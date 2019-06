Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi a transmis o scrisoare deschisa catre comisarul european pentru Sanatate, Vytenis Andriukaitis, in care ii solicita sprijinul pentru reglementarea profesiei de moasa in Romania,...

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat, astazi, la ceremonia de acordare din partea președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, a Ordinului „Meritul sanitar” in grad de Cavaler pentru Spitalul Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Gheorghe „La invitația președintelui Romaniei,…

- Dublarea perioadei de valabilitate a cardului european de sanatate se regasește in Legea nr. 45/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, document publicat recent in Monitorul Oficial. Dupa cum stipuleaza actul normativ, valabilitatea cardului european…

- ARAD. Legiuitorul a dispus prelungirea valabilitatii cardului european de asigurari sociale de sanatate de la unul la doi ani. Cardul european poate fi utilizat de catre asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania doar la furnizori de asistenta medicala din sistemul public de…

- Cardul european de asigurari sociale de sanatate este documentul care ofera dreptul la prestatii medicale necesare in cadrul unei sederi temporare, respectiv deplasarea in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii. Trebuie ...

- Dupa ce, anul trecut, termenul de valabilitate al cardurilor naționale de sanatate emise pana la data de 31 iulie 2018 a fost prelungit de la cinci la 7 ani prin Hotararea de Guvern nr. 458 din 28 iunie 2018, iata ca, anul acesta, incepand din 11 martie, se prelungește și termenul de valabilitate al…

- La inceputul acestei saptamani a fost publicata in Monitorul Oficial Legea nr. 45/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Legea nr. 45/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii prevede dublarea…

