- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a transmis, marți, ca joi va participa la sedinta de Guvern. “Joi voi participa la sedinta de Guvern”, a spus ministrul justiției, citat de Mediafax. Tudorel Toader se afla intr-o vizita oficiala in Japonia, iar conferința la care urma sa participe la Tokyo este…

- Tudorel Toader este in Japonia, țara care a consacrat ritualul antic al metodei de suicid onorabil numit seppuku. Iata ca domnul profesor Tudorel Toader are, acum, ocazia de a aprofunda scandaloasa situatie in care a ajuns Justitia din cauza acestui instrument de paradit cu predilectie politicieni,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe ministrul justiției, Tudorel Toader, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. “Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul justitiei…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, nu vrea sa sesizeze Inspecția Judiciara in cazul scandalului de la DNA Ploiești, pentru ca i-ar intarzia planu de masuri in privința conducerii DNA. Aflat intr-o vizita de lucru in Japonia, Tudorel Toader a declarat, luni, la Antena 3, in emisiunea Esențial, moderata…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca, in opinia sa, primul lucru pe care ar trebui sa-l faca ministrul justiției, Tudorel Toader, ar fi sa se intoarca in țara din Japonia. Declarația facuta de Dragnea la sediul PSD, vine in urma scandalului izbucnit dupa dezvaluirile facute de procurorul…

- Fostul premier Victor Ponta a lansat, luni, pe contul sau de Facebook, un atac la adresa DNA, care a publicat, intr-un comunicat de presa, probe dintr-un dosar in lucru, incalcand astfel legislația penala. “(…)la inregistrarile evident reale ale “inculpatului” Vlad Cosma a raspuns si DNA cu alte inregistrari…

- Fostul internațional Ionuț Lupescu va candida la președinția Federației Romane de Fotbal, a anunțat duminica soția sa Flori Lupescu, pe Facebook. ”M-am hotarat sa intru in aceasta lupta fiindca foarte multa lume mi-a cerut sa facem ceva pentru fotbalul romanesc. In zilele urmatoare voi face și o conferința…

- Persoanele care au obtinut in timpul liceului premii sau mentiuni la olimpiadele nationale si internationale nu mai trebuie sa sustina probele scrise, arata regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Academia de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” in 2018. “Candidatii care,…

- Fost consilier al ministrului afacerilor interne, Valentin Riciu, a postat, pe contul sau de Facebook, documentele care dovedesc ca dosarele in care era cercetat au fost clasate. El a primit deciziile de clasare din partea procurorilor la cateva zile dupa ce a anuntat ca a demisionat din funcția de…

- Președintele PSD Liviu Dragnea vrea sa puna capat declarațiilor publice pe tema dosarului “Teldrum”, care au determinat inclusiv razboiului public purtat cu Victor Ponta pe tema denunțului pe care cel din urma l-ar fi formulat impotriva sa la DNA. Liderul PSD a declarat, vineri, ca i-a interzis avocatului…

- Elena Udrea și Victor Ponta continua sarabanda dezvaluirilor despre venirea Laurei Codruța Kovesi la șefia DNA. Daca Elena Udrea insista in a spune ca ea i-a propus-o pe Kovesi, Victor Ponta are explicații diferite fața de acum trei ani. Intr-un dialog pe care l-a avut, la Romania TV, cu jurnalistul…

- Judecatoarea Anamaria Tranca de la Curtea de Apel Bucuresti a recunoscut ca a dat like, a aprobat si a sustinut mesajele vulgare agresivitatea verbala de pe paginile de Facebook ale #rezistentilor indreptate impotriva politicienilor si partidelor aflate la guvernare. Acest lucru reiese dintr-o adresa…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, arata, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca statul de drept din Romania este sub asediul sistemului paralel de putere. In opinia sa, tara noastra a cunoscut un regres urias in ceea ce priveste respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale,…

- Like-urile date de un judecator, pe Facebook, pot fi privite și ca antepronunțare, atrage atenția jurnalista Adina Anghelescu – Stancu, intr-un editorial publicat pe “Lumea Justiției”. Jurnalista explica și motivele pentru care un like al magistratului Ana Maria Tranca, de la Curtea de Apel București,…

- Cele mai mari sume le vor pierde directorii din Ministerul Afacerilor Externe, iar cei mai caștigați vor fi medicii primari și profesorii universitari, potrivit unor calcule realizate la nivelul ministerelor, pentru aplicarea de la 1 ianuarie a legii salarizarii. Cea mai mare scadere in cazul funcționarilor…

- Șeful Comisiei pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a declarat, vineri, dupa intalnirea cu fostul șef al serviului, George Maior – ambasadorul Romaniei la Washington – ca a existat doar o discuție legata de procedura administrativa care ar urma sa fie urmata, astfel incat Maior sa fie audiat…

- Fostul premier Mihai Tudose a anuntat, joi, ca s-a prezentat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pentru a-si sustine punctul de vedere cu privire la declaratiile sale despre autonomia secuilor. “In data de 30 ianuarie m-am prezentat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii…

- Tudorel Toader, ministrul desemnat sa conduca Ministerul Justiției și in Cabinetul Dancila, a contrazis datele oferite de sindicalistii din penitenciare și a spus ca legea recursului compensatoriu nu a crescut rata recidivelor, potrivit publicației Ziare.com. “In Romania recidiva a scazut. De la 46%,…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni Romania va remedia problema privind conditiile necorespunzatoare din penitenciare. „Hotararea pilot pronuntata de catre CEDO prevede data de 25.01.2018 pentru prezentarea foii de parcurs/calendarul…

- Ministrul justititiei, Tudorel Toader, a precizat joi, pe contul sau de Facebook, ca returnarea cetatenilor romani detinuti in penitenciare din strainatate poate fi realizata cu garantii scrise, prin care se asigura detentia corespunzatoare la standardele europene. “Sunt mulți cei ce cred ca le știu…

- Cererea DNA de redeschidere a dosarului inchis acum cinci ani, in care a fost anchetat actualul vicepremier Paul Stanescu, va fi judecat, la Inalta Curte de Casație și Justiție de fostul subaltern al Laurei Codruța Kovesi. DNA cere la Inalta Curte redeschiderea unui dosar inchis acum cinci ani, in care…

- Jandarmeria Romana a postat, duminica seara, pe contul de Facebook al instituției, mai multe fotografii cu protestatari cu fețele acoperite, suspectați ca au incercat sa provoace panica și sa genereze violențein timpul manifestației de sambata seara. Fotografiile sunt insoțite de un mesaj prin care…

- Scopul filtrelor instituite in zona exterioara Pietei Universitatii este unul preventiv pentru a descuraja eventuale acte de tulburare a ordinii publice, precizeaza Jandarmeria Romana, sambata, intr-o postare pe Facebook. Potrivit autoritatilor, astfel de masuri se iau de multe ori cu ocazia unor manifestari…

- Fosta sefa a CSM, procuroarea Oana Schmidt-Haineala a fost numita, vineri, de ministrul justitiei, Tudorel Toader, in functia de șef al Corpului de control. Numirea Oanei Haineala in aceasta functie s-a facut prin ordinul direct al ministrului Justitiei, pentru acesta demnitate nefiind necesar acordul…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca este convins ca judecatorii constituționali vor da o decizie ”istorica” si ”inteleapta” in cazul modificarilor aduse Legilor justitiei. “Ministerul Public, in continuare, este…

- Absolvenții claselor a XII-a sunt obligați sa susțina probele de competențe ale Bacalaureatului din acest an in luna februarie. In caz contrar, nu vor mai avea dreptul sa participe la probele scrise din luna iunie. Asta, deși nu a existat comunicare publica, singurele anunțuri in acest sens fiind facute…

- Președintele Tineretului Social Democrat, Gabriel Petrea, susține, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca PSD trebuie sa pastreze actuala guvernare, pentru ca partidul nu-și permite sa faca „schimbari o data la sase luni”, „pentru ca parem neseriosi si amatori”. Gabriel Petrea transmite o…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a confirmat discutiile cu mai multe companii pentru statutul de sponsor de echipament, dupa despartirea de Adidas, intr-o postare pe contul sau de Facebook. ”Dragi prieteni, in ceea ce priveste noul partener tehnic, de imbracaminte, doresc…

- Dialogul dintre ministrul de interne Carmen Dan și premierul Mihai Tudose a fost adus de cel din urma la faza de comunicare prin intermediul rețelelor de socializare, deși ministrul a ales calea comunicarii instituționale publice. Mai mult, premierul se afunda intr-o explicație penibila. Dupa ce, joi…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca daca nici presedintele partidului, Liviu Dragnea, si nici premierul Mihai Tudose nu vor avea o abordare constructiva, asa ca probabil se va ajunge din nou la demiterea premierului, iar aplicarea programului de guvernare va avea de suferit. „In momentul…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca este convins ca Guvernul trebuie restructurat și ca spera ca reorganizarea administrației centrale sa reduca birocrația. Principalele declarațiile ale premierului: Nu dau note, notele trebuie sa le dea cetațenii. Noi ne-am indeplinit…

- Mugur Ciuvica a reacționat foarte dur dupa ce premierul Mihai Tudose a decis sa nu-l demita pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. In acest sens pe pagina de Facebook a Grupului de Investigații Politice a fost postat un scurt colaj, care ii infațișeaza in fotografii, in ordine pe polițistul pedofil,…

- Fostul premier, Dacian Cioloș, intra și el pe lista politicienilor care nu stapanesc limba romana, printr-o postare pe pagina sa oficiala de Facebook. Cioloș dovedește ca nu cunoaște bine conjugarea verbelor, folosind verbul „a inșela” intr-o forma greșita destul de frecvent intalnita. „Daca oamenii…

- Fostul ministru al justitiei, senatorul PSD Robert Cazanciuc, a scris, in ultima sa postare pe Facebook, ca in anul Centenarului ar prefera un presedinte mediator, nu jucator, afirmand ca ar fi preferat ca Iohannis sa invite membrii Comisiei speciale pentru a discuta despre Legile Justitiei. ”Prima…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri, dupa prima ședința a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din acest an, ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara, pe care urmeaza sa o formalizeze in…

- Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de joi amanarea mai multor masuri fiscale care vizeaza plata obligatiilor fiscale intr-un cont unic la Trezorerie. Potrivit unor surse citate de Mediafax, pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de joi exista un proiect de ordonanta de urgenta pentru prorogarea…

- Daca acum PNL și liderul partidului se opun vehement eliminarii președintelui Romaniei din procedura de numire a procurorilor-șefi, in urma cu patru ani, Ludovic Orban spunea exact contrariul. Imediat dupa ce, pe 23 august, ministrul justiției, Tudorel Toader, venea cu propunerea de eliminare a președintelui…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, considera ca decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), potrivit careia afirmatiile demnitarului privind dosarul “Belina” au dus la afectarea independentei justitiei, este “o hotarare emotionala”. “CSM – o hotarare emotionala!”, a scris Tudorel Toader,…

- Bonurile fiscale emise in data de 18 noiembrie 2017, cu o valoare de 821 de lei, au fost desemnate castigatoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminica. La aceasta extragere au participat bonurile fiscale emise intre 1 si 30 noiembrie 2017. Fondul de premiere este de 1 milion de lei, suma…

- O parte dintre liderii organizațiilor care au participat și participa și duminica seara la protestele anti-PSD și impotriva modificarii legilor justiției din Piața Victoriei, din Capitala, au facut apel la noi manifestații de amploare, cu susținerea fostului premier Dacian Cioloș – care anunța duminica…

- Guvernul a adoptat in ședința de miercuri un memorandum privind construirea a doua penitenciare in Prahova și Buzau, a anunțat joi ministrul justiției, Tudorel Toader. “Memorandum privind oportunitatea finanțarii infrastructurii fizice a sistemului penitenciar, in vederea crearii condițiilor optime…

- UPDATE Dupa atacul la Parlament, procurorul general Augustin Lazar i-a transmis, joi, la finalul ședinței plenului CSM, un mesaj dur și ministrului justiției, Tudorel Toader. “Niciodata nu ar trebui ca ministrul justiției sa spuna ce au de facut procurorii in anchete. Autoritatea directa ar trebui…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat miercuri, dupa intalnirea avuta cu mai mulți ambasadori, ca o prima concluzie este aceea ca nu se contesta libertatea de legiferare și necesitatea modificarii legilor justiției, in acord cu exigențele constituționale. Ministrul dat asigurari ca nu a existat…

- Platforma Declic.ro, una dintre cele care au susținut și finanțat protestul de duminica seara, dar și din alte momemnte – inclusiv prin realizarea catorva mii de pancarte distribuite participanților la manifestații – este deținuta de doi afaceriști care, dupa ce și-au ingropat societațile și și-au inșelat…

- Fostul locotenent-colonel SRI Daniel Dragomir anunța pe contul sau de Facebook ca urmeaza sa faca dezvaluiri despre rețeaua coordonata și controlata de generalul Dumitru Dumbrava, fost șef al Direcției Juridice din SRI. Daniel Dragomir scrie ca va devoala „statul paralel in toata splendoarea sa” precizand…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, a participat, marți seara, la o dezbatere pe tema modificarii Legilor justiției și a Codului penal in privința infracțiunii de abuz in serviciu, organizata de Grupul de Dialog Social (GDS) și moderata de Andreea Pora. La dezbatere, Kovesi…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, marți, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca va anunța, intr-o conferința de presa, o decizie legata de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. “S-ar putea sa va invit pe 31 decembrie”, a spus ministrul justiției. Ministrul a fost intrebat…