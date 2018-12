Ce simt barbatii in interiorul unui vagin si ce diferente sesizeaza de la o femeie la alta! Si pentru ei marimea conteaza

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a declarat, intrebat daca va reprezenta un pericol Olguta Vasilescu daca va fi numita ministru al Dezvoltarii si vicepremier, ca "orice femeie din interiorul PSD reprezinta un pericol pentru orice barbat din interiorul PSD".

- Romanii nu au cultura respectarii legilor, a regulilor. De aici ni se trag problemele, crede Ion Țiriac, cel mai bogat roman. Oamenii nu au incredere in cei care ii conduc și tocmai de-asta, in drumul lor spre bunastare, nu ezita sa incalce legea. „Astazi, noi nu am reusit dupa 28 de ani sa avem o cultura…

- Femeile se pot pensiona, la cerere, la varsta de 65 de ani, la fel ca barbatii, fara incetarea contractului de munca, a stabilit vineri Guvernul prin ordonanta de urgenta. Angajatorul nu poate refuza cererea de pensionare. In prezent, varsta standard de pensionare pentru femei este de 63 de…

- Celebrul actor si regizor Sean Penn se confrunta cu un val de critici pe retelele de socializare, dupa ce s-a declarat "foarte neincrezator" fata de miscarea #MeToo, care lupta impotriva violentelor comise as...