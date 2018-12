Stiri pe aceeasi tema

- Inaugurarea ultimului sector din A 3 inca nu a avut loc pana la aceasta ora. ISC a cerut, in comisia de ancheta, sa studieze documentele pentru a da avizul pentru darea in folosința. In momentul asta inca se desfașoara recepția, așteptam sa ia comisia de recepție o decizie și in funcție de…

- Coloanele de masini care asteapta sa iasa din Romania prin punctul de frontiera Giurgiu - Ruse se intind pe 15 kilometri, au anuntat, joi seara, reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)

- Am aflat ce se intampla la mormantul Denisei Raducu in aceste momente. Astazi ar fi fost ziua ei de nastere si sunt clipe grele pentru familie! Avem marturii sfasietoare de la tatal acesteia.

- Andreea Marin a facut o dezvaluire de-a dreptul emoționanta, chiar cu puțin timp inainte de sarbatori! O poza publicata recent de frumoasa vedeta i-a pus imediat pe ganduri pe fani! Ce se intampla cu bruneta?

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Braila, Iulian Chiriac, vicepresedintele al PSD Braila, filiala care s-a opus public ramanerii lui Liviu Dragnea in fruntea partidului, a declarat, in conferinta de presa, ca situatia tensionata din PSD duce la ratarea unor momente foarte importante pentru tara…

- Medicii din Craiova, care l-au operat noaptea trecuta pe Florin Busuioc, au luat o decizie importanta impreuna cu o echipa de specialiști din București! In urma unor discuții in legatura cu starea de sanatate a prezentatorului TV, care a suferit trei infarcte, s-a hotarat ca el sa fie adus cat mai…

- Regina Angliei trece prin momente cumplite in aceasta perioada și nimeni din Familia Regala Britanica nu a dorit sa ofere mai multe detalii despre situație. Ce se intampla la Palatul Buckhingham?

- Cristi Borcea a ajuns la spital cu vreun motiv anume, sustin apropiatii acestuia pentru WOWbiz.ro. Cristi Borcea, LOVITURA FINANCIARA inainte de nunta cu Valentina Pelinel. Si-a vandut una dintre cele mai profitabile AFACERI "In acest moment, Cristi Borceaeste bine, nu are nimic grav,…