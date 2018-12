Stiri pe aceeasi tema

- Palermo, echipa lui George Puscas a beneficiat de un ”cadou” in meciul cu Ascoli din ultima etapa din Serie B. Cu atacantul roman pe banca pe tot parcursul partidei, sicilienii s-au impus la scor de neprezentare, 3-0

- Un brad din Bucovina a fost plantat in curtea casei in care s-a nascut și a trait o perioada marele om politic roman Iuliu Maniu. Gestul simbolic a fost facut de medicul veterinar sucevean Petrea Dulgheru, care s-a deplasat zilele trecute la Badacin-Salaj, unde se afla Casa Memoriala "Iuliu ...

- Presa italiana a scris, marti, ca recuperarea capitanului echipei nationale Vlad Chiriches merge bine, el antrandu-se alaturi de coechipierii sai de la Napoli, intr-un program separat informeaza news.ro."Trebuie sa va dau o veste buna despre Vlad Chiriches. Fundasul roman isi continua recuperarea.…

- Fundasul roman Iasmin Latovlevici a marcat un gol pentru Bursaspor, care a invins-o pe Akhisar Belediyespor cu scorul de 4-2, duminica, in deplasare, intr-o partida din etapa a 13-a a campionatului de fotbal al Turciei, scrie agerpres.ro.

- Fundasul roman Iasmin Latovlevici a marcat un gol pentru Bursaspor, care a invins-o pe Akhisar Belediyespor cu scorul de 4-2, duminica, in deplasare, intr-o partida din etapa a 13-a a campionatului de fotbal al Turciei. Gazdele au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Elvis Manu (8)…

- Razvan Lucescu si echipa antrenata de tehnicianul roman, PAOK Salonic, joaca astazi, in deplasare in Ungaria, cu echipa Vidi, in etapa a patra din grupa L a Europa League. La formatia din Grecia a evoluat si fostul dinamovist, Cosmin Barcauan, in sezonul 2006 - 2007. Fundasul a...

- Bilbao l-a transferat la inceputul anului, dar l-a mai lasat la Viitorul sa termine sezonul. L-a luat in pregatiri, l-a folosit in amicale, apoi l-a trecut pe linie moarta pe Cristian Ganea. Paradoxal, Athletic nici nu i-a oferit vreo șansa, nici nu vrea sa-l imprumute in ianuarie. "Fundașul roman e…

- Sorin Gheorghe a fost subprefect de Buzau. Politicianul a suferit un atac de cord in cursul zilei de vineri. In ultima perioada, starea lui de sanatate s-a inrautațit si a facut mai multe investigatii medicale, care insa nu ar fi aratat nicio problema serioasa de...