Ce şi cât trebuie să mănânce zilnic un copil de 1-3 ani Cand copiii ajung la varsta de un an, multe mamici au tendinta de a-si schimba asteptarile in privinta dietei celor mici. In primul rand, suntem tentate sa presupunem ca ei vor manca mai mult decat atunci cand erau bebelusi, ceea ce ne poate crea un sentiment de implinire care... se intampla totusi sa nu fie confirmat de realitate. Nu va panicati, pentru ca acest lucru este cat se poate de firesc! Dr. Sabina Bica Acum copiii intra intr-o asa-zisa „etapa mofturoasa": devin mai constienti de mancare, testeaza mai multe preparate si incep sa devina selectivi in privinta preferintelor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Imediat dupa ce au sosit de la maternitate cu puiul de om, proaspetele mamici incep sa isi faca o multime de griji cu privire la nou-nascut. Ele nu stiu daca a mancat suficient, daca a crescut cat trebuie in greutate, asa ca suna sau dau fuga la cabinetul medicului pediatru pentru orice problema, indiferent…

- Deja știam ca alcoolismul este o problema grava in Romania, insa varsta la care copiii romani incep sa consume alcool este mult mai ingrijoratoare. Varsta la care copiii romani iau primul contact cu alcoolul a scazut sub pragul de 10 ani. Cel puțin așa indica un raport facut de Institutul Național de…

- [caption id="attachment_42996" align="alignleft" width="300"] Maria Calchei[/caption] Dupa ce a muncit zeci de ani directoare de gradinița, apoi a Centrului de zi pentru copii și tineri ”Casa pentru toți” din Ungheni, Maria Calchei și deschis propriul cabinet de terapie, intitulat ”Ludoteca pentru…

- ,,CUM SA CRESTEM SANATOSI”, PROIECT DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE DROGURI, DERULAT DE ANA IN GRADINITE SI IN SCOLILE PRIMARE – Implementat, la nivel national, pentru prima oara in anul scolar anterior si inregistrand un real succes in randul copiilor de gradinita si al scolarilor din clasele pregatitoare,…

- Gianluca Mech este nutritionistul italian care a revolutionat conceptul de dieta. Militeaza pentru un plan alimentar sanatos, pentru o dieta echilibrata si introduce savoarea bucatariei italiene in meniul nostru zilnic si nu simti nicio clipa ca esti la cura de slabire. Eforturile sale de a-i invata…

- Atacul informational din jurul nostru pare a nu se mai sfarsi, din contra. Cand auzi ca si legumele si fructele pot fi contaminate cu bacteria, mai nou, ucigasa E-coli, in ce alimente de zi de zi iti refugiezi copiii si familia? Puiul nu e sigur, e suspect ca ar contine hormoni de crestere, curcanul…

- Produse vestimentare – persoanele cu varsta intre 25 si 79 de ani si telefoane mobile si accesorii – tinerii sub 25 de ani. Acestea sunt optiunile de investitii rezultate din studiul realizat de BCR, prin „Școala de bani”. Potrivit studiului, copiii din ziua de azi incep sa economiseasca…

- Veste excelenta pentru copiii pana in 18 ani: se maresc alocatiile! Cati bani vor primi in plus lunar Guvernul urmeaza sa discute un proiect de lege ce prevede marirea alocatiilor pentru copii. Astfel, potrivit propunerii legislative, de la 1 ianuarie 2019 copiii in varsta de pana la doi ani ar putea…