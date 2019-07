O majoritate a germanilor (59%) considera ca cele trei serii de tremurat in public ale cancelarului Angelei Merkel tin de sfera "privata", potrivit unui sondaj publicat sambata, relateaza AFP, citat de news.ro.

Merkel, aflata la putere de 14 ani, a provocat ingrijorare, in ultimele saptamani, dupa ce a fost cuprinsa - in trei randuri - de tremurat in cursul unor ceremonii oficiae.

Insa 59% dintre persoanlee intervievate considera ca acest tremurat tine doar de sfera "privata" a cancelarului, care urmeaza sa implineasca varsta de 65 de ani la 17 iulie.

Alte 34% dintre persoanele…