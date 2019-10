Stiri pe aceeasi tema

- Lukasz Gikiewicz a jucat doar 196 de minute in Liga 1, pana cand Gigi Becali a anunțat ca e liber sa plece, si a protestat prin intermediul avocatului sau, bulgarul Gheorghi Gradev. FCSB a deschis o acțiune disciplinara impotriva jucatorului, incercand sa rezilieze contractul fara a mai plati…

- Votul de astazi are implicatii uriase. Scena politica se va schimba radical si daca guvernul va fi demis si daca va ramane la Palatul Victoria. Scenariul in care Guvernul este demis In cazul in...

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi seara ca in cazul in care motiunea de cenzura la adresa Guvernului pe care-l conduce va trece in Parlament, va lupta si mai mult, din opozitie, pentru castigarea alegerilor prezidentiale si revenirea PSD la guvernare. „Este nerealist acest scenariu si va spun…

- Procurorii Parchetului Tribunalului București au preluat de la parchetul de sector dosarul privind accidentul rutier provocat de Mario Iorgulescu și în care și-a pierdut viața un tânar.

- A trecut mai bine de o luna de cand Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu. Cazul crimelor din Caracal este cel mai grav din cate s-au petrecut in țara noastra, in ultimii zeci de ani.

- Bucatarul Horia Varlan spune ADIO postului de televiziune Prima TV. Realizatorul unor emisiuni de succes nu va mai aparea, din aceasta toamna, la canalul Prima TV. Decizia are legatura cu situația financiara prin care trece postul de televiziune.

- „Ințelegem emoția familiei, implicarea. Insa trebuie sa ințelegem și ca ADN nu e DNA. Adica nu poți sa faci presiuni la adresa ADN-ului. Sunt legile fizicii, nu legile justiției. ADN se distruge. Poate se aplica procedee mai laborioase, mai complicate, se incearca reconstituirea unor fragmente ADN.…

- Anchetatorii au reluat perchezitiile la Caracal, in imobilul din care Alexandra Macesanu, fata disparuta miercuri, 24 iulie 2019, a sunat la 112 si le-a dat anchetatorilor indicii pe baza carora acestia ar fi putut identifica zona.