit si promisiuni de la Guvern,…

- Luni, liderul social-democrat a afirmat ca este nevoie de o ancheta parlamentara atat in cazul activitatii SPP, cat si in privinta unor sefi din diverse institutii, "care se pare ca actioneaza ilegal". Totodata, Dragnea a precizat ca aceasta comisie va fi infiintata la urmatorul plen reunit…

- BUCURESTI, 12 feb — Sputnik, Georgiana Arsene. Viorel Cercea este un barbat din Sibiu care are un vis: sa ajunga anul acesta în Moscova, chiar de Ziua Nationala, adica pe 12 iunie. Pâna aici, nimic neobisnuit, numai ca Viorel Cercea vrea sa faca acest drum pe jos. Chiar…

- Cei doi conationali se aflau in plina strada, intr-o masina peste care s-a prabusit un copac doborat de vantul puternic abatut asupra zonei in care se aflau, in orasul maltez Mriehel. Despre cazul dramatic inregistrat sambata dimineata, ora locala, s-au facut precizari din directia MAE. Concret, in…

- Tudorel Toader, face un bilant pe Facebook, vineri dimineata, al masurilor luate pe parcursul anului trecut pentru dezvoltarea sistemului penitenciar, in care vorbeste despre ceea ce s-a facut pentru imbunatatirea conditiilor de detentie – au fost create 170 de locuri noi de cazare (realizate…

- A ieșit de sub tipar volumul de versuri ”TIMP OPAC”, 2018, de Mihail Tanase. Autorul este la a 29 – a carte. A scris roman, poezie și proza și este laureat al mai multor concursuri literare. A publicat articole și poezii in zeci de reviste din țara și din strainatate. Este membru al Ligii Scriitorilor

- Pictorul Bogdan Mihai Radu a fost ales – alaturi de alti doi artisti, premiati la nivel international – ca reprezentativ din punct de vedere vizual pentru editia de anul acesta a targului Oxford International Art Fair 2018.

- Florin Gardoș, in Ungaria. Cu ce club negociaza fundașul roman. Aflat in ultimele șase luni de contract cu gruparea engleza Southampton, Florin Gardoș iși negociaza deja transferul la o alta echipa. Conform 24.hu, fundașul roman de 24 de ani se afla in tratative avansate cu formația maghiara Ferencvaros…

- Dan Petrescu l-a umilit pe Dumitru Stangaciu și a batjocorit memoria lui Didi Prodan. ”Bursucul”, caracter dificil. Dan Petrescu, cel care recent a implinit varsta de 50 de ani, este cunoscut ca un personaj vulcanic, cu un caracter dificil. Pana și colaboratorii cei mai apropiați lucreaza cu manuși…

- Sumele pe care le castiga Simona Halep gratie performantelor sportive nu mai sunt chiar atat de ametitoare dupa ce sunt supuse taxelor. Cel mai elocvent exemplu este reprezentat de premiul de la Australian Open, care aproape s-a injumatatit dupa ce castigul Simonei a fost impozitat.

- Stadionul „Iuliu Bodola", din Oradea, va gazdui in ziua de sambata, 26 mai, cu incepere de la ora 17.00, Gala „Uniți pentru Mihai Neșu". La acțiunea organizata in onoarea fostului internațional roman, care a ramas paralizat in urma unui accident suferit in timpul unui ...

- Fostul fundaș al Barcelonei, Marc Bartra, revine in La Liga. Fundașul care și-a incheiat conturile cu Borussia Dortmund va evolua la Betis, anunța cotidianul spaniol AS. Jucatorul de 27 ani a aterizat marți dupa-amiaza la Sevilla, unde a fost intampinat de cațiva fani, dar și de vicepreședintele lui…

- O comisie speciala din Ministerul Culturii a decis, in 1996, ca nava veche de un secol nu poate fi considerata parte a patrimoniului national, in ciuda faptului ca a fost implicata in cele doua razboaie mondiale, dar si in razboiul balcanic. In 2010 a fost vanduta ca fier vechi unei firme private.

- Motociclistul Emanuel Gyenes, singurul roman care a concurat in acest an la Raliul Dakar, a fost primit luni, la locul de munca din municipiul Satu Mare, cu tort si aplauze, fiind felicitat de colegi. El a marturisit ca aceasta competitie a fost cea mai grea dintre editiile care au avut…

- Anunțat cu mare tam-tam, dar pe buna dreptate, filmul „Banditul Whisky”, saga spargatorului de banci roman, dar de origine maghiara, Ambrus Attila, ruleaza de astazi, 27 ianuarie, timp de mai multe zile și in Bacau, la Cinema City, in Arena Mall. Filmul este distribuit de Taylor Projects și susținut…

- Guvernul a promovat in sedinta de miercuri un memorandum care prevede ca statul roman vrea sa-si exercite dreptul de preemtiune asupra pachetului de actiuni de 51% de la santierul naval Mangalia pe care coreenii de la Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering vrea sa-l vanda. Problema este ca acest drept…

- Guvernul, prin Ministerul Economiei, vrea sa rascumpere actiuni de la Daewoo Mangalia pentru a deschide un santier naval al statului unde ar putea fi construite fregate pentru Armata. In acest sens, Guvernul a trimis deja coreenilor de la Daewo o scrisoare prin care anunta ca vor sa-si exercite dreptul…

- Reprezentantii Uber si ai SoftBank au refuzat sa comenteze informatia publicata de Wall Street Journal.Achizitia are loc dupa mai multe luni de incertitudini in cadrul Uber, va aduce in companie un nou actionar major si va asigura adoptarea unor standarde de guvernanta corporativa sustinute…