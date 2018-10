Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul costarican Celso Gamboa a explicat, intr-un interviu pentru Antena 3, care sunt șansele ca Elena Udrea sa nu fie extradata. Judecatorul are vesti proaste pentru Udrea in ceea ce o priveste pe fiica sa.Elena Udrea și Alina Bica pot veni voluntar in Romania sau pot refuza, spune…

- Elena Udrea si fosta sefa DIICOT, Alina Bica, au fost retinute in Costa Rica. Presa locala a scris ca pentru cele doua fugare, vacanta s-a terminat dupa ce agentii Interpol le-au ridicat de pe strada.

- Retinute in Costa Rica, in baza unui mandat de urmarire internationala emis de Interpol, Elena Udrea si Alina Bica au sanse mari sa nu fie aduse in Romania pentru a-si ispasi pedepsele. Cel putin asta cred specialistii in Drept.

- Elena Udrea și Alina Bica au deținut funcții importante in statul roman, cele doua fiind legate și de o prietenie care a rezistat chiar și condamnarilor dispuse de instanțele din Romania. Drept dovada, dupa deschiderea unor dosare penale care le vizau, pierderea unor funcții, arestarea preventiva…

- Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, a explicat ca Alina Bica și Elena Udrea nu pot fi extradate din Costa Rica, fiind protejate de legea de acolo. In ceea ce o privește pe Udrea, ea are protecție din cauza copilului, in timp ce Alina Bica beneficiaza de faptul ca acuzațiile din Romania nu au…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute de Interpol in Costa Rica. Cele doua, cautate pentru a ispași pedepse pronunțate de justiția din Romania, au fost ridicate de pe strada. Elena Udrea are o sentința definitiva de șase ani inchisoare, iar Alina Bica trebuie sa execute patru ani de inchisoare.…

