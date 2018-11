CE: Sistemul de cercetare si inovare din Romania, cronic subfinantat. Bugetul pentru Cercetare, de 14 ori mai mic fata de media UE

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile din Romania sunt la aproape jumatate fata de media Uniunii Europene. Cu toate acestea, avem si produse pentru care platim la fel de mult ca europenii: lactate si oua, aparate de uz casnic, imbracaminte si incaltaminte. In schimb, avem cele...

- Dezbaterile politice de miercuri au loc la solicitarea grupului parlamentar al Partidului National Liberal, cu tema "Angajamentul Guvernului Dancila privind respectarea recomandarilor Comisiei de la Venetia si ale reprezentantilor institutiilor UE referitoare la modificarile legilor Justitiei, ale…

- Maria Vasii, avocata lui Liviu Dragnea, a comentat marți, la Antena3, situația actuala a Romaniei, in contextul in care se așteapta raportul MCV, spunand ca „toți cei din sistemul judiciar ar trebui sa isi puna capul sub cenusa, sa isi asume aceasta rusine pe care Romania trebuie sa o poarte”.„Asistam…

- Un draft al raportului MCV ce va fi facut public marți de Comisia Europeana, consultat de publicația G4 Media.ro, arata ca evaluarea Bulgariei va fi mult mai buna decat a Romaniei. Executivul comunitar va arata ca Romania a indeplinit doar ...

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan, purtator de cuvant al grupului Partidului Popular European din cadrul Parlamentului European (PPE) s-a aflat vineri, 26 octombrie 2018, la Universitatea din Pitești, prilej cu care a vorbit despre oportunitațile de finanțare de la Uniunea Europeana. In fața unei…

- "Ne-am gandit ca succesul Programului Rabla Plus, deci vanzarea si inmatricularea de autovehicule electrice depind foarte mult si de infrastructura. Atunci, de un an am inceput sa lucram la legislatie pentru a putea crea infrastructura de incarcare a autovehiculelor electrice. Am splituit acest obiectiv…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a anuntat vineri ca a initiat procedura de licitatie pentru servicii de inregistrare in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor din 194 de unitati administrativ-teritoriale (UAT), bugetul maxim fiind estimat la 202,3…

- Guvernele fostelor state comuniste se vor confrunta cu presiuni bugetare tot mai mari de la Bruxelles daca nu respecta independenta justitiei, a declarat luni agentiei Reuters slovacul Maros Sefcovic, vicepresedinte al Comisiei Europene, care incearca sa devina candidatul fortelor de centru-stanga…