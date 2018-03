Stiri pe aceeasi tema

- Cei 350 de kilometri de autostrada pe care premierul Viorica Dancila si ministrul Transporturilor, Lucian Sova, au promis ca ii vor inaugura pana la finele lui 2020 vor fi, in cel mai bun caz, 253 km, potrivit informatiilor furnizate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)…

- „Daca acesti greci (n.n.- Aktor SA, constructorul desemnat impreuna cu Euroconstruct Trading 98 sa continue executia) nu vor incheia lucrarile la timp, ne mutam pe santier. Tronsonul acela ar trebui sa fie gata pana la inceputul anului scolar", a declarat Lucian Sova, intr-o emisiune la Antena 3.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va putea prelua diferite santiere abandonate sau reziliate de catre antreprenori, a anuntat, ieri, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-o conferinta de specialitate. Potrivit sursei citate, acest lucru se va putea realiza in…

- Pe celebra sosea de de centura a municipiului Suceava, inceputa in urma cu zece ani de zile si nefinalizata nici pana in prezent, care are un tronson construit pe pamant de flori, au inceput sa apara gropile. Un tronson al rutei ocolitoare a Sucevei a fost dat spre folosinta in cursul anului 2015, fara…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru a achizitiona servicii de paza pentru sectia de autostrazi, incepand cu Bucuresti-Pitesti (A1), contractul urmand sa fie atribuit pe o perioada de 21 de luni. Potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca joi si vineri este posibil ca serviciul de emitere a rovinietei si pentru tariful de trecere a podului Fetesti-Cernavoda sa functioneze cu dificultate din cauza unor lucrari la sistemul informatic, scrie NEWS.RO.Citeste…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România (CNAIR) a decis luni, în Consiliul de Administrație, înființarea unei Antreprize de construcții însarcinate cu lucrari de drumuri și autostrazi, dupa modelul companiilor create de catre Primaria Muncipiului…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru executarea de reparatii pe un tronson de 32 de kilometri din Autostrada Soarelui (A2), contract cu o valoare de pana la 71,1 milioane lei, fara TVA, pentru doi ani, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru executarea de reparatii pe un tronson de 32 de kilometri din Autostrada Soarelui (A2), contract cu o valoare de pana la 71,1 milioane lei, fara TVA, pentru doi ani, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR a publicat un anunt de licitatie pentru executarea de reparatii pe un tronson de 32 de kilometri din Autostrada Soarelui A2 .Valoarea estimata a contractului este de 71,1 milioane lei, fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru executarea de reparatii pe un tronson de 32 de kilometri din Autostrada Soarelui (A2), contract cu o valoare de pana la 71,1 milioane lei, fara TVA, pentru doi ani, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru executarea de lucrari de intretinere, pe o perioada de trei ani, pe reteaua de drumuri nationale administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, valoarea contractului fiind estimata…

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a demarat procedurile pentru ultimele exproprieri privind lotul 1 din autostrada Sebes-Turda, respectiv portiunea de sosea la patru benzi intre Sebes si Alba Iulia. Odata urgentate lucrarile de finalizare…

- Rezoluția Ministerului de Finanțe este ferma: ”Pentru proiectul de investiții publice autostrada Sibiu Pitești nu au fost indeplinite cerințele prevazute pentru criteriul 2.3 – Impactul de mediu al proiectului corespunde legislației in vigoare”, se arata in raspunsul Ministerului de Finanțe in noiembrie.…

- Documentația pentru Contractul destinat proiectarii și execuției secțiunii 4 a autostrazii Pitești-Sibiu, a fost trimisa astazi la Agenția Naționala pentru Achiziții Publice pentru verificare și validare. Dupa finalizarea acestei etape, Contractul pentru proiectare și execuție va putea fi postat pe…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a scos la licitatie contractul pentru finalizarea Variantei de Ocolire Suceava, cu o valoare estimata de peste 87,65 milioane de lei, fara TVA, potrivit unui anunt de participare publicat vineri in Sistemul Electronic de Achizitii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a trimis joi spre validare la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) documentatia pentru licitarea sectiunii 4 a Autostrazii Pitesti – Sibiu, a spus Alin Serbanescu, ...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a trimis, joi, spre validare la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) documentatia pentru licitarea sectiunii 4 a Autostrazii Pitesti – Sibiu, a declarat Alin Serbanescu, purtatorul de cuvant al CNAIR. Acesta este primul…

- Documentatia pentru Contractul destinat proiectarii si executiei sectiunii 4 a Autostrazii Pitesti-Sibiu a fost trimisa joi la ANAP pentru verificare si validare, anunta, intr-un comunicat, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat joi ca documentatia pentru contractul privind proiectarea si executia sectiunii 4 a autostrazii Pitesti-Sibiu a fost trimisa la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) pentru verificare si validare. Dupa validare,…

- Ne bucuram sa anunțam aprobarea de catre Comisia Europeana a acestui mult așteptat proiect, care va asigura nu doar un acces mai bun in zona, dar va impulsiona astfel dezvoltarea economica regionala, in special turismul local, ținand cont de potențialul uriaș al Transilvaniei, a declarat ministrul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a decis dupa inspectia din ianuarie de pe lotul 3 al Autostrazii Sebes – Turda sa ii acorde un termen de 90 de zile constructorului italian Tirrena Scavi pentru a rezolva problemele constatate, in special cele de planeitate si rugozitate.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat firma care va realiza soseaua de centura Timisoara Sud. Pentru aceasta lucrare au luptat firme din Turcia, Spania, Italia, Israel, China, Germania, Austria, Bulgaria, Slovacia si Romania.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat firma care va realiza soseaua de centura Timisoara Sud. Pentru aceasta lucrare au luptat firme din Turcia, Spania, Italia, Israel, China, Germania, Austria, Bulgaria, Slovacia si Romania.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a declarat castigatoare oferta asocierii chinezo - romane SINOHYDRO CORPORATION LIMITED - NORD VEST INFRASTRUCTURA SI SERVICII SRL, in cadrul licitatiei pentru modernizarea centurii rutiere a Municipiului București intre DN2 si A2,…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) a platit ilegal experți externi in securitate și sanatatea muncii de 2.200 euro pe luna, deși contractul in cadrul caruia aceștia au fost platiți nu includea astfel de servicii.Paguba totala se cifreaza la 26.000…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni ca au fost depuse pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) 19 oferte pentru proiectarea si executia celor trei loturi ale sectiunii de autostrada Suplacu de Barcau-Bors, parte din Autostrada Transilvania.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni ca au fost depuse pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) 19 oferte pentru proiectarea si executia celor trei loturi ale sectiunii de autostrada Suplacu de Barcau-Bors, parte din Autostrada Transilvania.…

- VIDEO Test drive pe autostrada. De la Turda la Aiud Autostrada A10 intre nodurile Turda și Aiud este pregatita pentru a primi traficul rutier, așa cum o demonstreaza cea mai recenta filmare piblicata de Asociatia Pro Infrastructura. Cei aproape 30 de km de autostrada vor fi receptionati abia in primavara,…

- Lucian Șova, trimis ministru al Transporturilor in noul Cabinet, s-a facut remarcat acum doua zile printr-un raspuns hilar referitor la autostrazi. Intrebat despre momentul de finalizare a lucrarilor la centura Bucureștiului acesta a spus ca se va circula „cand va fi gata”, iar despre ce…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni ca au fost depuse patru oferte pentru proiectarea si executia centurii orasului Bacau, proiect estimat la 773,65 milioane lei (166,22), fara TVA. Centura Bacau reprezinta unul dintre cele mai importante proiecte pentru…

- Patru asocieri au depus oferte pentru proiectarea si executia Variantei de Ocolire Bacau, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), informeaza, luni, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Romania depașește orice record in materie de autostrazi si infrastructura rutiera. Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, gestioneaza autostrazi incepute inca din anii 2004-2007.

- Compania de stat Romtehnica a achizitionat un radar tridimensional, in valoare de 64,46 milioane lei (13,9 milioane euro), fara TVA, de la compania americana Lockheed Martin, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).Contractul a vizat achizitionarea unui…

- Investițiile majore, cu impact asupra mediului, ar putea fi taxate de Ministerul Mediului cu 1% din valoarea proiectului. Asa arata draftul unei legi inițiate de instituția condusa de vicepremierul Grațiela Gavrilescu. Jurnaliștii de la Hotnews spun ca in document nu se specifica clar „pentru ce proiecte…

- Lucrarile la podul ce trece autostrada peste Somes reintra in linie dreapta FOTO Se pare ca neintelegirele constructorului cu statul roman iau sfarsit, in urma predarii amplasamentului pentru canalul Someșul Mic. CNAIR va trebui sa plateasca despagubiri de 2 milioane de lei catre Electrica, pe perioada…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) vrea eliminarea punctelor periculoase de pe drumurile din Romania prin implementarea unor masuri specifice de crestere a gradului de siguranta rutiera prin semnalizare orizontala si verticala, reamenajari de intersectii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) demareaza, luni, lucrarile de montare a parapetului de beton pentru separarea fluxurilor de trafic, pe zona mediana a Drumului National 3. Lucrarile vor dura opt - zece zile, in functie de conditiile meteorologice.Potrivit…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, joi, ca, in aproximativ doi ani, ar putea incepe lucrarile la drumul de centura, ce va fi realizat de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. „Daca cei de la Compania Nationala se tin de promisiuni si putem merge inainte,…

- In prezent, atat pe autostrazile A1 Bucuresti-Pitesti, A2 Bucuresti-Constanta, A3 Bucuresti-Ploiesti si A4 Ovidiu-Agigea, cat si pe cele doua drumuri nationale cu statiuni turistice intens frecventate, respectiv DN1 Valea Prahovei si DN7 Valea Oltului, carosabilul este curat, umed, s-a actionat si…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, luni, in intervalul 5.30 – 13.00 s-a intervenit cu 1.177 de autoutilaje si s-au raspandit 5.881 tone material antiderapant. La aceasta ora se circula in conditii de iarna pe majoritatea drumurilor nationale si autostrazilor…

- La aceasta ora nu este niciun sector de drum național sau autostrada inchis ori cu circulația ingreunata din cauza fenomenelor meteorologice din Romania, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, toate Direcțiile Regionale…

- Iarna grea a pus stapanire pe jumatate din țara! De noaptea trecuta, de cand au intrat in vigoare avertizarile de vreme rea emise de meteorologi, a nins cu putere, iar vantul a viscolit zapada depusa. Patru drumuri nationale si 15 drumuri judetele sunt in continuare inchise din cauza vremii, anunța Compania…

- Rovinieta pentru camioane și dube s-a scumpit. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat ca majoreaza tarifele pentru rovinieta. In unele cazuri, prețul rovinieteri crește de pana la trei ori, in timp ce tarifele pentru anumite categorii de vehicule, printre care și autoturisme,…

- Asocierea ASTALDI S.p.A. – IHI INFRASTRUCTURE SYSTEMS CO. LTD. a fost declarata caștigatoarea contractului pentru proiectarea și execuția Podului suspendat peste Dunare in zona Braila, cu o valoare de 1,99 miliarde de lei, fara TVA. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)…

- Sensul giratoriu suspendat, de la iesirea din Ploiesti spre Paulesti, realizat de Consiliul Judetean Prahova in mandatul lui Mircea Cosma, a devenit un model si pentru alte administratii locale. Astfel, ordinul de Incepere pentru realizarea obiectivului "Proiectare si executie Pasaj suprateran…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) susține ca a emis Ordinul de Incepere pentru realizarea obiectivului „Proiectare si executie Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura...

- Lotul 4 al Autostrazii A10 Sebeș-Turda, constructor PORR, este aproape finalizat. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat joi, 4 ianuarie, mai multe imagini de pe tronsonul dintre Decea și Turda. Lucrarile ar putea fi recepționate in luna februarie, potrivit informațiilor…

- Penibil! Medie de 41 de metri de asfalt pe zi, turnati in 2017 pe autostraziile romanesti Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a relansat constructia la cateva sute de kilometri de autostrada, dar a receptionat doar 15,4 kilometri noi, pentru punerea in circulatie, lungimea…

- 2017, anul relansarii proiectelor de autostrazi: Doar 15 km au fost gata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a relansat constructia la cateva sute de kilometri de autostrada, dar a receptionat doar 15,4 kilometri noi, pentru punerea in circulatie, lungimea totala…