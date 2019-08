Ce-si doresc copiii sa devina cand cresc: vlogger si influencer intra in topul carierelor visate

Stiri pe aceeasi tema

- Cresc vanzarile de laptopuri la nivel mondial, contrar previziunilor care spuneau ca progresul si imbunatatirile aduse smartphone-urilor vor duce la o scadere a vanzarilor de calculatoare portabile. In primul semestru al anului 2019, au fost comercializate la nivel mondial 63 de milioane de laptopuri,…

- Ce trebuie sa faci ca sa crești copii fericiți? Ei bine, raspunsul nu consta in a avea bani. Confirma acest lucru o bona din Chicago. Rusoaica Elena Mincheva a petrecut aproape un an lucrand pentru unul dintre...

- Oferta educaționala 2019 – 2020 Clasa a V-a: Conform planului de școlarizare aprobat de ISJ nr.3268/86/12.06.2019 2 clase, 40 locuri: limba de predare: limba romana forma de invațamant: normal Perioda de inscriere: 18.06.2019-6.09.2019 (in limita locurilor) Acte necesare inscrierii: cerere tip (se…

- Astazi, 13 iunie 2019, la Gradinița cu P.P. Step by Step Nr.12 din Alba Iulia, s-a desfașurat cea de-a XI-a ediție a FESTIVALULUI COPIILOR „SA CRESC MARE ȘI SANATOS!”. Pentru doua ore, copiii gradinitelor din Alba Iulia s-au intrecut in dansuri si voie buna. De altfel, „la butoane” s-a aflat prof. Veronica…

- INIȚIATIVA DEMNA DE LAUDA: Copiii din 5 gradinițe sibiene au inceput in aceasta saptamana lucrul la amenajarea propriilor gradini de legume in curtea gradiniței, in cadrul proiectului „Gradina din gradinița”. Read More...

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Nița, a votat, la Gura Humorului, pentru o Europa adevarata și pentru copiii care iși doresc o schimbare in bine a țarii. Gheorghe Nița s-a prezentat la urne alaturi de soția sa. La ieșirea din secția de votare, vicepreședintele CJ Suceava a declarat…

- „Daca aș fi copil, nu cred ca mi-aș fi dorit sa fiu protagonista intervenției care urmeaza. Mai pe scurt, astazi vom discuta despre cum este sa fii copilul unor parinți plecați la munca peste hotare”. Cel puțin asta spune psihologul Zinaida Gribincea in cadrul rubricii „5 minute la Psiholog”.

- Atunci cand cautam rase de caini pentru copii, trebuie sa ținem cont de cateva criterii daca vrem ca animalul nostru de companie sa fie prietenos cu cei mici și sa nu avem parte de surprize neplacute sau chiar incidente periculoase. Iata care sunt cele mai prietenoase rase de caini