Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu a declarat, joi seara, la Romania TV, ca el considera ca nepoata sa, Alexandra Maceșanu, este in viața și este victima unei rețele de trafic de carne vie. Cumpanașu ii acuza pe anchetatori ca nu au facut suficient de mult pentru a o gasi pe fata de 15 ani și dezvaluie ca Gheorghe…

- Un șofer de tir cu peste 25 de ani de experiența a postat pe pagina de Facebook un indemn pentru colegii sai de breasla: "Șoferi hadeți sa o gasim pe Alexandra". Mihai Erdei, barbatul care a povestit in luna ianuarie pentru Libertatea cum șoferii romani de TIR devin, fara voia lor, carauși pentru emigranții…

- Daniela Dinca, fiica lui Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu, a respins acuzațiile potrivit carora ar face trafic de minore. Reacția femeii vine in contextul in care un afacerist din Arad a precizat ca ea le-ar fi propus unor…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, a publicat marți dupa-amiaza, pe pagina de Facebook, stenograma discuției dintre Alexandra Maceșanu și operatorii de la 112.El spune ca a primit acordul parinților pentru publicarea stenogramei, insa interzic difuzarea inregistrarilor.

- Alexandru Cumpanașu a declarat ca a aflat de demisia ministrului de Interne in timp ce aștepta sa fie primit de acesta pentru a depune o serie de sesizari privind cazul de la Caracal. ”Am ajuns sa vorbesc la telefon de doua ori cu domnul ministru zilele astea. M-a asigurat de toata colaborarea cu familia,…

- Lawyer Alexandru Bogdan asserted that Gheorghe Dinca admitted on Sunday to his murder deeds in both 15-year-old Alexandra Macesanu case, and in the case of the 18-year-old girl Luiza Melencu who has disappeared in April 2019. "Deeds were admitted. It is about the facts already known. There…

- Unchiul Alexandrei Maceșanu, fata despre care se crede ca a fost ucisa de Gheorghe Dinca, a anunțat ca anchetatorii au descoperit probe ADN ale nepoatei lui in mașina fostului mecanic auto din Caracal. Alexandru Cumpanașu a declarat pentru Antena 3 ca primele rezultate ale probelor ADN confirma faptul…

- Alexandra Maceșanu, tanara de 15 ani care ar fi fost ucisa la Caracal, a relatat in apelurile la 112 facute joi dimineața ca ar fost violata de individul care le-a rapit și era legata cu sarma. Dezvaluirea a fost facuta de unchiul fetei, Alexandru Cumpanașu. Alexandru Cumpanașu a povestit ce a vorbit…