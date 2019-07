Stiri pe aceeasi tema

- Vineri (28 Iunie) 16:30 – Cainele, adevaratul meu prieten (SUA, familie, 109 min., 2019) – subtitrat roman, AG 17:30 – Rotarii (Romania, film documentar, 60 min., 2019) – subtitrat roman, AG 18:30 – Versuri pocite (Ungaria, comedie, drama, 97 min., 2018) – subtitrat roman, AP-12 18:45 – N-ai șanse frate!…

- Pe 7 iunie, Avon și Kaufland au spus din nou Cancel Cancer și au dat startul celei de-a treia ediții a campaniei naționale de consultații gratuite pentru depistarea cancerului la san. Un cabinet medical mobil dotat cu ecograf de ultima-ora, construit de AVON, va ajunge și anul acesta in 20 de orașe…

- Inca o poveste frumoasa despre tradiții, despre o zestre cusuta cu suflet, lacrimi de dor și de bucurie, este pe cale sa se scrie la Covasna, unde, in data de 23 iunie se va sarbatori Ziua Universala a iei. Este cel de-al șaptelea an in care Covasna se alatura comunitatii „La Blouse Roumaine”, pentru…

- Consiliul Local al comunei Bodoc, Consiliul Județean (CJ) Covasna și Federația Ecvestra Romana organizeaza, in cadrul Zilelor Ecvestre Covasnene, pe terenul de atelaje din Olteni, ediția a doua a Campionatului internațional de atelaje cu doi cai. In competiție s-au inscris pana acum 14 atelaje din…

- Dupa ce Romania este obosita de cațiva ani de zeci și sute de mese rotunde, conferințe și dezbateri, publice sau mai puțin publice, despre inepuizabila tema a „razboiului hibrid„, la 6 iunie 2019 se descopera victima perfecta a unui astfel de razboi. Adica de ani de zile, generali cu umerii grei de…

- „I.C.Verga” din Comiso, Catania, Sicilia a fost școala gazda a celei de-a treia intalni de formare pentru profesori in cadrul proiectului Erasmus+ „Human Rights/Europe”. Aceasta s-a desfașurat in perioada 13-17 mai și a reunit profesori din toate cele cinci țari partenere in acest proiect: Turcia,…

- Nouasprezece echipe din Romania, Ungaria, Olanda, Belgia, Italia, Germania, Anglia si Statele Unite ale Americii s-au inscris la Transylvanian BBQ Festival, care se va desfasura in luna mai in localitatea Olteni. Evenimentul este inclus in calendarul oficial al concursurilor Kansas City Barbeque Society…

- Echipa Teatrului „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe se afla in aceasta perioada in Italia, unde efectueaza un turneu cu spectacolul „Hotel Miramare”. Turneul se desfașoara in perioada 13-19 aprilie și cuprinde mai multe reprezentații ale „Hotel Miramare”, in regia lui Riccardo Rombi. Spectacolul,…