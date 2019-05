Stiri pe aceeasi tema

- Romanii pot verifica inscrierea in evidentele electorale prin accesarea Registrului Electoral, nefiind necesara deplasarea la sediul primariilor. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- "Orice acceptare de a vota la referendum inseamna, in primul rand un sprijin pentru referendum, intrucat astfel se ajuta la realizarea cvorumului de participare de minimum 30%. Din experienta referendumurilor trecute, marea majoritate a celor care au luat parte la referendum au votat „da". Singura…

- Vrei sa afli secția de votare la care ești arondat la alegerile din 26 mai 2019? Consulta Registrul electoral. Daca in ziua votarii nu te afli in localitatea de domiciliu, poți vota la orice secție de votare, transmit reprezentanții Autoritații Electorale Permanente. Da CLICK aici pentru a afla secția…

- Cand și unde poți vota? Alegerile europarlamentare se vor desfasura in 26 mai 2019. Votul incepe la ora 7.00, ora locala si se desfasoara pana la ora 21.00, ora locala. Pot vota toți cetatenii romani care au varsta de 18 ani, impliniti pana in ziua alegerilor inclusiv. De asemenea, pot vota cetatenii…

- Romanii din diaspora pot vota la europarlamentare in 441 de sectii deschise in afara tarii, arata ordinul ministrului roman de Externe, Teodor Melescanu, publicat, joi, in Monitorul Oficial. Pentru a isi exercita dreptul la vot, cetatenii romani trebuie sa detina un act de identitate romanesc valabil.…

- Si ucrainenii din diaspora isi exercita dreptul de vot. Cele doua sectii de votare din tara noastra, printre care cea din cadrul Ambasadei Ucrainei la Chisinau, si-au deschis usile la ora opt.

- Potrivit USR, 'Ion Iliescu si alti comunisti care s-au cocotat la putere in decembrie 1989 prin dezinformare si diversiuni, prin crime impotriva umanitatii, sa raspunda pentru faptele lor, iar adevarul sa iasa la lumina'. 'Chiar si tarzie, o restabilire a adevarului istoric este obligatorie. Romanii…

- Pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, in Romania vor fi deschise 12 secții de votare: doua in București, iar celelalte, in zece alte orașe. La Timișoara este deschisa secția de votare: 50/69, de la Colegiul National de Arta „Ion Vidu”, pe strada Cluj nr. 12. Secția este deschisa…