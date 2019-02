Stiri pe aceeasi tema

- Primer, Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania, care reunește 18 situri de fabricație din țara, atrage atenția ca Romania, care a inchis de cațiva ani Institutul Cantacuzino, trebuia sa investeasca urgent intr-un sit de producție de vaccinuri pe teritoriul sau.Datele ...

- Cu 47 de decese produse de la inceputul sezonului gripal, Ministerul Sanatatii asteapta datele de la Institutul National de Sanatate Publica (INSP) pentru a vedea daca ne aflam in a treia saptamana endemica si epidemia de gripa poate fi declarata.

- Numarul românilor care mai dețin credite în franci elvețieni s-a redus cu doua trieimi în cei 4 ani care au trecut de la explozia francului, în ianuarie 2015, arata datele BNR. ”Numarul debitorilor persoane fizice cu credite denominate în franci elvețieni s-a redus…

- Isar spune ca BNR stabilește nivelul ROBOR și in perspectiva urmatoarelor alegeri pentru consiliul de administrație din 2019. "ROBOR-ul in Romania este un indice manipulat, administrat de catre Banca Naționala in sensul in care dimensiunea de jucator a BNR, comparativ cu celelalte banci care contribuie…

- Au intrat copiii in vacanta, iar corporatistii in colaps. Sa-i dam drumul, cu zurgalai, cu tot ce trebuie! “I-ii-iii, haideti copii la schi! E-ee-ee, taxele!” Toata Europa injura multinationalele si bancile, dar generatia fast-food din Romania plange de mila lor. In prima faza, vor plati pretul corect …

- Datele de la Casa Nationala de Pensii arata ca, de exemplu, in luna septembrie suma totala cheltuita cu aceste venituri speciale s-a ridicat la aproape 93 de milioane de lei, adica in jur de 20 de milioane de euro. Un simplu calcul ne arata ca pensia medie a trecut de 10.000 de lei. Dar de unde vin…

- Companii Andrei Radulescu, director Analiza Macroeconomica la Banca Transilvania: Dinamica anuala a investitiilor productive va decelera la 3,6% in 2018, de la 4,7% in 2017 Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Cristina Bellu astazi, 11:38 0 Investitiile productive in economie vor…

- Companii Cooperativa Tara Mea, care reuneste 800 de fermieri, investeste 6 milioane de euro intr-un abator destinat carnii de oaie Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 12:01 7 Cooperativa Tara Mea, din care fac parte aproximativ 800 de fermieri, va investi…