Stiri pe aceeasi tema

- Donald Tusk a postat pe conturile sale de Instagram și Facebook scrisoarea unei fetițe de șase ani din Marea Britanie, în care aceasta îi transmite președintelui Consiliului European rugamintea de a ramâne prieteni, în pofida faptului ca țara sa va parasi UE. ”Știu ca ieșim…

- Premierul conservator britanic Theresa May a anuntat miercuri un plan de a proteja drepturile lucratorilor dupa ce Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, in cea mai noua incercare a sa de a-i curta pe parlamentarii laburisti din opozitie inainte de votul crucial de saptamana viitoare privind…

- Premierul britanic Theresa May va avea o intalnire importanta cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker pe tema ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Premierul britanic a declarat ca intenționeaza sa obțina unele schimbari ale condițiilor Brexit-ului, cu scopul de a asigura aprobarea…

- Marea Britanie este hotarata, dupa ce va parasi Uniunea Europeana, sa promoveze liberul schimb si sa creeze noi relatii cu partenerii, inclusiv Romania, a declarat, vineri, ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt. El a vorbit la deschiderea oficiala a primului birou din Romania al Grupului…

- Intr-o viziune distopica asupra Marii Britanii la zece ani dupa desprinderea din Uniunea Europeana, Brexit-ul nu a facut decat sa o stigmatizeze in mentalul politic european si international.

- Romanii care traiesc și muncesc in Marea Britanie ar putea sa aiba probleme in perioada urmatoare, in cazul in care țara va parasi Uniunea Europeana fara un acord, atrage atenția ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu.

- Camera Comunelor se va pronunta marti pe tema Acordului Brexit, insa exista semnale clare ca acordul negociat de Guvernul Theresa May va fi respins de parlamentari, punand sub semnul intrebarii modul in care Marea Britanie va iesi din UE, ori chiar daca va mai parasi Blocul comunitar. Marea Britanie…

- Presedintele american Donald Trump ar putea vizita Marea Britanie in mai 2019, dupa ce britanicii vor parasi Uniunea Europeana, in martie, a declarat luni ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Intrebat daca o vizita de stat promisa de premierul britanic…