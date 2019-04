Ce semnifică ziua de marți din Săptămâna Patimilor Ne aflam in Saptamana Patimilor, o perioada cu mare incarcatura spirituala. Iata ce semnificație are ziua de marți din aceasta saptamana. Marti se face pomenirea celor zece fecioare. Este o pilda care are menirea sa ne tine treaza datoria de a trai permanent in Hristos. Numai asa vom avea raspuns bun la judecata finala, caci prin implinirea voii divine, Hristos ia chip in noi. Concluzia acestei pilde este ca Hristos, trebuie sa Se regaseasca in fiecare dintre noi in orice moment. Din pilda retinem ca cinci fecioare au avut doar candela fara ulei, iar celelalte cinci au avut si candela si ulei.… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

