- Si-a castigat faima datorita unui articol aparut in presa internationala. Apoi romanii i-au redescoperit gustul unic si efectele terapeutice. Este vorba despre usturoiul de Copalau, cultivat de peste 200 de ani in localitatea din nordul Romaniei.

- Ziua Sfantului Andrei e marcata de superstitia legata de viitor sau de soarta, scrie libertatea.ro. De aceea, multi respecta obiceiul de a pune grau la incoltit. Traditia spune ca fiecare membru al familiei trebuie sa aiba ghiveciul sau cu grau si sa il ingrijeasca. Citeste si SFANTUL ANDREI…

- Sarbatoarea Sfantului Andrei aduce cu sine multe superstitii si traditii pe care romanii le pastreaza din mosi stramosi. Noaptea ce preceda ziua Sfantului Andrei – unul dintre apostolii lui Iisus, crestinatorul neamului romanesc- este asociata in traditia populara cu strigoi, ...

- Pe 30 noiembrie romanii il sarbatoresc pe Sfantul Andrei. Unul dintre obiceiurile traditionale este punerea graului la incoltit. Traditia spune ca in dimineata de Sfantul Andrei este bine ca romanii sa puna grau la incoltit intr-un vas. Graul este un simbol in tradiția folclorica, dar și in cea religioasa.…

- Sfantul Andrei, sarbatoarea praznuita de Biserica Ortodoxa pe 30 noiembrie este una dintre cele mai mari sarbatori pentru romani. Pe langa latura spirituala, Sfantul Andrei abunda in tradiții și superstiții, aceasta zi fiind considerata un fel de Halloween romanesc. Cand se pune grau la incolțit și…

- Se spune ca "la Sfantul Andrei creste ziua cat bobul de mei" si ca toate animalele vorbesc intre ele, dar nu este bine sa le asculti. Tradiții... mituri... dar ce este sigur, in noaptea de 30 noiembrie iți poți visa alesul.

- Autor: Stelian ȚURLEA Cand s-a lansat cartea de fața, la Targul Bookfest, de la inceputul verii, am fost surprins sa aflu ca printre cei care o vor prezenta și susține se va afla ziaristul Victor Ciutacu. In fapt, el n-a mai aparut, dar știrea mi-a ridicat intrebari și m-a facut curios. Aveam sa aflu…