- Stephen Hawking a murit miercuri, la varsta de 76 de ani, dupa ce a trait aproape intreaga viața cu o afecțiune crunta, boala Lou Gerig, din cauza careia era țintuit in scaunul cu rotile și vorbea cu ajutorul unui sintetizator de voce. In urma renumitului fizician raman trei copii, din prima sa casatorie,…

- Psihologul Libertatea, despre Stephen Hawking. Considerat de mulți urmașul lui Einstein tocmai pentru ca era un om genial, bizar, cu multe excentricitați in comportament, dar și cu o faima internaționala uriașa, fizicianul cu voce de robot a murit la varsta de 76 de ani, in casa lui din Cambridge, Marea…

- Transformare dark fantasy pentru o cafenea din Cluj. Icar "serveste" la bar FOTO/VIDEO Pub-urile Joben Bistro, Submarine si Enigma din Cluj-Napoca au facut inconjorul publicatiilor internationale pentru designeul interior, in stilurile steampunk si dark fantasy. Acum a venit randul altui local din oras…

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala, potrivit Mediafax . Fizicianul s-a stins din viata in liniste la locuinta sa din Cambridge…

- Unul dintre cei mai cunoscuti oameni de stiinta ai lumii, fizicianul britanic Stephen Hawking, a parasit aceasta lume la varsta de 76 de ani. Trista veste a fost impartasita lumii intregi de cei trei copii ai fizicianului, Lucy, Robert si Tim, care au transmis, prin intermediul unui mesaj preluat de…

- Filmul “The Theory of Everything”, a adus in prim plan viata si cariera astrofizicianului Stephen Hawking. Dar iata cum arata, in realitate, Jane Wilde, prima soție a lui Stephen Hawking, mama celor trei copii ai lui și femeia care i-a fost alaturi pana in clipa morții. Chiar daca a divortat de Jane…

- Una dintre cele mai stralucite minți ale omenirii, Stephen Hawking, s-a stins din viața astazi, la varsta de 76 de ani. Inainte de a fi afectat de boala care i-a marcat viața, Stephen s-a bucurat de sport și a fost inscris in echipa de canotaj a Universitații Oxford. Biograful Kristine Larsen a scris…

- STEPHEN HAWKING A MURIT. Celebrul fizician Stephen Hawking a declarat de nenumarate ori ca „nu exista Dumnezeu” și ca „lumea este rezultatul unui fenomen ce poate fi explicat științific, nu creația...

- Una dintre cele mai luminate minti ale istoriei, celebrul fizician Stephen Hawking s-a stins din viața la varsta de 76 de ani. The post A murit celebrul Stephen Hawking appeared first on Renasterea banateana .

- Stephen Hawking a murit astazi dupa o lupta cu scleroza laterala amiotrofica ce a inceput in 1963. Marele om de știința avea 76 de ani. A fost diagnosticat cu ALS in 1963 și ar fi trebui sa moara cațiva ani mai tarziu. Doctorii i-au spus la momentul respectiv ca mai are doar doi ani de […] The post…

- Shakira și Pique și-au petrecut vacanța in Ibiza, alaturi de cei doi copii ai lor. Celebrul cuplu a angajat un bucatar personal, care a fost platit cu 20.000 de euro pentru o saptamana. Informația a fost publicata la un post de radio argentinian, de un jurnalist care a precizat…

- Billel Omrani a fost eroul CFR-ului in ultima partida, insa, conform surselor CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, ar avea o viața extrasportiva agitata. Acesta ar fi unul dintre motivele pentru care Dan Petrescu ar dori sa scape de el. Recent, aflat in compania prietenilor, atacantul a facut o marturisire…

- „Omul ghetii”, aventurierul olandez Wim Hof, a stabilit unele recorduri impresionante in ceea ce priveste rezistenta la frig, o abilitate atribuita unei tehnici dezvoltate chiar de el care presupune meditatie si exercitii de respiratie....

- Este cunoscut faptul ca lui Jean- Claude Van Damme ii place viața de noapte din București, el fiind vazut in repetate randuri petrecand in cluburile de pe malurile Damboviței. Se pare ca celebrul actor nu a scapat de bataie, s-a intamplat chiar de doua ori, iar Codin Maticiuc a marturisit adevaratele…

- Minodora a implinit 40 de ani a pregatit o petrecere pe cinste, alaturi de familie și cei mai buni prieteni. Artista a primit de la soțul ei, cadoul mult dorit. Minodora le-a aratat oamenilor, in cadrul emisiunii de la Antena Stars, cati invitati are si ce cadou a primit de la soțul ei. „Doar ce ne-am…

- Consiliul Județean Cluj a inițiat, in baza analizei de specialitate și a fundamentarii realizate de Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, demersurile pentru scoaterea la licitație a serviciilor de realizare a studiilor geotehnice, expertizelor tehnice, documentații de avizare a lucrarilor…

- Nu mai este un secret faptul ca romancele sunt considerate printre cele mai frumoase femei, astfel sunt admirate de mulți barbați, in special de straini din toate colțurile lumii. Așa s-a intamplat și de aceasta data, doar ca personajul este celebrul actor, Kevin Hart. Aflat in Dubai, barbatul a intalnit-o…

- Celebrul monument Colosseum din Roma va fi iluminat la 24 februarie in rosu pentru a-i aminti pe cei persecutati pentru credinta lor, mai ales crestinii, un eveniment la care va asista sotul si fiica lui Asia Bibi, catolica incarcerata in Pakistan, precum si o victima din Nigeria a grupului jihadist…

- Celebrul polițist Marian Godina face o comparație extrem de plastica între scandalul din justiție și..cei care circula fara bilet. De fapt, întrebarea lui este alta: de ce-i au parte de susținere, și unii, și alții.

- Știm, deja, ca este foate simplu sa preparam tiramisu. Dar parca vrem ceva, un alt plus de gustde Se aproapie vara, iara acesta este un sezon in care preferam deserturile ușoare, racoroase. Iar aceasta gustare dulce este peeeerfecta pentru o zi calduroasa! Dați delete catorva rețete, din mintea voastra,…

- Premierul Viorica Dancila si-a cerut scuze public pentru declaratia facuta in cadrul unei emisiuni televizate si precizeaza ca prin comparatia facuta nu a dorit sa aduca jigniri persoanelor cu tulburari din spectrul autismului.

- Cei doi autori spun ca aceasta ne-ar putea trimite un mesaj care include malware bazat pe inteligenta artificiala, scrie go4it.ro. Citeste si ARMATELE LUMII, IN ALERTA. Un geniu al fizicii. "In mai 2018 incepe invazia extraterestrilor" Un malware extraterestru bazat pe AI poate distruge…

- O echipa de cercetatori a publicat un studiu in care arata cum ar putea fi distrusa civilizatia pe Pamant de o specie extraterestra ostila, fara ca macar aceasta sa ne viziteze. Cei doi autori spun ca aceasta ne-ar putea trimite un mesaj care include malware bazat pe inteligenta artificiala. Un malware…

- Un nou scandal zguduie piața muzicala! Nu doar la noi, ci și la nivel international, se pare. Celebrul cantareț J Balvinar ar fi plagiat o piesa romaneasca. Bogdan Tommo, producator muzical roman, a descoperit ca marele artist i-a copiat piesa "Machina", pe care columbianul a lansat-o sub numele de…

- Chiar si ochii antrenati ai paleontologilor se pot insela in descoperirea unei noi fosile, pentru ca in anumite situatii poate fi confundata cu o simpla piatra din cauza deteriorarii date de trecerea timpului. Din fericire, exista o metoda...

- Will Smith a demonstrat inca o data ca este unul dintre cei mai haioși actori de la Hollywood. Acesta a facut o parodie la videoclipul "Icon" al fiului sau, Jaden Smith, care și-a inceput recent cariera de rapper.

- Florin Lovin, impresarul lui Denis Alibec, e dezamagit de faptul ca FCSB a cazut cu Lazio in șaisprezecimile Europa League. Fostul mijlocaș al roș-albaștrilor și-ar fi dorit un adversar mai valoros, mai ales ca nu-i da nicio șansa echipei lui Nicolae Dica. "Lazio e genul de echipa care nu-ti umple…

- Guvernul polonez a initiat o lege prin care sa reglementeze continutul publicatiilor despre Holocaust. Astfel, atribuirea in scris sau verbal a crimelor naziste poporului polonez va fi pedepsita cu pana la trei ani de inchisoare. Legea a fost aprobata saptamana trecuta, conform Associated Press.…

- Compania ”St. Petersburg Classical Balet” danseaza ”Lacul lebedelor” la Centrul Cultural ”Dragan Muntean” din Deva, sambata, 10 martie 2018, la ora 20:00. Iubitorii dansului clasic sunt invitați la un spectacol de excepție, interpretat de o companie-fanion a școlii de balet rusești. Vedetele spectacolului…

- Atac dur al fostului vicepresedinte PMP Gorj, Aurel Slapciu, la adresa consilierului local de la Motru, Ilie Petrescu. Slapciu considera ca Petrescu vine dintr-o alta epoca. „Ilie vine din epoca pietrei, din paleolitic, epoca primelor societati...

- Primul roman care a traversat solitar Oceanul Atlantic a fost, astazi, prezent la Constanta. Dorel Nacou, caci despre el este vorba, a participat la o competitie oficiala din Franta in Martinica. Dupa mai multe eforturi si probleme, intalnite pe drum, Dorel a reusit sa ajunga in punctul final, chiar…

- Victor Dragusin: “Cred ca am tot ce isi poate dori un om normal” in Politic / – Domnule primar, suntem la inceput de an si va intreb, mai in gluma, mai in serios, va place sa fiți primar la Alexandria? – Poporul roman, in ințelepciunea lui, spune ca rezultatul muncii…

- Celebrul comentator sportiv Ilie Dobre, de la Radio Romania Actualitati, a fost inclus in Hall of Fame de World Record Academy (Academia Recordurilor Mondiale), o prestigioasa organizatie care certifica recordurile mondiale, cu sediul la Miami (SUA), potrivit unui comunicat remis AGERPRES. …

- Procesul in care Compartimentul de Executari Penale din cadrul Tribunalului Gorj a solicitat revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei in cazul lui Cristea Flueratoru s-a incheiat in favorea fostului lider de sindicat. Omul de afaceri a primit trei ani de inchisoare cu suspendare,…

- A fost solicitata interventia unui echipaj medical al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi, de tip C2 cu medic, care nu a putut decat sa constate decesul acestuia. Acestia au precizat ca barbatul era decedat de mai mult timp, de aproximativ trei ore. Initial, s-a crezut ca barbatul a murit de…

- George Alagiah, prezentator BBC, a urmat un lung tratament impotriva cancerului, insa acesta din urma a recidivat. Prezentatorul a fost diagnosticat cu cancer in anul 2014, insa clipele de cosmar nu au luat sfarsit.

- Celebrul om de știința Stephen Hawking a avertizat de numeroase ori omenirea cu privire la pericolul ce ar putea s-o distruga complet. Acum, un nou semnal de alarma vorbește despre un eveniment ce ar putea schimba pentru totdeauna planeta!

- La patru ani de la divortul unuia dintre cei mai excentrici milionari de la noi, lucrurile tot nu s-au asezat in familia acestuia. Romeo Dunca, timisoreanul care a facut avere din transportul cu TIR-urile, pasionat de expeditii, raliuri sau pilotarea propriului elicopter, i-a deschis un nou proces fostei…

- Ildefonso Guajardo, ministrul de Economie al Mexicului, a declarat, vineri, ca tara sa nu va plati niciodata pentru zidul pe care presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa-l construiasca la granita dintre Mexic si SUA, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- De teama sa nu aiba probleme cu proiectul și cu șantierul, așa cum s-a intamplat la realizarea skateparkului din Parcul Central sau cu alte proiecte, reprezentanții primariei au decis sa contracteze o firma care sa ia la puricat proiectul de reabilitare a Pieței Victoriei. Anunțul de participare…

- Fanii lui David Bowie din Marea Britanie au cumparat peste 5 milioane de discuri ale artistului in ultimii doi ani. Celebrul cantaret britanic a murit la varsta de 69 de ani pe 10 ianuarie 2016 si, de atunci, albumele sale s-au vandut in 2 milioane de copii, iar single-urile sale in 3,1 milioane…

- Una dintre perioadele in care, in Romania, prostitutia a inflorit avea loc intre anii 1930-1940. Atunci au aparut cartierele si casele de toleranta faimoase, precum si abonamentele pentru astfel de servicii. In Bucuresti una dintre cele mai populare zone pentru cautatorii de placeri era Crucea de Piatra,…

- Gigi Becali vrea sa profite de problemele pe care Gabi Torje și Gicu Grozav le au la Karabukspor și sa-i transfere la FCSB. Torje a declinat oferta fara sa stea pe ganduri: "Nu ma duc acolo nici pentru un milion de euro". Torje a intervenit și asupra lui Gicu Grozav pe care a incercat sa-l influențeze…

- Dani Mocanu pare pare ca nu mai scapa de problemele cu Politia si Justitia. Recent, el a fost vazut facand un gest care il poate costa mai mult decat isi poate imagina. Acuzat intr-un dosar de proxenetism, alaturi de fratele lui, Dani Mocanu s-a intalnit cu acesta, in mare secret, desi nu au voie pastreze…

- Scandalul finalului de an vine din lumea medicinei. Celebrul medic, Mihai Lucan, a fost retinut, apoi eliberat sub control judiciar din cauza unor grave nereguli. Omul care 'l-a ingropat' pe medic s-a decis sa rupa tacerea si a dezvaluit ca Lucan ar fi facut trafic de organe.Citește și: Pe…

- Audieri maraton in cazul profesorului Mihai Lucan, dupa perchezițiile efectuate, miercuri, de DIICOT la locuința acestuia, anunta Realitatea TV. Medicul chirurg este acuzat de delapidre, intr-un dosar cu un prejudiciu de peste un milion de euro.

- Celebrul actor american Will Smith (49 de ani) nu avea pana zilele trecute un cont pe reteaua de socializare Instagram, relateaza online ziarul spaniol ABC. Actorul a fost invitat in weekend la popularul show de televiziune al prezentatoarei Ellen DeGeneres pentru a-si promova cel mai recent film al…