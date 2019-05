Stiri pe aceeasi tema

- Ester Peony (25 ani), caștigatoarea selecției naționale Eurovision, cu piesa “On a Sunday”, va pleca duminica la Tel Aviv, Israel, alaturi de intreaga delegație a Romaniei la competiția internaționala Eurovision 2019, care se va desfașura in perioada 14- 18 mai. Șefa delegației romane, Smaranda Vornicu,…

- Romania se pregaatește sa urce, pentru a 20-a oara, pe scena Eurovision. Ester Peony, caștigatoarea Selecției Naționale 2019, va reprezenta țara noastra la concursul internațional cu melodia “On A Sunday”. Duminica, delegația Romaniei pleaca la Tel Aviv, iar de luni incep repetițiile pentru show. Competiția…

- In mai puțin de luna, artista ce va reprezenta Romania la Eurovision, Ester Peony, ne va demonstra cat de bine conlucreaza talentul sau artistic cu creativitatea regizorala a buzoianului Petre Nastase. Cei doi și echipa lor au repetat, saptamana trecuta, de zor in studiourile din București, iar din…

- Eurovision ar putea sa nu aiba loc la Tel Aviv, asa cum era stabilit. De teama unor atacuri, concursul s-ar putea desfasura in alt oras sau chiar in alta tara.Despre aceasta scrie portalul de stiri The Jerusalim Post.

- Primele 2000 de bilete pentru public la concursul Eurovision de la Tel Aviv s-au vandut in numai cateva minute. Numerosi fani sunt deceptionati, dar isi vor incerca norocul in luna aprilie, cand va fi pus in vanzare un nou lot de bilete. Intr-un timp record, aproape 10 minute, s-a epuizat primul lot…

- Romania si-a ales reprezentantul la Eurovision 2019. Ester Peony, cu piesa "On a Sunday", a castigat aseara finala selectiei nationale din tara vecina. Ea va participa la competitia care va avea loc la Tel Aviv in luna mai.

- Iata cine va reprezenta Romania in marea finala Eurovision de la Tel Aviv Finala romaneasca a Eurovision a fost caștigata, duminica seara, la București, de Laura Bretan, votata masiv de public! Iata piesa cașigatoare:

- Reprezentantul Romaniei la Eurovision 2019 si piesa prezentata in acest concurs ce se va desfasura in luna mai, la Tel Aviv, vor fi votate duminica, in cadrul show-ului selectiei nationale. Spectacolul de la Sala Polivalenta din Bucuresti va fi transmis in direct la TVR 1, TVR Moldova, TVRi, TVR HD…