Ce solutii au companiile care se tem sa intre sub stampila insolventei

Stiri pe aceeasi tema

- Companiile care lucreaza cu inteligenta artificiala trebuie sa instaleze mecanisme care sa asigure ca aceasta nu este utilizata in mod ilegal, potrivit unor noi recomandari de etica facute de Comisia Europeana, transmite Reuters, relataza News.ro.Citește și: Comisarul european pentru Concurenta…

- Asociatia Romana a Companiilor de Explorare si Productie Petroliera (ROPEPCA) a anuntat, marti, ca OUG 114 va afecta intreaga economie a Romaniei, va duce la scaderea contributiilor la bugetul de stat si nu-i va proteja pe consumatorii casnici, acestea fiind si concluziile unui studiu realizat de Deloitte.…

- Visa, in colaborare cu Universitatea Stanford, lanseaza unul dintre cele mai cuprinzatoare studii globale care analizeaza cererea in crestere pentru servicii de transport public si privat si rolul important pe care platile digitale il au in sustinerea unei dezvoltari durabile. Potrivit ONU,…

- Urmeaza scumpiri de produse dupa ce costurile companiilor romanesti au crescut cu 10-20 de procente. Iata anuntul facut marti de antreprenorii romani, care sustin ca Ordonanta 114, data de guvern la finalul anului trecut, ii loveste din plin. Patronii vorbesc despre faptul că şi-au amânat…

- Companiile RUSAL și EN+ vor ieși de sub sancțiunile aplicate de SUA dupa ce Oleg Deripaska și-a micșorat participațiile din acționariat. RUSAL,gigantul rus al aluminiului și compania energetica EN+...

- Asociatia Romana a Companiilor de Explorare si Productie Petroliera (ROPEPCA) atrage atentia ca numarul angajatilor in unele companii din acest sector ar putea fi redus chiar si cu 75% in viitorul apropiat, iar investitiile ar putea scadea cu 50%, ca urmare a aplicarii Ordonantei de Urgenta 114/2018.…

- Companiile din domeniul productiei si distributiei de hidrocarburi anunta reducerea impozitelor platite catre bugetul de stat intre 30% si 60% din cauza ordonantei lacomiei (OUG 114/2018), potrivit unui comunicat al Asociatiei Romana a Companiilor de...

- Asociația Româna a Companiilor de Explorare și Producție Petroliera (ROPEPCA) considera ca prevederile OUG 114/2018 vor avea efecte negative asupra întregii economii și a sectorului de producție a gazelor naturale din România. Pierderile directe ale bugetului de stat se ridica la cel…