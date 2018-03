Stiri pe aceeasi tema

- Criminalul din Brasov care si-a ucis toata familia a fost depistat la analize cu o substanta psihotropa Se pare ca declaratiile avocatului se confirma. Substanta psihotropa detectata in...

- Nu s-au putut lupta pentru viața lor, au fost ucise in somn, injunghiate de mai multe ori in dreptul inimii. Asta au scos la iveala autopsiile victimelor din Brașov, scrie Digi24.ro.Pe trupurile neinsuflețite ale victimelor nu au fost gasite urme de autoaparare, au aratat legiștii.

- Rezultatele preliminare ale autopsiei in cazul victimelor triplei crime de la Brasov confirma faptul ca acestea au fost ucise in som asa cum Florin Buliga a declarat autoritatilor. Niciunul dintre membrii familiei nu s-a putut lupta pentru viata lor.

- Rezultatele preliminare ale autopsiei in cazul victimelor triplei crime de la Brasov arata ca acestea nu s-au putut lupta pentru viata lor. au fost ucise in somn. Pe trupurile lor nu au fost gasite urme de autoaparare. Florin Mircea Buliga nu a ales intamplator momentul crimeilor. El a declarat ca in…

- Pericol public pe șoseaua care șerpuiește pe langa lacul de acumulare Siriu. In gropile aparute se vede pur și simplu haul! Administratorii șoselei au facut nenumarate sesizari la compania care administreaza infrastructura. Pana acum nu au primit niciun raspuns.

- Florin Mircea Buliga (43 de ani) s-a prezentat la Politie marti, 27 martie, si a spus ca si-a ucis sotia si pe cei doi copii. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore și audiat. El le-a spus anchetatorilor ca le-a eliberat sufletele victimelor și ca poate comunica telepatic cu ele. Crima odioasa a avut…

- Noi detalii cutremuratoare au ieșit la iveala in cazul triplei crime din Brașov. Deși, inițial, oamenii legii au crezut ca familia lui Florin Mircea Buliga dormea la momentul crimei, anchetatorii au descoperit ca victimele s-au luptat cu asasinul și aveau urme de autoaparare pe corp,

- Apar noi dezvaluiri in cazul triplului asasinat din Brașov, unde Florin Buliga și-a ucis soția și cei doi copii, in timp ce aceștia dormeau. Conform informațiilor proaspat aparute, barbatul ar fi putut fi drogat cand a comis atrocitatea.

- Psihologul, despre criminalul din Brașov care și-a ucis soția și copiii, apoi s-a autodenunțat. “Acest gen de schimbare totala și criminala de atitudine e ca o avalanșa”, susține Cezar Laurențiu Cioc, explicand apoi ce ar fi putut duce la gestul ingrozitor al barbatului de 43 de ani. O știre teribila…

- Au aparut noi detalii cutremuratoare in cazul triplei crime de la Brașov, unde un tata și-a ucis sotia si cei doi copii, o fata si un baiat cu varste de 18 si, respectiv, 13 ani. Apropiatii sunt...

- Afirmații cutremuratoare ale criminalului din Brașov! Acesta le-a spus anchetatorilor ca, dupa ce și-a ucis cei doi copii, a putut comunica telepatic cu ei și ca aceștia i-au transmis ca "e mai bine acolo”. Barbatul a mai spus, la audieri ca a vorbit cu cei doi copii in timp ce ii omora și pana cand…

- Florin Mircea Buliga a oripilat o tara intreaga din cauza gestului sau necrutator. Barbatul care locuia cu familia in Brasov si-a ucis sotia si cei doi copii, luni noaptea, in timp ce acestia dormeau. Initial, barbatul incercase sa isi puna singur capat zilelor, insa nu a reusit sa isi duca planul pana…

- Florin Buliga, barbatul din Brașov care și-a ucis soția și cei doi copii, este audiat la aceasta ora. In fața anchetatorilor, criminalul a facut niște declarații șocante. Șocant, criminalul a spus ca, dupa ce și-a ucis cei doi copii, a putut comunica telepatic cu ea și ca aceștia i-au transmis ca „e…

- Detalii halucinante! Au fost facute publice declaratiile lui Florin Buliga, barbatul din Brasov care si-a ucis sotia si pe cei doi copii. In fata anchetatorilor, barbatul a declarat tot ce a facut, pas cu pas.

- Au aparut primele imagini de la locul crimei din Brasov! Un barbat si-a ucis sotia si copiii intr-un mod groaznic. Florin Mircea Buliga a asteptat ca toti sa adoarma, apoi i-a ucis. Acum au aparut primele imagini cu locul in care a avut loc oribila crima.

- Caz socant la Brasov. Un barbat in varsta de 43 de ani s-a predat politiei dupa ce si-a ucis sotia si pe cei doi copii. Dupa primele verificari, autoritatile au confirmat cele spus de barbat. Victimele sale aveau 42 ani – sotia, iar copiii, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani. Barbatul a […]

- Un barbat s-a autodenunțat la poliție, dupa ce și-ar fi ucis soția și cei doi copii. La sediul IPJ Brașov s-a prezentat, marți, un barbat, in varsta de 43 ani, care a afirmat ca și-a omorat soția și cei doi copii. In urma primelor verificari, acest lucru se confirma. Barbatul, care este kinetoterapeut,…

- Cu sufletul indurerat familia anunta decesul lui Misa Constantin Bebi Misa . A trait 68 de ani si a decedat dupa o scurta dar grea suferinta. Inmormantarea va avea loc astazi, 27 martie 2018, iar cortegiul funerar va pleca la ora 12.00 de la Casa Mortuara Luminii din cadrul Cimitirul Central. Slujba…

- Controverse sambata, la slujba de la Crematoriul Vitan, acolo unde a fost incinerat Andrei Gheorghe. Biserica Ortodoxa, prin parintele Visarion Alexa, a anuntat ca nu recunoaste slujba tinuta de acesta. Deși jurnalistul, care s-a stins din viața pe 19 martie, era ateu convins, familia și-a dorit sa…

- Pe 24 martie, Andrei Gheorghe a fost incinerat la Crematoriul Vitan Barzesti din Bucuresti. Slujba a fost oficiata de un reprezentant al Bisericii Ortodoxe din Rusia, tara de bastina a lui Andrei. Parintele Visarion Alexia a reactionat dur si a explicat de ce incinerarea nu este o practica acceptata…

- Trupul lui Andrei Gheorghe este depus la Galeria Mobiud din Capitala, urmand ca sambata la ora 10.00 sa fie incinerat la crematoriul Vitan Barzesti. Biserica Ortodoxa a anuntat ca respecta decizia fiecarui om, dar nu va participa si nu va oficia nicio slujba de inmormantare sau de pomenire. Intr-o interventie…

- Cristian Țanțareanu se confrunta cu o situatie complicata dupa ce cancerul i-a recidivat. Omul de afaceri a ajuns la spital de urgenta. Tantareanu este pregatit pentru ce e mai rau, chemand deja preotul. Tantareanu a spus ca a inceput tratamentul cu morfina. “Nu pot sa spun ca fac prea bine.…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov este in alerta dupa ce s-a constatat ca digul perpendicular pe Raul Olt ar putea sa cedeze la Mandra. Trebuie precizat ca nu este vorba despre digul care apara comuna Mandra, pentru a nu se panica populatia. In cazul in care s-ar intampla acest lucru,…

- Preotul apare intins langa un sicriu, intr-o remorca trasa de tractor, pe un drum de tara. Cel care a postat poza pe Facebook spune ca ambii ocupanti ai remorcii dorm, unul somnul de veci, celalalt somnul de betie, potrivit site-ului Slavorum. Cadrul surprinde un cortegiu funerar dintr-un…

- Preotul din satul Hartop, raionul Floresti, isi slujeste loial nu doar biserica, ci si comunitatea. Dupa slujba, enoriasii primesc cate o masa calda, iar cei mai buni elevi din localitate sunt rasplatiti cu bani.

- O batrana de 73 de ani și-a gasit sfarșitul in timpul slujbei religioase ținuta in biserica de la Oprișița. Deși preotul și ceilalți enoriași au intervenit, femeia nu a mai putut fi salvata, echipajul medical al ambulanței sosita la fața locului constatand decesul. Slujba incheiata dramatic la biserica…

- Un incident socant a avut loc intr-o biserica din localitatea vasluiana Oprisita. La scurt timp dupa oficierea Sfintei Liturghii, o batrana s-a prabusit inconstienta pe podea. Imediat, preotul a oprit slujba si a solicitat enoriasilor sa o scoata pe femeie la aer, timp in care s-a solicitat ajutorul…

- O femeie de 46 ani, din municipiul Bucuresti, a produs un accident care s-a soldat cu doua victime ranite usor. Ieri, in jurul orei 14.35, femeia a condus un autoturism pe str. Cometei, iar la intersectia cu str. Stefan cel Mare nu a respectat semnificatia indicatorului „Oprire”, a patruns in intersectie…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat,marti,pentru MEDIAFAX,ca avizul negativ dat de Sectia pentru Procurori a CSM pentru revocarea Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA se inscrie in linia unui dezinteres total fata de problemele serioase privind relatia dintre puterea judecatoreasca si cetateni.…

- Sambata, slujba de pomenire a regretatei soliste Madalina Manole, prima facuta de colegii sai de scena la opt ani de cand a trecut in neființa artista, nu va fi oficiata de cel ce i-a fost duhovnic defunctei artiste, preotul Ion Baroianu, fost paroh al Bisericii ”Sfanta Treime” din Ploiești. Din nefericire,…

- Tribunalul Alba a continuat luni, 19 februarie, cercetarea judecatoreasca in dosarul crimei din Partoș in care este judecat in stare de arest preventiv inculpatul Lupu Madalin Miki, acuzat de omor calificat și tentativa de omor calificat. Victimele acestuia sunt o femeie in varsta de 80 de ani, care…

- Sambata, 10 februarie, Biserica Ortodoxa face pomenirea celor trecuti la cele vesnice. In fiecare biserica, se va oficia Sfanta Liturghie, urmata de slujba parastasului pentru cei adormiti. „Sarbatoarea Mosilor de Iarna este o sarbatoare dedicata celor raposati. Cum dupa credinta…

- Femeia care a suferit luni arsuri pe 90% din suprafata corpului intr-un incendiu in localitatea Sinca Veche va fi transportata la Bucuresti cu o ambulanta, deoarece elicopterul SMURD solicitat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov nu a mai ajuns, din cauza conditiilor meteo, a…

- Verestoy Attila a fost incinerat la Viena, unde se internase intr-o clinica medicala pentru tratarea cancerului de care suferea. Inmormantarea senatorului UDMR va avea loc sambata in Cimitirul Reformat din Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita. La ceremonia funerara sunt așteptați sa participe liderii…

- Fostul senator, Verestoy Attila, va fi inmormantat cu o slujba ecumenica Verestoy Attila, fost senator al României din partea UDMR Foto: http://rmdsz.ro/sajtoszoba/hir. Funeraliile senatorului UDMR, Verestoy Attila, vor avea loc sâmbata, 3…

- Primarul Parisului, Anne Hidalgo, a anuntat ca luminile Turnului Eiffel vor fi stinse, la miezul noptii, ca omagiu pentru victimele atentatului de la Kabul, soldat cu 95 de morti.“La miezul noptii, Turnul Eiffel se va stinge in semn de omagiu pentru victimele atentatului odios care a lovit…

- Colegii de trupa si rudele au condus-o, marti, pe ultimul drum pe Dolores O’Riordan. Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu fostei soliste a grupului The Cranberries, care a murit pe 16 ianuarie, la varsta de 46 de ani. Inmormantarea a avut loc in orasul natal al cantaretei, Ballybricken (comitatul…

- Miercuri, 24 ianuarie, se implinesc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. Potrivit Arhiepiscopiei Tomisului, la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia de la ora 8.00 Sfanta…

- Politistii din Brașov au reținut și identificat suspecții in evenimentelor neplacute petrecute vineri noaptea, cand un barbat a fost omorat cu sange rece intr-un imobil din municipiul reședința.

- Protestatarii s-au adunat atat de o parte, cat si de cealalta a Pietei Universitatii, la fantana, dar si in fata Teatrului National. Protestatarii striga 'Justitie, nu coruptie' si 'Hotii'. De asemenea, unii dintre ei fluiera, sufla in vuvuzele si bat in tobe ori flutura steagul tricolor. Manifestantii…

- Ca si in anii precedenti, dupa sedinta festiva a Consiliului Local si depunerea de coroanele la bustul poetului din Piata Revolutiei, oficialitatile si-au indreptat pasii spre Biserica Uspenia.

- Florin-Adrian Butum, preot paroh al parohiei Cincu din judetul Brasov, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar privind obtinerea frauduloasa de fonduri europene.Preotul este acuzat de savarsirea a doua infractiuni de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente…

- La initiativa conducerii Sistemului Hidrotehnic Paltinu-Voila, preotii au sfintit, luni, apa care ajunge la robinetele a mii de prahoveni, aceasta fiind o traditie de 18 ani. Slujba de sfintire a apei a fost facuta la Uzina de apa a Barajului Paltinu. Preotul care a oficiat slujba de…

- Slujba de inmormanare a primariței din Baișoara, Minodora Susana Luca, au avut loc azi, la domiciliul celei care in 2016 caștigase al 6-lea mandat de primar. Slujba a fost oficiata de IPS Andrei Andreicuț, alaturi de un sobor de 20 de preoți. Read More...

- Victimele au fost transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Luiza Danila. Potrivit sursei citate, la fata locului s-au deplasat patru echipaje SMURD, un echipaj…

- Medicul Dan Grigorescu, seful Sectiei de chirurgie plastica si reconstructiva de la Spitalul Judetean Braov, a prezentat pe contul sau de pe reteaua de socializare Facebook cazul lui Radu, fost medic rezident de chirurgie plastica pana in 31 decembrie, de miercuri somer. Potrivit postarii lui Dan Grigorescu,…

- Nu o data, tinerii medici, formați in universitațile de Medicina romanești, sunt blamați de romani pentru ca aleg sa plece. Dincolo de șansa de a se amplini material, de a-ți permite dupa ani intregi de studiu intens o casa și o mașina, tinerii medici romani aleg sa plece... pentru ca nu mai au de ce…

- Duminica, 31 decembrie, la ora 12:00 (miazazi), in Biserica Neagra va avea loc ultima slujba din acest an, dedicata tuturor creștinilor care doresc sa se roage pentru un an nou fericit, ferit de conflicte si escaladari ale violentei, pentru intelegere si respect, pentru dreptate si adevar, pentru justiție…