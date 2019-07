Stiri pe aceeasi tema

- Avocata familiei care a primit in adoptie fetita din Baia de Arama a anuntat, luni, ca a depus plangere penala impotriva procurorului general interimar Bogdan Licu si a procurorului care se ocupa de ancheta, Mihaiela Iorga Moraru. Avocata sustine ca procurorul Mihaiela Iorga Moraru de la Sectia de investigare…

- Premierul a spus, la Antena 3 ca luni va primi raportul complet de la Ministerul Muncii referitor la Sorina, fetița de 8 ani din Baia de Arama ridicata cu forța de un procuror ca sa fie dusa la familia adoptiva, precizand ca toți cei care au greșit vor plati. ”Maine am raportul complet de…

- Cosmin Morega acuza ca adversarii politici au inceput sa-l denigreze in mediul online spunand lucruri false despre persoana sa. Viceprimarul Municipiului Motru a reacționat dupa ce, zilele trecute, pe internet a fost distribuita o așa-zisa declarație referitoare la cazul Sorina, micuța…

- "As vrea sa fac cateva referiri la cazul de adoptie care ne preocupa in aceste zile. Am primit de la Ministerul Muncii si Ministerul Afacerilor Interne rapoarte referitoare la modul in care s-a actionat, dar si la masurile luate pentru a asigura copilului sprijinul de care are nevoie. Reprezentantii…

- Asociația pentru Reforma Civica și Democrație a luat atitudine in cazul fetiței din Baia de Arama „agresata cu ocazia unei așa-zise percheziții in cadrul unei proceduri de adopție internaționala”, dupa cum transmite președintele ARCD, Samuel Caba. „Am decis sa sesizam Parchetul de pe langa Inalta Curte…

- Sefa Sectiei de Urmarire Penala a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova a solicitat DGASPC Dolj un asistent social si un psiholog pentru a merge la Baia de Arama, la familia care o crestea pe Sorina. Singura obligatie a reprezentantului Directiei pentru Protectia Copilului era aceea de a proteja…

- La scurt timp dupa ce au aparut imaginile cu procuroarea Maria Piturca in timp ce o ia pe Sorina, o fetita crescuta de o asistenta maternala in localitatea Baia de Arama, tot mai multi oameni reactioneaza. Printre ei se numara si Traian Basescu.

- Fiica asistentei maternale din Baia de Arama, care a crescut-o pe Sorina, fetița de 8 ani dusa la adopție in America, face primele declarații. Astam dupa ce autoritațile de la Protecția Copilului au susținut ca femeia a refuzat, in scris și de doua ori, adopția micuței.