Ce se stie pana acum despre oficialul canadian de rang inalt acuzat de spionaj. Ar avea legatura cu o afacere denuntata de Serghei Magnitki

Responsabilul cu rang inalt din serviciile de informatii ale politiei federale canadiene arestat vineri pentru sustragerea de documente sensibile, probabil in favoarea unui stat strain, a supervizat recent o ancheta asupra unei afaceri de spalari de bani de catre cetateni rusi, potrivit informatiilor aparute sambata intr-o publicatie canadiana, noteaza AFP.



Jurnalul The Globe and Mail a scris ca punerea sub acuzare a lui Cameron Ortis, responsabil cu rang inalt al Jandarmeriei Regale a Canadei (GRC), este legata de o importanta afacere de presupusa coruptie implicand inalti oficiali…