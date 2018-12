Ce spun cele patru elemente din tema natală despre zodia ta? In structura omului se regasesc toate cele patru elemente din tema natala: apa, pamant, aer si foc. Apa este elementul in care se dezvolta viata. Imediat dupa acest eveniment omul isi continua viata in mediu gazos, aerul. Focul este regasit prin combustia organica, arderile interioare precum si in reactiile psihice. Pamantul este elementul care ne ofera hrana, minerale care intra in alcatuirea scheletului. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

