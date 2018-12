Ce servicii ofera prima casa de avocatura bazata pe conceptul New Law din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 117.000 de companii din Romania si-au inchis afacerile ori s-au aflat in dificultate, in primele 10 luni din acest an, in crestere cu peste 5.600 fata de perioada similara din 2017, releva o analiza de specialitate, data luni publicitatii, potrivit Agerpres. Astfel, din totalul celor…

- White Image, prima agentie de email marketing din Romania, aniverseaza 15 ani de activitate, perioada in care a trecut de la statutul de pionier al pietei locale, la o companie care ajuta clientii sa trimita anual un miliard de email-uri. Compania a trecut prin toate etapele de dezvoltare…

- Sectia de Pediatrie a Spitalului din Nehoiu, judetul Buzau, isi suspenda activitatea din 14 decembrie pana la sfarsitul anului, din cauza ca singurul medic specialist, care este pensionar, dar lucreaza cu contract anual, intra in concediu de odihna, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un nou eveniment dedicat Centenarului s-a desfasurat la Biblioteca Judeteana “Petre Dulfu” din Baia Mare. In 13 noiembrie a avut loc un atelier de lucru „Timp pentru Unire”, organizat de Secția imprumut carte pentru adulți in colaborare cu Liceul Tehnic „Emil Racovița” (director Mariana Pop). Activitatea…

- Vineri, 12 octombrie, Primaria Municipiului Oradea a fost gazda reuniunii Comitetului Director al Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR). La eveniment, alaturi de membrii Comitetului Director al AMR au participat și primarii municipiilor din Regiunile Vest și Nord-Vest.Cu aceasta ocazie,…

- Mai multi clienti ai ING Bank se confrunta cu probleme cu conturile, reclamand ca banca le a dublat tranzactiile efectuate in ultimele trei zile si ca s au trezit fara bani in cont sau chiar pe minus, scrie adevarul.ro. Reprezentantii bancii confirma ca au probleme si spun ca operatiunile dublate vor…

- Platile electronice facute in cadrul platformelor ING s-au dublat, incepand cu ziua de vineri si pana la ora transmiterii acestei stiri, potrivit unor raportari ale clientilor,. Astfel, daca un utilizator a platit 100 de lei vineri, tranzactia a fost inregistrata de doua ori si i s-au extras 200 de…