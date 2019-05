Stiri pe aceeasi tema

- In prima vineri dupa Paști, in Saptamana luminata, creștinii ortodocși sarbatoresc Izvorul Tamaduirii. Este un praznic inchinat Maicii Domnului, menit sa arate rolul Fecioarei Maria in lucrarea mantuirii oamenilor. Numele de Izvorul Tamaduirii amintește de o serie de minuni savarșite la un izvor aflat…

- In Saptamana Luminata, in prima vineri dupa Pasti, Biserica Ortodoxa sarbatoreste Izvorul Tamaduirii. Creștinii vin in aceasta zi la biserica pentru a lua parte la slujba de sfințire a apei, cunoscuta și sub numele de Aghiasma Mica. In aceasta zi crestinii isi amintesc de o minune savarsita de Maica…

- In prima vineri de dupa Pasti, Biserica Ortodoxa sarbatoreste Izvorul Tamaduirii. La Lugoj, acest praznic va fi marcat, la fel ca in fiecare an, printr-o ceremonie religioasa oficiata la Troita „Izvorul Tamaduirii”, din cartierul Cotu Mic. Evenimentul religios, organizat de Biserica…

- In prima zi de vineri dupa Pasti, Biserica Ortodoxa a fixat in calendar sarbatoarea Izvorului Tamaduirii, un bun prilej pentru credinciosi de a pleca in pelerinaje la biserici unde se spune ca ar exista izvoare binefacatoare.

- Obiceiuri, traditii și superstitii de Paste In traditia ortodoxa, inceputul sarbatorii e marcat odata cu postul de sapte saptamani, scrie ziarulunirea.ro. O semnificatie foarte importanta o are Joia Mare din Saptamana Patimilor. Din aceasta zi, taranii inceteaza lucrul la camp si se concentreaza…

- Crestinii ortodocsi praznuiesc, astazi, Floriile, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim, unde a fost aclamat de locuitorii orasului si intampinat cu frunze de palmier, si fiind totodata sarbatoarea celor care poarta nume de flori. In duminica…

- Buna Vestire, cunoscuta si sub numele de Blagovestenie sau Ziua Cucului, se sarbatoreste pe data de 25 martie a fiecarui an si este o sarbatoare dedicata Maicii Domnului. Aceasta zi este legata de o serie de traditii si obiceiuri specifice, transmite Mediafax. In Apus, aceasta sarbatoare este numita…

- CHIȘINAU, 14 feb - Sputnik. Creștinii din țara noastra sarbatoresc astazi pe stil vechi Întâmpinarea Domnului, cunoscuta în popor și cu numele vechi slavon - Stretenia. Creștinii cinstesc ziua în care Sfânta Fecioara Maria a mers la templul din Ierusalim, la 40…