- "Fiecare generatie are obligatia de a schimba in mai bine destinul prezent si viitor al europenilor, de a onora promisiunea trainica de pace, progres si prosperitate pe care am facut-o. Provocarile carora noi, europenii, trebuie sa le facem fata impreuna sunt tot mai numeroase. Pentru ca Europa sa…

- Bruxelles, 30 apr /Agerpres/- Inaintea reuniunii liderilor UE-27 care va avea loc la Sibiu, in Romania, la 9 mai 2019, Comisia Europeana prezinta astazi o serie de recomandari de politica privind modul in care Europa isi poate modela viitorul intr-o lume tot mai nesigura si multipolara, se arata…

- Corespondența de la Carmen Dinu Alegerile pentru Parlamentul European din luna mai, Brexit și procesul de reflecție privind viitorul proiectului european, pe de o parte, dar si libera circulatie a lucratorilor pe piata muncii din UE, stimularea investitiilor intr-o Piata Unica mai solida si mai echitabila,…

- Evenimentul a fost deschis de Kenneth Weinstein, presedinte si CEO al Hudson Institute si a fost moderat de Walter Russell Mead, editorialist al cotidianului Wall Street Journal, unul dintre cei mai importanți experți americani in domeniile securitate naționala, politici guvernamentale și relații…

- WeEuropeans, initiativa civica independenta sustinuta de catre asociatia CIVICO EUROPA si MAKE.org, a finalizat prima runda a consultarii cetatenilor europeni privind viitorul UE. Acestia au fost chemati printr-o campanie publica sa propuna si sa voteze online, la nivel national, idei concrete pentru…

- Adevarul s-a alaturat initiativei WeEuropeans, cea mai ampla consultare publica realizata vreodata in Europa. Cetatenii celor 27 de state membre UE sunt invitati sa propuna idei concrete prin care sa reconstruim Europa. Propunerile europenilor inregistrate pana la 27 februarie si votate pana pe 8 martie…

- Ziare.com s-a alaturat initiativei WeEuropeans, cea mai ampla consultare publica realizata vreodata in Europa. Cetatenii statelor membre UE sunt invitati sa propuna idei concrete prin care sa reconstruim Europa. 90.000 de romani au luat parte la consultarea publica din cadrul initiativei WeEuropeans.…