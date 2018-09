Stiri pe aceeasi tema

- Tarile Uniunii Europene au pierdut in 2016 venituri de aproape 150 de miliarde de euro din Taxa pe Valoare Adaugata (TVA), potrivit unui studiu publicat vineri de Comisia Europeana. Asa-numitul "deficit de incasare a TVA-ului" indica diferenta dintre veniturile din TVA preconizate si suma…

- Comisia Europeana invita parțile interesate sa transmita observații privind angajamentele comunicate de Transgaz de a permite exporturile de gaze naturale din Romania catre alte state membre, in special catre Ungaria și Bulgaria, potrivit unui comunicat al Comisiei. Dupa deschiderea unei investigații…

- Firmele germane care activeaza in Romania-ingrijorate pentru urmatorii ani Presedintele Camerei de Comert si Industrie Româno-Germane despre activitatea firmelor germane în România. Principalele probleme sunt legate de resursele umane, din cauza migratiei si a lipsei…

- Daul a declarat ca procesul lansat de Parlamentul European impotriva Ungariei trebuie continuat si ca trebuie sa existe consecinte asupra oricui nu respecta statul de drept. 'Dorim sa aflam de la Comisia Europeana ca nu s-a respectat statul de drept in Ungaria', a spus mai departe Daul, facand referire…

- In timp ce Romania e repliata, intern, de aproape doi ani, fiind total ignorata si absenta din jocul european si international, Uniunea Europeana este in curs de a se schimba in mod fundamental. Discursul recent al presedintelui Comisiei despre starea Uniunii ar trebui sa le dea fiori pe sira spinarii…

- Bogdan Chirieac este de parere ca este foarte puțin probabil sa se organizeze remanierea guvernamentala in aceste momente, o alta problema fiind mai grava, și anume conflictul declanșat de Gabriela Firea impotriva președintelui PSD, Liviu Dragnea. ''Este puțin probabil. Problema principala…

- Principalele puncte de tecere a frontierei spre Ungaria sunt foarte aglomerate in aceasta perioada. Mii de masini tranziteaza frontierele, cele mai mari cozi fiind inregistrate la Nadlac II. Soferii sunt sfatuiti sa consulte aplicatia online a Politiei de Frontiera privind situatia traficului…

- Premierul Ungariei, Orban Viktor, a spus la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, judetul Harghita, ca Centenarul Marii Uniri nu este pentru maghiari un moment de sarbatoare. ”România a intrat în urma cu o suta de ani în epoca moderna. Întelegem ca, din…