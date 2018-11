Ce secrete înfricoșătoare ascundea torționarul Vișinescu Alexandru Vișinescu a murit la aproape trei ani și jumatate de cand a fost condamnat la inchisoare cu executare, de catre magistrații de la Curtea de Apel București. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a intrat in posesia unor documente terifiante din dosar și va prezinta, in exclusivitate naționala, secretele infricoșatoare pe care le ascundea […] The post Ce secrete infricoșatoare ascundea torționarul Vișinescu appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

- Tortionarul comunist Alexandru Visinescu a murit in Penitenciarul Rahova Alexandru Visinescu. Foto: radiocluj.ro. Tortionarul comunist Alexandru Visinescu, în vârsta de 93 de ani, a murit luni, 5 noiembrie, în Spitalul Penitenciar Rahova. El ispasea o pedeapsa de 20…

- Alexandru Vișinescu a murit la 93 de ani, transmite Digi24 . Torționarul condamnat la 20 de ani de inchisoare, pentru crime impotriva umanitații, comise in timpul comunismului, fusese operat luna trecuta. Conform Digi24, in mod oficial, acesta suferise un accident in penitenciar, deși ar fi existat…

