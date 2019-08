Stiri pe aceeasi tema

- Un apreciat medic stomatolog din Buzau a analizat fotografia in care apar dinții gasiți in butoiul in care se crede ca suspectul Gheorghe Dinca ar fi incinerat ramașițe umane. Sergiu Lazarev este aproape sigur ca sunt dinți umani, care ar putea proveni de la doua persoane. ”Din punctul meu de vedere,…

- Surse din cadru INML au declarat pentru Mediafax ca identificarea unui ADN din analiza oaselor descoperite la locuinta lui Gheorghe Dinca este, in prezent, sub semnul intrebarii, din cauza faptului ca oasele sunt foarte calcinate Resturile de oase și dinții de om pe care le-au gasit polițiștii in curtea…

- In spațiul public, a aparut o fotografie cu dinții care au fost gasiți in cenușa din butoiul gasit in curtea lui Gheorghe Dinca. Un medic stomatolog a vorbit pe baza imaginii, pentru playtech.ro, spunand ca ”Nu-mi pot da cu parerea daca este sau nu din ancheta, dar ma pot pronunța doar pe…

- Gheorghe Dinca, inculpatul care a recunoscut ca le-a omorat pe cele doua fete din Caracal, ar avea si alte probleme cu legea, fiind anchetat intr-un dosar de trafic de persoane, scrie realitatea.net.

- Libertatea a intrat in posesia primelor imagini pe care polițiștii le-au facut chiar in curtea lui Gheorghe Dinca, din Caracal, suspectul in cazul Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani disparuta de acasa și care a sunat de trei ori la 112. In butoiul metalic din curte, polițiștii au descoperit, prin cernere,…

- Putin dupa ora 23.00, o autospeciala a Politiei a iesit din curtea unde locuieste Gheorghe Dinca, suspectul crimei din Caracal, masina in care se afla acesta fiind incercuita de jandarmi. Sute de protestatari au huiduit cand a iesit masina Politiei, dar si cand au iesit anchetatorii din curtea lui Dinca.…

- Politistii au demarat, sambata dimineata, cercetari dupa ce persoane necunoscute au incendiat mai multe autoturisme in municipiul Curtea de Arges, trei dintre masini arzand in totalitate, a informat...

- Cercetarile in cazul avionului prabusit la Nehoiu au fost preluate de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, un procuror indreptandu-se spre locul accidentului in care au murit doua persoane, a declarat miercuri pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al Prefecturii Buzau, Gabriel Cozma. Potrivit…