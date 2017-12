Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Tudose mai face un pas catre protestatari si incurajeaza dialogul cu acestia. Premierul, pe fondul unei relatii deloc perfecte cu Liviu Dragnea,a acceptat sa dialogheze cu reprezentantii a 43 de organizatii civile ce protesteaza in centrul Bucurestiului. Intalnirea va avea locin aceasta seara…

- Presedintele Klaus Iohannis, prim-ministrul Mihai Tudose, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cel al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, au ajuns, sambata dimineata, la Palatul Regal din...

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarant dupa intalnirea din biroul lui Liviu Dragnea, ca relatia sa cu premierul Mihai Tudose a fost incordata, dar ca acum este calma. Edilul admite ca a vorbit in particular cu acesta din urma tot ceea ce aveau sa-si reproseze. Și premierul a admis ca a rezolvate…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, miercuri, ca impreuna cu primarii de Sector a avut intrevederi cu premierul Mihai Tudose si liderul PSD Liviu Dragnea pentru a se asigura ca proiectele in ceea ce priveste administratia Capitalei nu sunt compromise. „Impreuna cu…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a avut, miercuri, alaturi de primarii de sector, o intalnire cu premierul Mihai Tudose, la Palatul Victoria, urmata de o alta intalnire, la Parlament, cu președintele PSD, Liviu Dragnea. “De astazi, relația mea cu premierul Mihai Tudose este una calma”,…

- Liviu Dragnea a venit la restaurant insoțit de prim-ministrul Mihai Tudose, care a facut un gest extrem de neașteptat cand s-a intalnit cu secretarul general al partidului, Codrin Ștefanescu. Premierul a scos limba la Codrin Stefanescu, dupa ce a dat mana cu el de "bun venit". In acel…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose. Premierul nu a fost invitat…

- Consultantul politic Cozmin Gușa este de parere ca premierul Mihai Tudose i-a surprins pe toți liderii din PSD cu poziția sa publica din ultimele zile, una extrem de normala, prin care i-a pus intr-o poziție incomoda nu doar pe Gabriela Firea, ci și pe Liviu Dragnea și pe consultanții sai israelieni.Prin…

- Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a susținut, joi, ca pentru a participa la Alba Iulia, „locul de unde a pornit Romania”, de Ziua Naționala nu e nevoie de invitații scrise, edilul reproșand guvernanților ca nu au fost de acord cu organizarea unei parade militare de 1 Decembrie in Orașul…

- Invitat sa comenteze comunicatul Departamentului de Stat privind legile justitiei, Tudose a spus: ”Ministerul Justitiei nu are nicio implicare in acest proces, doar a coordonat pana la un anumit punct proiectul (...) Ministerul a initiat un proiect ca urmare a necesitatii transpunerii in legislatia…

- Dupa ce au venit la guvernare la mijlocul anului, premierul Mihai Tudose si ministrul Finantelor, Ionut Misa, au luat la tinta bancile si multinationalele, preluand, surprinzator, mai agresiv, avand in vedere ca sunt membri ai guvernului, din retorica sefului PSD, Liviu Dragnea. Sunt banci care nu…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, ca are o relatie "institutional corecta" cu presedintele Klaus Iohannis. Intrebat la Antena 3 care mai este relatia sa cu seful statului, premierul a raspuns: "Institutional corecta".Totodata, chestionat care este relatia sa cu presedintele…

- Tudose comenteaza ironic scumpirile alimentelor, din ultima perioada. ”Au inceput sa circule caricaturi cu gaini care iși iau haine de blana, ca s-au scumpit ouale. e de blana, ca s-au scumpit ouale”, a spus premierul, miercuri, la inceputul ședinței de Guvern. El i-a cerut ministrului Agriculturii,…

- Premierul a fost intrebat despre cresterea indicelui ROBOR, cursul leu-euro si cresterile de preturi. Inainte ca Tudose sa raspunda, Liviu Dragnea i-a soptit: „Fii si tu mai calm, ca...”. „La preluarea mandatului, s-a spus ca la sfarsitul lui august nu o sa mai avem bani de salarii. Apoi, toata lumea…

- Scandal total intre fostul premier, Victor Ponta si vedeta Romania TV, Victor Ciutacu. Dupa atacul dur al lui Ponta, a venit randul lui Ciutacu sa contraatace. Fostul premier si sef al PSD a avut o postare furibunda pe facebook in care a atacat presa care 'l-a linsat' pentru ca l-ar fi 'turnat' pe…

- Liderii PSD au o noua intalnire la Vila Lac, marti seara, surse social-democrate spunand ca este vorba despre o petrecere data de premierul Mihai Tudose, a carui onomastica este miercuri.La intalnirea de la Vila Lac participa liderul PSD, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose si membri ai…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat, marti, daca premierul Mihai Tudose s-a opus, la intalnirea de luni, adoptarii masurilor fiscale anuntate, el infirmand acest lucru. Dragnea a refuzat sa raspunda la alte intrebari.

- Președintele PSD Liviu Dragnea a negat marți ca premierul Mihai Tudose s-ar fi opus pachetului fiscal pe care urmeaza sa il adopte Guvernul. Întrebat, la Palatul Parlamentului, daca Tudose s-a opus luni pachetului fiscal și i-a comunicat ca nu mai vrea sa îl promoveze,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat pe parlamentarii socail-democrati intr-o sedinta care va incepe la ora 14.30. Tema discutiei: modificarea Codului Fiscal, pe care, potrivit unor surse politice, premierul Mihai Tudose ezita sa o mai aplice prin ordonanta de urgenta. Sursele citate sustin ca sedinta…

- Dezbaterea modificarilor fiscale s-a amânat, cel puțin pe moment, pentru ziua de miercuri. Întrebat când va avea loc ședința de guvern, premierul Mihai Tudose a raspuns „miercuri, ca de obicei”. Se pare, însa, ca va fi o ședința ordinara și nu se știe daca…

- ”O parte dintre sindicate a fost foarte vehementa impotriva acestor masuri, ajungand, cu o logica stramba, plecand de la o premisa gresita, pana la faptul ca inchidem tara si n-o sa mai munceasca nici albinele. Ma iertati, dar nu mai suportam lipsa de argumentatie. Ei emit axiome. Noi le spunem cifrele…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose au fost așteptați de protestatari la Sibiu, miercuri, chiar în fața filialei PSD. Câteva zeci de persoane i-au așteptat pe cei doi lideri social-democrați și au scandat ”Hoții!” și ”Sa va fie rușine!”.…

- Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose au raspuns celor mai importante intrebari ale momentului. Referitor la situatia despre premierul Mihai Tudose care doreste sa o dea afara pe Olguta Vasilescu din guvern, s-a spus: „Nu este adevarat, fake news. Incercam sa vedem de unde apare informatia. Cine are…

- Ministrul Finantelor, Ionuț Mișa, scapa deocamdata de remaniere. ”Nu intentionam schimbarea lui Ionut Misa”, a afirmat premierul Mihai Tudose, dupa ce, marți, acelasi mesaj îl transmitea si președintele PSD, Liviu Dragnea. Întrebat daca este…

- UPDATE: Liderul PSD Liviu Dragnea neaga informația ca premierul și-ar dori schimbarea lui Ionuț Mișa din funcția de ministru al Finanțelor. Președintele PSD Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose s-au intalnit, luni seara, potrivit unor surse Antena3, la Vila Lac 1. Potrivit surselor citate, premierul…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea va fi prezent miercuri, 25 octombrie, la Carei, cu ocazia manifestarilor dedicate „Zilei Armatei Romane”. Totodata, la Carei va fi prezent și premierul Romaniei, Mihai Tudose. Manifestarile de la Carei vor incepe la ora 11.30. Programul manifestarilor…

- Fostul premier, Victor Ponta, lanseaza un nou atac extrem de dur la adresa sefului PSD, Liviu Dragnea. Ponta critica in termeni extrem de duri guvernul lui Mihai Tudose, dar il crede principal vinovat tocmai pe Dragnea.Citește și: Eroare uriașa a PSD! Decizia care le poate puna capac "Anul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca premierul Mihai Tudose nu a spus niciodata ca nu-si asuma legile justitiei, dar prin initiativa parlamentara acestea pot fi adoptate in actuala sesiune.

- ”Ne vom intalni in coalitie luni si vom lua o decizie care va cuprinde mai multe proiecte de legi, in care sa decidem daca le vom initia in Parlament sau vor pleca prin procedura guvernamentala: legile Justitiei, parteneriatul public-privat, Fondul suveran de dezvoltare. Luni vom avea aceasta decizie”,…

- Premierul a fost intrebat de ziariști, la finalul ședinței Comitetului Executiv Național al PSD, daca nu s-a temut ca va avea soarta lui Sorin Grindeanu odata ce a lansat in public tema remanierii guvernamentale."Soarta. Care-i soarta domniei sale? Eu v-am spus ca prima zi, am plecat de…

- "V-am mai spus, avem o relație instituționala corecta", a declarat Mihai Tudose, vineri, la finalul CExN al PSD. Premierul a raspuns astfel dupa ce a fost intrebat daca impartașește opinia președintelui PSD, Liviu Dragnea, potrivit careia șeful statului se implica politic prin acțiunile sale.…

- Sedinta Comitetului Executiv al PSD a durat aproape sase ore, la finalul carora liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca ministrii Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Razvan Cuc au demisionat. El a sustinut ca „toata lumea” le-a cerut celor doua sa renunte la demisie. La randul lui, premierul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca atat el, cat si premierul au comunicat prost unul cu celalalt si ca nu mai pot fi facute asemenea greseli, care sa puna partidul, coalitia si Guvernul intr-o situatie limita. "Toti am gresit in ultima…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a declarat la finalul sedintei CEx, in cadrul careia ministii Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Razvan Cuc si-au prezentat demisiile, ca exclude o demisie a primului-ministru Mihai Tudose. "La un moment dat, am discutat si despre posibilitatea sa-si dea demisia…

- Consultantul politic Cozmin Gușa observa ca premierul Mihai Tudose face un joc pentru PSD și impotriva exceselor lui Liviu Dragnea, care a lansat un atac iresponsabil, intr-o perioada foarte precara pentru Romania.Consultantul politic Cozmin Gușa crede ca in meciul cu Liviu Dragnea, premierul…

- In campania electorala, PSD promitea cresteri salariale consistente pentru medici specialisti si rezidenti, pe langa umflarea inconstienta a pensiilor si “investitii minune” - acestea din urma, bineinteles, nu se intampla. Mai rau, medicii nu doar ca nu vor primi mai multi bani, dar raman…

- stiripesurse.ro va prezinta principalele subiecte din presa zilei, avand ca tema centrala o analiza a conflictului dintre premierul Mihai Tudose și liderul PSD Liviu Dragnea.Hotnews: Aici a gresit putin premierul Tudose. Nu si-a adaptat discursul la obiective, nu si-a disimulat actiunile…

- La incheierea intalnirii de la sediul PSD, presedintele Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose au facut scurte declaratii de presa, fara a accepta intrebari din partea jurnalistilor. "A fost o intalnire buna", a declarat Dragnea, in timp ce Tudose a aratat ca lucrurile se vor transa joi, in sedinta…

- O decizie privind raporturile PSD-Guvern, dar și referitoare la lista remanierilor va fi luata in forul statutar, respectiv in Comitetul Executiv Național al PSD, au anunțat marți premierul Mihai Tudose și liderul PSD Liviu Dragnea. „Am avut o discuție destul de lamuritoare domnul prim-ministru. Ne-a…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat marti, dupa sedinta din partid, ca premierul Mihai Tudose a prezentat cateva masuri care trebuie luate pentru a nu fi probleme, iar argumentele trebuie prezentate si in sedinta Comitetului Executiv de joi.

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan sustine ca Liviu Dragnea se comporta ca ”o vaduva neagra”, care ”se indragosteste de fiecare premier, apoi ii omoara”. El considera ca premierul Mihai Tudose este responsabil de remanierea ministrilor si ca este fireasca inlocuirea celor cu probleme penale, potrivit…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marți, la sosirea la sediul PSD, ca din punctul sau de vedere are aceeași relație cu premierul Mihai Tudose precum cea pe care a avut-o la momentul la care l-a propus in funcția de șef al Executivului....

- Conflictul dintre premierul Mihai Tudose și președintele PSD, Liviu Dragnea, nu este o surpriza, considera liderul Partidului Pro Romania, deputatul independent Daniel Constantin. "Cea mai importanta știre de ieri și de azi mi se pare cea legata de retragerea masurii "TVA…

- Mana dreapta a lui Calin Popescu Tariceanu, Daniel Chițoiu, și Liviu Dragnea au discuții cruciale, marți dimineața, la Palatul Parlamentului, dupa ce Mihai Tudose a confirmat luni seara ca se pregateste o remaniere a Guvernului si ca ar fi vorba despre cinci miniștri.Potrivit unor surse politice…

- In contextul mult dezbatutelor tensiuni din PSD, in special cu Liviu Dragnea, premierul a recunoscut ca ia in calcul sa-si dea demisia, daca este real sondajul lui Marius Pieleanu, comandat si prezentat de PSD, unde increderea in Guvern a scazut foarte mult."Presupunand ca e adevarat (sondajul…

- Purtatorul de cuvânt al PSD, Adrian Dobre, a spus luni, Antena 3, ca nu exista niciun fel de tensiune în coaliția de guvernare, în urma sondajului Avangarde, care ar arata o prabusire a încrederii în Guvern, de la 40 la 27%. ”Nu am sesizat niciun…

- Solicitat sa comenteze informatiile privind existenta unui conflict intre premierul Mihai Tudose si Liviu Dragnea, Dobre a raspus: „Nu exista acest conflict. Nu s-a discutat in BPN acest subiect”. El a spus ca nu exista nemultumiri legate de lipsa de asumare a Guvernului a legilor justitiei…

- Dragnea vorbește despre ideea unei remanieri in interiorul Guvernului. Președintele PSD a afirmat ca premierul Mihai Tudose are parghiile, și cum s-a facut numirea unui ministru, este și procedura inversa, deznumirea. Liderul PSD a mai spus ca Tudose poate sa propuna in partid orice idee de remaniere,…

- Potrivit unor informații de ultima ora, este tensiune maxima in PSD. Surse din partidul social democrat spun ca, Mihai Tudose a amenintat ca va demisiona. Nemulțumirea acestuia a aparut dupa aparitia sondajului facut de institutul Avangarde, care arata ca Guvernul s-a prabusit brusc la capitolul incredere,…

- Președintele PMP, Traian Basescu, a declarat, marți, ca 2018 va fi un an de prabușire economica și face un ultim apel la premierul Mihai Tudose sa ia masuri imediate de restabilire a echilibrelor macroeconomice. Basescu a susținut ca Liviu Dragnea conduce in mod ilegal Guvernul și se indreapta catre…