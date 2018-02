Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea este destinatarul unei scrisori din partea unuia dintre liderii Opoziției. Eugen Tomac, deputat PMP și liderul grupului popularilor din Camera, ii cere șefului PSD sa trimita spre dezbatere in plen si supunerea la vot in Camera Deputatilor a proiectului de lege privind alegerea primarilor…

- Vicepresedintele PNL, Florin Citu, iese din nou la atac si sustine, intr-o ampla analiza postata pe Facebook ca Romania se indreapta spre o noua criza economica. Mai mult decat atat, Citu se intreaba, retoric, daca PSD, in frunte cu Liviu Dragnea si Darius Valcov au vreun plan pentru redresarea economiei.…

- Liviu Dragnea va fi audiat in comisia de aparare din Senat. Liderul PSD va fi chemat, saptamana viitoare, sa dea explicatii si sa prezinte probe legate de acuzatiile pe care le-a facut la adresa SPP. Presedintele Comisiei de Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, spune ca audierile vor continua cu…

- Liviu Dragnea a facut afirmații dure indreptate catre Lucian Pahonțu, șeful SPP. Liderul PSD a declarat, raspicat, ca nu mai are incredere in Pahonțu, acesta fiind suspectat ca a colaborat cu DNA.

- Deputatul PNL Daniel Gheorghe le-a cerut vineri, printr-o scrisoare deschisa, liderilor celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, sa organizeze referendumul pentru familie, deoarece au „o obligatie neonorata fata de poporul roman”, iar Centenarul Marii Uniri trebuie sarbatorit…

- Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac, a criticat excluderea din Biroul permanent al Camerei Deputatilor a reprezentantilor Partidului Miscarea Populara. "Am asistat astazi la o premiera in Parlamentul Romaniei. Nu s-a mai intamplat niciodata din 1990 pana in prezent cand conducerea Parlamentului…

- Parchetul General a demarat, miercuri, verificari dupa declaratiile lui Liviu Dragnea referitor la seful SPP. Liderul PSD a declarat ca un prieten al vicepremierului Paul Stanescu a fost trimis de seful SPP, Lucian Pahontu, pentru a-i spune ca Dragnea va fi "executat". Liderul PSD Liviu…

- Guvernul Viorica Dancila a fost investit prin votul Parlamentului in urma cu doar cateva minute, iar Opoziția a ieșit la atac. Eugen Tomac de la PMP a lansat un atac virulent la adresa Puterii, dar și la adresa lui Liviu Dragnea."Guvernul Dragnea III Liderul principalului partid de…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, au schimbat replici dure in sedinta Comitetului Executiv al PSD de vineri, pe tema viitorului ministru al Educatiei. Stefanescu a considerat ca portofoliul ar trebui sa-i revina Ecaterinei Andronescu, in timp ce Dragnea…

- Comisia Europeana (CE) a raspuns scrisorii presedintilor celor doua camere ale Parlamentului Romaniei, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, in care sefii PSD si ALDE spun ca oficialii europeni nu sunt bine informati in ceea ce priveste modificarea legilor justitiei si a codurilor penale.

- Liderul PSD Liviu Dragnea si liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu au decis sa raspunda, printr o scrisoare deschisa, avertismentelor aduse de Comisia Europeana cu privire la modificarile la legile Justitiei. Cei doi lideri au Coalitiei aflate la guvernare au trimis o scrisoare deschisa lui Jean Claude…

- Liderul PSD Liviu Dragnea și premierul desemnat Viorica Dancila vor avea marți o intalnire cu liderii UDMR, la ora 13, anunța Antena3. Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat luni ca nu face invitatii la televizor nimanui. El a subliniat ca nu a avut nicio discutie pana…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a comentat luni afirmatia europarlamentarului PSD Catalin Ivan, potrivit careia a oprit o sedinta de partid pentru a urmari serialul “Suleiman Magnificul”, afirmand ca a vazut cateva episoade, dar nu a oprit vreo sedinta pentru asta si ca, din cand in cand, se mai uita la…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat luni seara, la finalul Comitetului Executiv al PSD, ca ministrii din viitorul Cabinet Dancila vor fi stabiliti, prin vot, vineri, cand va avea loc o noua sedinta a conducerii partidului.

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au o intrevedere, luni, la biroul presedintelui Camerei, inaintea CExN al PSD. Liderii coalitiei de guvernare au discutat, luni, despre programul de guvernare si despre Formularul 600, existand posibilitatea ca termenul de depunere…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, le-a spus jurnalistilor, inainte de a intra la sedinta CEX, ca social-democratii lucreaza in acest moment la solutii pentru Declaratia 600, insa nu se exclude si posibilitatea eliminarii acestui...

- UDMR va decide daca va vota Guvernul Dancila in Parlament, dupa ce va cunoaste „persoanele care vor defini viitoarea echipa guvernamentala si programul”, declara la RFI liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi, potrivit news.ro. Deputatul UDMR spune ca formatiunea sa este in expectativa: „E prea devreme…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune ca a aflat cu mahnire despre disputele din Consilul General al Municipiului București (CGMB) privind terenul pentru construirea spitalul metropolitan si acuza PNL si USR ca ipocrizia si dublul limbaj reprezinta standardul lor pentru actiunile politice.

- La intalnirea din biroul lui Liviu Dragnea au participat Viorica Dancila, premier desemnat, Niculae Badalau, presedinte executiv PSD, Paul Stanescu, actual vicepremier, Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, potrivit unor surse politice citate de Mediafax. Liderul PSD a anuntat, la…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat marti, la Timisoara, ca dupa ce PSD si-a dat jos doua guverne intr-un singur an, oferind Romaniei crize politice, acest partid si-a pierdut dreptul politic de a mai propune un premier. ''Liviu Dragnea nu se mai trezeste din betia…

- Pe fondul neințelegerilor dintre liderul PSD, Liviu Dragnea, și Mihai Tudose, care a demisionat de la șefia Guvernului, organizația Tineretului Național Liberal (TNL) a venit cu o soluție la problemele de guvernare ale social-democraților. Intr-o postare pe pagina de Facebook a organizației, tinerii…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a anuntat ca nu va mai nominaliza un nou premier afirmanda ca „am mana proasta”, referindu-se la ultimele doua alegeri ale sale pentru aceasta functie: Sorin Grindeanu si Mihai Tudose. Liderul PSD a afirmat ca noua propunere va fi aleasa in forurile statutare ale PSD.…

- Dan Barna: USR cere alegeri anticipate Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru Agerpres, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate 'careia sa-i pese de guvernarea Romaniei'. 'De un an de zile PSD isi bate joc de cetatenii…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea a strans 30 de semnaturi de la liderii PSD din teritoriu pentru demiterea lui Mihai Tudose, in timp…

- Ingrid Iordache, presedintele TSD Arad, s-a delimitat de scrisoarea publicata de Gabriel Petrea, presedintele TSD la nivel national, in care a cerut mai multa democratie in partid. Filiala PSD Arad, condusa de Dorel Caprar, este de partea lui Liviu Dragnea. Gabriel Petrea, ministrul pentru Dialog social,…

- In scrisoarea adresata colegilor sai de partid si postata duminica seara pe Facebook, Gabriel Petrea spune ca in 2016 PSD a castigat mizand pe substanta si unitate, iar in 2018 trebuie sa isi rafineze viziunea de guvernare si "sa ii scoata in fata pe cei mai buni din partid". Negocieri dure…

- Gabriel Petrea, presedintele Tineretului Social-Democrat (TSD), a transmis duminica o scrisoare catre partid, in care face apel la inceperea unei dezbateri interne care sa duca la "reconstructia si consolidarea" partidului. Liderul organizatiei de tineret a PSD, totodata ministru pentru Dialog Social,…

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca e „foarte probabil“ ca presedintele PSD Liviu Dragnea sa convoce luni Comitetul Executiv al PSD pentru a transa soarta premierului Mihai Tudose. Surse citate sustin ca Dragnea ii va cere demisia premierului, in conditiile in care are „inca“ majoritate…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, marti, ca este nevoie de democratizarea vietii interne de partid, iar administratia centrala trebuie restructurata. El a mai mentionat ca au fost niste pauze in desfasurarea sedintelor BPN al PSD, dar ca problema s-a rezolvat ”operativ” la Comitetul…

- "Conducerea colectiva" a PSD are un sustinator surpriza la Cluj. Vezi ce spune Horea Nasra, liderul interimar al PSD Cluj Horia Nasra, singurul clujean din forul restrans de conducere al PSD - Comitetul Executiv National (CEX), a vorbit pentru ZIUA de CLUJ despre propunerea omului doi din PSD privind…

- Situatia lui Liviu Dragnea in PSD nu mai este nici pe departe una foarte comoda, ba din contra. Liderul social-democrat se confrunta cu un val de nemultumiri chiar din interiorul partidului asta dupa luarea ultimelor masuri. Comitetul de ieri al partidului se pare ca nu a avut deloc efectul scontat,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat pe pagina sa de Facebook convocarea, in urmatoarele zile, a Comitetului Executiv National al PSD, in cadrul caruia se va stabili persoana care o va inlocui pe Doina Pana la ministerul Apelor si Padurilor.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat, la RTV, ca magistratii Curtii Constitutionale (CCR) au stabilit, pentru luna ianuarie, un calendar de judecata a celor trei Legi ale Justitiei, contestate de Opozitie. Insa pe site-ul CCR nu figureaza nicio sedinta de judecata in luna ianuarie. Ultima sedinta a fost…

- Primariile nu vor avea in 2018 venituri mai mici decat in acest an, cel tarziu la rectificarea din vara se va lua in calcul eventuala suplimentare a sumelor in functie de excedentul pe 2017 si executia bugetara din acest an, a declarat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, vineri, el adaugand…

- Ambasadorii a șapte state UE și-au exprimat ingrijorarea legata de modificarile aduse legilor Justiției in Romania. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri la Palatul Parlamentul ca din punctul sau de vedere ingrijorarea acestora nu este intemeiata.„Pana acum nu s-a identificat niciun…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat la o sedinta in biroul sau din Parlament pe Calin Popescu Tariceanu si ministrii Tudorel Toader si Mihai Fifor. Azi, Senatul a adoptat a treia lege din pachetul pe Justitie, mai exact cea de organizare si functionare a CSM.

- Dosarul Tel Drum in care Liviu Dragnea, președintele PSD și al Camerei Deputaților este acuzat de procurorii DNA de infracțiuni grave pare ca bate pasul pe loc. In acest context aparatorul liderului PSD trece la contraatac și solicita DNA sa aiba acces la tot dosarul și nu doar la cateva documente…

- Liderul PSD Caras-Severin, deputatul Ion Mocioalca, a ajuns in fata procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie. Conform unor surse citate de catre presa nationala, Mocioalca a fost chemat in calitate de martor in dosarul TELDRUM, in care este anchetat chiar Liviu Dragnea. Deocamdata nu se stie exact…

- Primaria Capitalei le acorda titlul de cetațeni de onoare pentru trei militari, care au participat la Jocurile Invictus. Aceștia sunt militari care au servit in teatre de operațiuni importante și au suferit rani grave.Dupa ce a disparut de Ziua Naționala și nu a participat la parada militara,…

- Înalta Curte de Casatie si Justitie a respins miercuri contestatia depusa de presedintele PSD, Liviu Dragnea, împotriva sechestrului pus de DNA pe averea sa în dosarul "Tel Drum". Vom reveni cu amanunte. Sursa: Agerpres

- "Dupa doua saptamani suntem in acelasi loc, practic, trebuie sa traducem limbajul diplomatic in limbajul cetatenilor. In momentul in care in mesaje oficiale, acum doua saptamani in MCV, ieri si astazi in mesajul Departamentului de Stat al Statelor Unite gasim cuvinte precum ingrijorare, preocupare,…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a declarat, miercuri, ca Liviu Dragnea ar trebui sa demisioneze din functia de presedinte al PSD, dupa ce DNA a impus masura sechestrului pe averea acestuia."Nu sa se retraga, ca nu se retrage dupa o cariera fotbalistica si face meciul de adio. Nu! Sa isi…

- Fostul prefect a ajuns la DNA in cursul diminetii de miercuri. Surse judiciare afirma ca el este denuntator in dosarul „Tel Drum” si a venit pentru a dat mai multe detalii in acest caz. Audierea sa vine dupa ce DNA a anuntat, marti seara, ca a instituit un sechestru de peste 127…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au impus sechestru pe averea persoanelor urmarite penal din dosarul „Tel Drum”, masura vizandu-l și pe liderul PSD Liviu Dragnea. In acest dosar, Liviu Dragnea este acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, de doua infractiuni de folosire…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a reacționat marți la informația potrivit careia procurorii DNA au pus sechestru asigurator pe averile inculpaților din dosarul TelDrum, precizand ca va merge la DNA pentru a lua in primire sechestrul. „O sa urmeze și sechestru pe viața”, a adaugat Dragnea.„Credeam…