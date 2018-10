Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, Kate Middleton a fost detronata din fruntea clasamentului celor mai barfite Printese din familia regala britanica. Imediat dupa nunta cu Printul Harry, dar si cu cateva luni inainte de fastuosul eveniment, Meghan Markle a devenit tinta principal a tabloidelor. De atunci si pana astazi nu…

- In anul 1932, Regina Elisabeta si George al VI-lea, parintii Reginei Elisabeta a II-a, au primit, drept casa la tara, Royal Lodge, din Marele Parc de la Windsor. In curtea casei, locuitorii din Tara Galolor au pregatit si o casuta in miniatura, Y Bwthyn Bach (The Little Cottage), pe care i-au oferit-o…

- Kate Middleton si Printul William au dat dovada, inca de cand l-au adus pe lume pe micul George, ca sunt o familie foarte unita si ca iubesc foarte mult copiii. De la nasterea Printului George si pana astazi, Ducii de Cambridge au mai facut doi copii, pe Charlotte si Louis, iar Kate a aratat intotdeauna…

- La numai 5 ani, viitorul Rege al Marii Britanii este admirat și laudat pentru felul in care se prezinta, de fiecare data, in public. Și ne referim aici la ținutele pe care le poarta. Dar Prințul George nu este singurul copil VIP care face furori cu garderoba sa! Iata cine ii face concurența! Prințul…

- Celebra familie regala este in atenția publicului la fel de mult care starurile de la Hollywood. Chiar daca se cunosc multe detalii despre viața lor, oamenii mai au inca multe intrebari fara raspuns. Iata 5 curiozitați despre Familia Regala Britanica. Fiecare pas pe care il fac membrii Familiei Regale…

- Printul Geroge si Printesa Charlotte, primii doi copii ai Ducilor de Cambridge, petrec foarte mult timp cu bona lor, Maria Teresa Turrion Borrallo. Aceasta este foarte apropiata de cei mici, chiar daca, de multe ori, ii si pune la punct pe urmasii lui William si Kate. Maria Teresa Turrion Borrallo,…

- Prințul George, fiul Prințului William și al Ducesei Kate, implinește astazi 5 ani. Cu ocazia zilei sale, parinții lui vor organiza o petrecere de lux, ale carei costuri se ridica la peste 100.000 de dolari, anunța Daily Mail.

- La aniversarea celor 5 ani ai Prințului George al Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, parinții lui, Kate Middleton si Printul William, au facut publica o poza in care micul print zambeste larg si relaxat in gradina casei bunicului sau, Printul Charles.