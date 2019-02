Stiri pe aceeasi tema

- Maluma, unul dintre cei ma iubiți artiști din lume, se pare ca are mari probleme de sanatate. Dupa ce a postat pe contul sau de Instagram mai multe fotografii in care apare ba in sala de operații, ba cu piciorul bandajat sau in carje, se pare ca aceasta situație neplacuta persista in viața artistului…

- Florin Busuioc a suferit un infarct in noiembrie 2018 și a lipsit de pe micile ecrane. Pana joi seara, cand indragitul prezentator a aparut la rubrica "Vremea", de la PRO TV. Pe 7 noiembrie 2018, lui Florin Busuioc i s-a facut rau dupa un spectacol susținut la Craiova și a intrat de trei ori in stop…

- Una dintre cele mai iubite interprete de muzica populara, Maria Ciobanu, trece prin clipe grele, departe de țara. Problemele de sanatate din ultimul timp au determinat-o pe cantareața sa-și anuleze multe dintre concertele pe care le avea programate. In ultima vreme, Maria Ciobanu are grave probleme…

- In ultimele zile ale anului 2018, ne facem bilanțul. Ce a fost bun, ce a fost rau, ce succese am avut, ce trebuie sa incercim din nou in 2019. Oana Lis a postat un mesaj pe pagina personala de Facebook in care vorbește despre cum a fost pentru ea anul ce tocmai se incheie.

- Viata este din ce in ce mai grea pentru Mioara Roman. Ajunsa la 78 de ani, fost sotie a lui Petre Roman este ingropata in datorii, iar sanatatea sa este din ce in ce mai precara. Femeia are probleme cu circulatia sangelui, iar acest lucru ii ingreuneaza activitatea de zi cu zi. Recent, fosta nevasta…

- Sindromul apneei in somn este o afecțiune care afecteaza multe persoane, unele dintre ele ajungand sa aiba probleme grave de sanatate. Medicul pneumolog Razvan Lungu a explicat pentru romaniatv.net tot ce presupune aceasta afecțiune atat de des intalnita și totodata atat de periculoasa.

- Lumea medicala a cazut de acord: daca vrei sa ai o inima sanatoasa, o circulație buna și mintea ascuțita pana la adanci batraneți, asigura-ți porția zilnica de acizi grași Omega-3. Daca nu in mancare, atunci intr-o pilula. Da, ea exista, noi iți spunem ce este Omega-3 și unde o gasești....

- Florin Busuioc se afla in continuare internat in spital dupa infarctul suferit saptamana trecuta. Indragitul actor se simte mult mai bine, starea sa este stabila, insa va fi nevoit sa treaca printr-o noua operație. Florin Busuioc, in varsta de 56 de ani, nu mai este conectat la aparate și a reușit sa…