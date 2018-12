Stiri pe aceeasi tema

- Economia mondiala ar urma sa incetineasca in 2019 pentru a se stabiliza ulterior, a apreciat joi Banca Centrala Europeana (BCE), care mizeaza in continuare pe cresterea preturilor, informeaza Reuters, conform agerpres.ro. Investitorii se asteapta de ceva vreme la o incetinire a ritmului de…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a facut un anunț devastator pentru foarte mulți dintre profesori. O noua lege va intra in dezbatere publica in ianuarie sau februarie 2019, ce va interzice profesorilor care nu trec examenul de titularizare sa fie suplinitori.

- Cladirea unde se afla și birourile televiziunii CNN – Time Warner, din New York – , a fost evacuata in aceasta noapte, la ora 5.30 (ora Romaniei), in urma unei amenințari cu bomba. Amenintarea a fost facuta prin telefon, un apel anuntand ca in cladire sunt cinci bombe, a anunțat observator.tv . Anuntul…

- Autorul crimei care a ingrozit Capitala este, in continuare, cautat de politisti. Individul care a injunghiat mortal un barbat de 38 de ani a fost identificat, datorita informatiilor date de vecini.

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, anunta ca partidul o sa actioneze daca presedintele Klaus Iohannis va refuza din nou propunerile de ministri. „In cazul in care refuza, o sa actionam constitutional....

- Compania aeriana Tarom anunta ca tarifele pentru o calatorie dus-intors pe ruta Bucuresti – Baia Mare vor incepe de la pretul de 69 euro. Anuntul a fost facut in contextul apropierii sezonului de iarna. “Sezonul de iarna vine cu surprize placute! Tarifele pentru o calatorie dus-intors Bucuresti – Baia…

- Bursa de pe Wall Street a inchis sedinta de miercuri in scadere puternica, inregistrand cel mai semnificativ declin din ultimele opt luni, investitorii fiind ingrijorati de majorarea ratelor dobanzilor...

- "Este o masura pe care noi o avem in Programul de Guvernare ca 100% din impozitul pe venit sa treaca la nivelul comunitatilor locale. Aceasta este o decizie care se va lua printr-un act normativ. Va fi o ordonanta de urgenta, pentru ca va trebui sa fie luata decizia inainte de a se finaliza bugetul…