- O ordonanta de urgenta nu poate sa contribuie la ieftinirea creditului in Romania, aceasta este in primul rand un act fiscal si printr-un act fiscal nu se poate schimba nivelul dobanzilor la creditele pe care le dau bancile, a declarat miercuri, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala…

- Romanii cu credite in lei au parte de modificari majore in privința dobanzilor: acestea nu vor mai varia in funcție de ROBOR, ci de un nou indicator, calculat de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) in funcție de tranzacțiile efective dintre banci. Cel mai probabil, acest proiect va fi adoptat in…

- ”Taxa pe lacomie” se va calcula in alt mod, iar fondurile de pensii care se ocupa de Pilonul II vor scapa pentru o vreme de majorarea de capital de 800 de milioane de euro, arata proiectul de modificare a controversatei Ordonanțe 114. Iata principalele modificari: bancile mici, care au o cota de piața…

- Masura propusa de catre Ministerul Finantelor Publice (MFP) privind introducerea unui nou indice de referinta pentru creditele cu dobanda variabila acordate in lei va conduce, pentru creditele nou acordate, la cresterea marjei de dobanda care intra in componenta dobanzii variabile, sustin reprezentatii…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in funcție de care se calculeaza dobanzile romanilor cu credite in lei, a urcat uni la 3,23% de la nivelul de 3,16%, inregistrat vineri. Creșterea ROBOR se traduce in creșterea ratelor, iar Guvernul vrea sa contracareze acest lucru schimband modul de calcul al indicatorului.…

- Ministrul Finantelor anunta primele modificari la Ordonanta lacomiei. Acestea vor viza in special sectorul bancar si Pilonul II de pensii. Eugen Teodorovici a spus ca modul de calcul al indicelui ROBOR folosit pentru calculul ratelor la creditele in lei va fi schimbat. Acesta se va baza pe tranzactiile…

- Guvernul face un mare pas inapoi, in privinta celebrei Ordonante 114, care a bulversat mediul de afaceri. ″Taxa pe lăcomia bancilor″, după cum au numit-o cei de la PSD, se transformă în ″stimulent pentru harnicie″, anunţa ministrul finanţelor, Eugen…

- Ordinul ministrului de Finanțe nr. 1073, emis pe 6 februarie, stabilește: "In anul 2019 se acorda lunar, personalului din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, indemnizația de hrana, reprezentand a 12-a parte din doua salarii de baza minime brute pe țara garantate in plata”. Urmatorul alineat…