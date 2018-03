Stiri pe aceeasi tema

- Dureri pelvine, cicluri menstruale prelungite, sangerari vaginale anormale sau dificultați la urinare. Toate aceste simptome suparatoare sunt frecvent semnalate ginecologilor de catre femei și pot insoți prezența unui fibrom uterin, o tumora benigna ușor de depistat la un control de rutina. “Fibromul…

- Asociația Medicover a anuntat demararea etapei de consiliere pentru peste 300 de copii de clasa a V-a din Ploiești, copii cu risc de dezvoltare a diabetului zaharat de tip 2. Consilierea, care va fi una de tip asistența individuala integrata, reprezinta cea de-a doua etapa a Programului de prevenție…

- Parlamentul turc a adoptat o lege care autorizeaza Consiliul Superior al Audiovizualului sa blocheze conținuturile difuzate pe internet. Ingrijorarea opoziției nu a intarziat sa apara denuntand un risc de „cenzura” in apropierea alegerilor din Turcia.

- Sunt frumoase, atrag privirile, insa gustul lor lasa de dorit. Vorbim despre legumele care, in ultima perioada, au umplut pietele din judet si din tara, precum si supermarketurile, insa diferenta dintre aspect si gust este evidenta. Specialistii spun ca acest lucru ar avea ca explicatie faptul ca majoritatea…

- Specialistii din cadrul Institutului National de Sanatate Publica au confirmat, ieri, inca doua decese provocate de gripa. Este vorba de o fetita de trei ani din judetul Botosani, fara alte probleme...

- Revolutia fiscala, ca orice revolutie, nu poate ramane fara urmari. Ar fi fost de preferat ca strategii PSD sa foloseasca o alta sintagma. Cel mai bine ar fi fost ca PSD sa gandeasca o reforma, una care sa cuprinda atat sectorul de stat cat si cel privat. La urma urmei guvernul Romaniei nu este numai…

- In urma necropsiei, medicii legiști au descoperit ca plamanii și inima tanarului erau afectate in urma unei viroze respiratorii. Specialiștii au prelevat probe pentru efectuarea unor examinari suplimentare in urma carora urmeaza sa se stabileasca și cauza exacta a decesului. Parinții…

- Primul lucru pe care sa-l faci in timpul unui cutremur este sa te straduiești sa ramai calm. Panica duce la decizii care ne pot pune viața in pericol, scrie realitatea.net.La cutremur, primul impuls este sa fugim. Complet greșit, daca ne aflam in spații inchise.

- Starea de bine sau, dimpotriva, stresul viitoarelor mame, influențeaza sanatatea bebelușilor. Specialistii au constatat o legatura clara intre felul in care se raporteaza o femeie insarcinata la bebelușul pe care il poarta in pantec și comportamentul acestuia de dupa

- Epopeea reabilitarii cladirii operei continua. Dupa doi ani de la semnarea contractului cu firma constructoare, inca nu pot incepe lucrarile. Au fost probleme mari cu documentația, iar cei din primarie au trimis solicitarile cerute de Ministerul Culturii abia dupa patru luni. Specialiștii…

- Polițista Elena Cernica a fost operata pe creier, dupa ce a fost diagnosticata cu o tumora cerebrala. O campanie masiva mediatica a condus la strangerea fondurilor suficiente pentru ca polițista sa se opereze in strainatate. Operația a reușit, iar Elena este acum optimist. Polițista Elena Cernica a…

- Veterinarii vranceni ii sfatuiesc pe proprietarii de pasari din județ sa aplice mai multe masuri de biosecuritate pentru a preveni apariția gripei aviare. Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Vrancea a transmis informari catre toate primariile din județ pentru…

- Numarul deceselor cauzate de gripa a ajuns la 82. Mesajul transmis de ministrul Sanatatii Alte doua persoane au murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungand la 82. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca specialistii sustin ca nu exista o epidemie de gripa, Romania aflandu-se…

- Le iubim, le ingrijim, le rasfațam și ne dorim sa traiasca cat mai mult langa noi, deși suntem conștienți ca pisicuța sau motanul nostru nu va trai....cat noi. Specialiștii ne sfatuiesc sa ținem cont mereu de bagajul genetic al pisicii, de rasa și de mediul inconjurator. In funcție de acești factori,…

- Ieri puteați citi despre lansarea lui Yakuza 6 Demo pe PlayStation 4, dar astazi avem o informație cel puțin la fel de interesanta. SEGA a lansat intregul joc drept demo, in total 30 GB, pentru ca cei care sunt convinși și il precomanda sa nu fie nevoiți sa il mai descarce odata. Un gest frumos…

- Anul acesta va aparea o noua ediție a FIFA, unul dintre cele mai de succes jocuri pe calculator din istorie. Electronic Arts (EA), firma producatoare, s-a ferit pana acum sa ofere prea multe detalii despre FIFA 19, dar jurnaliștii au reușit sa adune cateva informații. Cea mai recenta versiune a jocului…

- Dupa cum un tratament corespunzator ii readuce pofta de viata suferindului. Iata care sunt pricipalele semne pe care trebuie sa le luati in seama atunci cand vine vorba despre depresie.Primul semn de depresie: oboseala Oamenii depresivi sufera o serie de schimbari fizice si emotionale.…

- Semințele de cedru reprezinta unul din cele mai valoroase alimente. Aceste semințe care se gasesc in magazinele naturiste trateaza chisturile ovariene și fibromatoza uterina, a spus Lidia Fecioru la emisiunea „Adevaruri ascunse”. Jumatate de kilogram de semințe de centru se amesteca cu doi…

- Traficul rutier pe Drumul National 1 A Cheia-Brasov va fi comoplet oprit, in noaptea de vineri spre sambata, intre miezul noptii si ora 5.00, pentru tractarea unui camion iesit in decor. Soferii sunt sfatuiti sa foloseasca rute alternative. Centrul Infotrafic anunta ca circulatia rutiera va fi oprita…

- Moldovenii care intenționeaza sa mearga peste hotare sunt indemnați sa se asigure ca au fost vaccinați impotriva rujeolei. Specialiștii atenționeaza ca virusul face ravagii in Ucraina și Romania, fapt ce prezinta un pericol eminent.

- Musetel are proprietati antiinflamatorii, analgezice, antiseptice si antialergice. Specialistii recomanda aceasta planta fie sub forma de ceai, infuzie, cat si sub forma de tincturi sau unguente, scrie romaniatv.net.

- Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Județean din data de 19 februarie se afla un proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general propriu al județului Cluj pe anul 2018. Bani sunt pentru orice, mai puțin pentru ce conteaza Analiza bugetului arata ca cei mai mulți bani se…

- Declaratie unica si schimbarea calcularii contributiilor. Ministrul Finantelor Publice (MFP), Eugen Teodorovici, a declarat ca Guvernul isi propune sa rezolve problemele aparute dupa transferul contributiilor sociale si modificarea Codului fiscal. Astfel, in locul Declaratiei 600, care i-a bulversat…

- Muzeul de Arta propune publicului satmarean, doua expozitii purtand aceasi semnatura: Cristina Gloria Oprisa. Primul eveniment va avea loc joi, 15 februarie, ora 17.00, cand va fi vernisata a V-a editie a expozitiei din ciclul „Semne”- Semn Insemn In Semn Iubire Semn-, cu participarea a 100 de artisti…

- S-a vorbit mult in ultima perioada despre locurile de parcare din zona Girocului. Primarul anunțase, recent, ca va identifica locuri potrivite pentru amenajarea de noi locuri intre blocurile de pe Calea Girocului, pentru ca șoseaua cu patru benzi sa și poata fi folosita la patru benzi, momentan fiind…

- Procurorul-sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marti ca procurorii raman cu aceleasi salarii, in schimb grefierii, specialistii si ofiterii de politie judiciara vor avea scaderi si de...

- Acesta este Calendarul Simularilor Calendarul simularii pentru Evaluare Nationala 2018: 5 martie - Limba si literatura romana 6 martie - Matematica 7 martie - Limba si literatura materna 16 martie - comunicarea rezultatelor. Simularea probelor scrise ale Bacalaureatului 2018 se va desfasura dupa urmatorul…

- Specialistii avertizeaza! Astazi, in Muntii Fagaras, a avut loc o avalansa mare, la altitudini de peste 1750 de metri. Exista posibilitatea ca noi avalanse sa se produca, de aceea este bine ca turistii sa nu se aventureze in zonele restrictionate.

- Kate Middleton si Meghan Markle au demonstrat, din nou, daca mai era nevoie, ca sunt complet diferite. Aparitiile oficiale din ultimele zile au ridicat o multime de intrebari si aproape ca le-au plasat in lumi opuse, in ciuda statutului similar pe care urmeaza sa il aiba.

- ATCA (Asociatia de Terapie Comportamentala Aplicata), ONG care deruleaza programe de terapie si educare privind autismul infantil, atrage atentia asupra importantei diagnosticarii copiilor cu potentiale astfel de tulburari la o varsta cat mai frageda pentru a creste sansele de recuperare ale acestora.…

- In mașina, in avion, pe o ambarcațiune, ba chiar și in tren – raul de mișcare poate aparea oriunde. Din fericire, exista soluții care chiar funcționeaza. Nu pot sa fiu pasager in nicio mașina – eu pot fi doar șofer, pentru a ma putea concentra asupra drumului și pentru a anticipa accelerarile, franarile…

- Wozniacki a trișat în finala cu Simona Halep, disputata sâmbata la Australian Open. Aflata în dificultate dupa ce a pierdut trei ghemuri consecutive, iar scorul era 4-3 pentru Halep în decisiv, Caroline Wozniacki a solicitat time-out medical, vaitându-se de dureri la…

- Ghid complet de amenajare a bucatariei Bucataria este una dintre cele mai speciale camere din intreaga locuinta, deoarece aici ne incepem ziua, savurand o cafea tare si tot aici o incheiem alaturi de familie, in jurul unei cinei delicioase. Oricum, bucataria este o incapere in care ne petrecem suficient…

- Alunițele sunt formate de niște celule ale pielii care produc melanina, pigmentul care confera culoarea specifica pielii. In multe cazuri, ele sunt inofensive, insa exista situații in care pot deveni cancerigene. Iata cand trebuie sa avem grija.

- Ti-au aparut fire de par alb pe cap? Nicio problema. Specialistii ne propun un tratament revolutionar. Cum scapi de firele de par alb nedorite? Iti spunem noi reteta perfecta care isi va produce efectele extrem de repede.Nu vrei ca firele albe sa iti tradeze varsta, insa preferi variantele…

- Legea 29/2018, promulgata recent si initiata de catre deputatul Bogdan Hutuca (PNL), a starnit un val de reactii negative in mediul public, in special dupa criticile aduse de catre Gelu Stefan Diaconu, fost presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscale (ANAF), care desemna actul normativ…

- Daca și parul tau este la fel, iata care sunt principalele cauze: Probleme de sanatate Parul nesanatos poate fi un semn al unei probleme de sanatate. Studiile au aratat ca persoanele care sufera de anumite tulburari de alimentație, precum și hipotiroidism tind sa aiba podoaba capilara uscata…

- Cazinoul din Constanța se afla pe lista scurta din 2018 a monumentelor europene aflate in pericol. Coroziunea structurii metalice este una dintre cele mai mari probleme cu care se confrunta cladirea de patrimoniu iar specialiștii avertizeaza ca daca procesul de degradare va continua, acoperișul cladirii…

- Exista temeri din ce in ce mai mari ca ar putea avea loc un dezastru ecologic in Marea Chinei de Est, in timp ce un tanc petrolier de mare tonaj continua sa piarda petrol, la doua zile dupa ce a intrat in coliziune cu o nava de marfuri.

- Revenirea la munca dupa vacanta nu este mereu usoara. Uneori poate fi însotita de oboseala, de sentimente de nostalgie ori trisete. Specialistii vorbesc despre „depresia postvacanta”, însa în general, nu se impune un tratament anume, cu exceptia situatiilor exterm de…

- Sarbii cred ca arderea unui copac inseamna arderea pacatelor și inalțarea spre Lumina și fac asta in fiecare an, in Ajun de Craciun, in curtea unei biserici. Aproape 3.000 de sarbi și ucraineni din județul Timiș, cel mai multicultural loc din Romania, praznuiesc Craciunul pe rit vechi. Tradiția spune…

- Interventia la sonda de gaz din judetul Satu Mare din Romania care a luat foc luna trecuta se apropie de final. Specialistii sositi din Canada au reusit sa taie partea de sus a instalatiei, care a fost avariata de incendiu si vor monta alta, pentru a putea inchide sonda.

- Specialistii au facut o descoperire uriasa privind o pasare cu capul galben din Padurea Amazoniana. Pasarile cunoscute cu denumirea de Lepidothrix vilasboasi sunt considerate a fi primele specii de zburatoare care au aparut in urma imperecherii...

- Traditionalul ger al Bobotezei va fi inlocuit anul acesta de temperaturi chiar si de 16 grade Celsius. Cel putin asa sustin meteorologii, care anunta pentru acest sfarsit o vreme extrem de calda. Lucrurile se vor schimba abia de saptamana viitoare. „De Boboteaza va fi o vreme extrem de calda, vor fi…

- „Eram la o plimbare in parcul Moghioroș și soția mi-a aratat pe cer o...prima data am crezut ca e o cometa, apoi ne-am dat seama ca este un meteorit. Am avut aparatul la mine, am incercat sa fac cateva poze. Era mai mare decat o stea cazatoare, normal, și s-a vazut ca o bila luminoasa care a strabatut…

- Impresionante, monumentale, ingenioase, practice si durabile. Prin aceste cuvinte se pot descrie silozurile din Portul Constanta, ridicate de unul dintre cei mai mari ingineri ai Romaniei, Anghel Saligny. Din acest motiv, granarele poarta semnatura creatorului sau, fiind numite Silozurile Saligny. Cele…

- Locuitorii din Moftinu Mare nu iși mai gasesc liniștea, de cand la marginea satului flacarile țașnesc din pamant la o inalțime de zeci de metri. ”Se aud bubuituri noaptea, tremura geamurile, nu se poate dormi”, povestește un localnic. ”Nu e adevarat ca nu sunt pericole. Sunt pericole. Este interesul…