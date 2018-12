Stiri pe aceeasi tema

- Florin Dumitrescu a fost surprins in platoul emisiunii „Chefi la cuțite”, de ziua lui, de catre soția lui și de cele doua fiice ale lor, care i-au pregatit un tort cu ciocolata. Cheful a dezvaluit și un secret din familia lui, cu aceasta ocazie.

- Elsa Hosk, aleasa sa poarte sutienul Fantasy Bra, în valoare de un milion de dolari, în prezentarea de moda Victoria’s Secret 2018, a dezvaluit care sunt produsele de beauty pe care le folosește în rutina sa zilnica de

- Modelul Heidi Klum, starleta de televiziune Kim Kardashian West si cantareata Mel B s-au numarat printre celebritatile care au impresionat cu costumele spectaculoase pe care le-au purtat la petrecerile organizate de Halloween miercuri seara in Statele Unite, informeaza PA. Kim Kardashian…

- Autoritațile americane au descoperit un tunel secret prin care erau transportate droguri care se intinde din subsolul unui fost restaurant din statul Arizona pana in Mexic, potrivit The Guardian.

- Andrei Dobrin, un adolescent din Bistrita care lucreaza in industria modei inca de cand avea 15 ani, a avut ocazia sa apara intr-o reclama dedicata unui parfum semnat de celebra Carolina Herrera. Reclama a fost filmata in New York in luna septembrie si alaturi de roman a mai aparut si Lily Aldridge,…