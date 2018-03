Ce se stie despre locotenent-colonelul francez care s-a oferit sa fie luat prizonier pentru eliberarea femeii tinuta ostatica de jihadistul din Trebes

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite vineri in cursul a trei atacuri executate de un barbat care si-a declarat apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic, atacuri comise in sudul Frantei, o tara traumatizata deja in urma unui recent val de atentate jihadiste,…

- UPDATE ora 16:15 – Cel putin trei persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite vineri in cursul a trei atacuri executate de un barbat care si-a declarat apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic, atacuri comise in sudul Frantei, o tara traumatizata deja in urma unui recent val de…

- "Peste 25.000 de persoane" au defilat la Paris in cadrul manifestatiei nationale a feroviarilor, a afirmat Cedric Robert, purtator de cuvant al sindicatului CGT-Cheminots. Manifestantii au purtat un banner pe care se putea citi "Pasageri si feroviari pentru trenul public, calitatea serviciilor,…

- Atletul francez Mathieu Louisy, care a fost dat disparut la Las Vegas, unde se afla intr-un stagiu de pregatire, a fost retinut si risca un an de inchisoare, informeaza Le Figaro. El nu mai putuse fi contactat de mai multe zile, iar familia sa a cerut ajutor pe retelele de socializare. Louisy trebuia…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy, inculpat in cadrul anchetei privind finantarea de catre Libia a campaniei sale electorale din 2007, a declarat ca traieste "infernul calomniei", potrivit declaratiei sale in fata magistratilor, reprodusa joi pe site-ul publicatiei Le Figaro, informeaza AFP.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat ieri la dineul oferit cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii de Michele Ramis, ambasador al Republicii Franceze in Romania. La eveniment, premierul a vorbit despre masurile guvernamentale de promovare a egalitații de șanse intre femei și barbați, legislația…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat marți la dineul oferit cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii de Michele Ramis, ambasador al Republicii Franceze in Romania. La eveniment, premierul a vorbit despre masurile guvernamentale de promovare a egalitații de șanse intre femei și barbați, legislația…

- Atletul francez Mathieu Louisy a fost dat disparut la Las Vegas, unde se afla intr-un stagiu de pregatire. El nu a mai putut fi contactat de cinci zile. Louisy este vicecampion al Frantei la 60 de metri garduri si 100 metri garduri in 2017.La 15 martie, el a vorbit la telefon cu mama si cu…

- Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost reținut, marți dimineața, in legatura cu presupuse ilegalitați in ceea ce privește finanțarea campaniei sale prezidențiale din anul 2007, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Nicolas Sarkozy era audiat, marti, la sediul Politiei Judiciare din orașul Nanterre, in legatura cu suspiciuni de finantare ilegala a campaniei sale prezidentiale din 2017, dezvaluie Le Monde si Mediapart, informatii confirmate pentru Reuters, scrie Le Figaro, citat de...

- Cancelarul german, Angela Merkel, l-a felicitat luni pe presedintele rus, Vladimir Putin, pentru realegerea sa si a lansat un apel la "continuarea dialogului" pentru a gasi "solutii" la "provocarile bilaterale si internationale", a informat cancelaria de la Berlin, relateaza AFP. "Astazi este…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca va anunta 'in zilele urmatoare' masurile pe care Parisul le va lua in cazul spionului rus otravit in sud-vestul Angliei, intrucat 'totul duce la convingerea' ca Rusia este 'responsabila', potrivit lui, informeaza France…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul indian Narendra Modi au inaugurat luni in nordul Indiei o centrala electrica solara construita cu sprijin din partea Frantei, scrie agerpres.ro.

- Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul indian Narendra Modi au inaugurat luni in nordul Indiei o centrala electrica solara construita cu sprijin din partea Frantei, relateaza dpa. Inaugurarea vine la doar o zi dupa ce liderii celor doua tari au lansat Alianta internationala…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si sotia sa Brigitte au ajuns vineri seara la New Delhi pentru o vizita de trei zile in India, menita sa consolideze relatiile Frantei cu a doua cea mai populata tara din lume, relateaza AFP. Aceasta prima vizita a lui Macron in India de la alegerea sa in mai 2017…

- Jandarmul este, prin natura meseriei, un om al legii. El aplica, in limitele pe care i le a conferit legiuitorul, legea. Numai ca, adesea, este perceput diferit de cei in preajma carora se afla militarul.Una este actiunea de asigurare a ordinii publice la o manifestare religioasa, alta la un meci de…

- Procuratura municipiului Chisinau a finalizat urmaririea penala si a trimis in judecata cauza penala de invinuire a unui cetatean al Frantei, retinut acum o luna pentru proxenetism, noteaza Noi.md. Potrivit probatoriului, in luna ianuarie 2018, dupa ce a facut cunostinta, pe o retea de socializare,…

- 'Vom lovi locul de unde se fac aceste transporturi sau acolo unde sunt organizate. Linia rosie va fi respectata', a afirmat presedintele francez, relateaza AFP. 'Dar astazi nu avem dovada, intr-o maniera stabilita de serviciile noastre secrete, ca arme chimice interzise de tratate sunt utilizate…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 4,8 grade a avut loc luni dimineata in vestul Frantei, dar nu s-au inregistrat raniti, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax.ro.Seismul s-a produs la ora locala 4.08 (5.

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 4,8 grade a avut loc luni dimineata in vestul Frantei, dar nu s-au inregistrat raniti, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. Seismul s-a produs la ora locala 4.08 (5.08, ora Romaniei) la adancimea de doar zece kilometri. …

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua in jurul datei de 24 aprilie o vizita de stat in Statele Unite ale Americii, prima de acest rang a unui lider strain sub mandatul lui Donald Trump, informeaza miercuri AFP, citand mai multe surse diplomatice. Presedintele Trump a decis la sfarsitul…

- Ministrul afacerilor externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a declarat miercuri ca totul indica faptul ca autoritatile siriene intreprind 'in acest moment atacuri cu clor' in Siria, informeaza AFP. 'Totul ne arata astazi ca are loc utilizarea clorului de catre regim in acest moment in Siria',…

- Consiliul de Administratie de la grupul auto francez Renault va propune in data de 15 februarie reinnoirea mandatului presedintelui director general, Carlos Ghosn, pentru ca acesta sa poata negocia un nou acord cu partenerii Nissan si Mitsubishi, informeaza un articol publicat de cotidianul Le Figaro,…

- Arbitrul Tony Chapron, aflat în centrul unui scandal dupa ce a pus piedica unui jucator, pe 14 ianuarie, la meciul Nantes - PSG (0-1), din prima liga a Frantei, a primit o suspendare de trei luni, la care se vor adauga alte trei luni în caz de recidiva, a anuntat, joi seara, Liga de Fotbal…

- Cel putin 13 persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, in urma unor confruntari produse joi dupa-amiaza in terminalul portuar Calais, situat in nordul Frantei, intre imigranti extracomunitari, informeaza cotidianul Le Figaro.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri Turcia împotriva oricarei încercari de a invada Siria, în contextul ofensivei comune declansate de armata turca si aliatii sai arabi sirieni împotriva unei militii kurde în nord-vestul Siriei, relateaza AFP.…

- O iranianca ce a sfidat luni, la Teheran, obligatia impusa femeilor de a purta val in spatiul public a fost arestata, iar cautiunea pentru eliberarea ei a fost fixata la 90.000 de euro, a declarat marti pentru AFP avocata femeii. Narges Hosseini este detinuta in inchisoarea din Gharchak, la circa…

- Actorul francez Alain Delon a inceput sa isi "organizeze" propria inmormantare si doreste sa fie inhumat pe domeniul sau din Douchy, in apropiere de mormintele cainilor lui, potrivit site-ului programme-tv.net. Alain Delon locuieste singur intr-o vila aflata pe proprietatea sa impresionanta…

- Gerard Collomb, ministrul de Interne al Frantei, a declarat, luni, ca in annul 2017 au fost fortele de securitate au dejucat 20 de atacuri teroriste care urmau sa aiba loc pe teritoriul Frantei, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Protestele recente din Iran nu reprezinta o amenintare la adresa pacii si securitatii internationale, a declarat, vineri, Francois Delattre, ambasadorul Frantei la ONU, in cadrul sedintei Consiliului de Securitate, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- (foto: Rise Project) In 4 decembrie 2017, Radu Mazare și-a ridicat noul pașaport de la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor București și s-a intors la impachetatul bagajelor. Trei saptamani mai tarziu, in prima zi de Craciun, pe la ora pranzului, fostul primar al Constanței…

- Fotbalistul international francez Lassana Diarra, al carui nume circula in perspectiva unui transfer la PSG, pentru a intari linia de mijloc, a devenit liber de contract la Al Jazira, prin "intelegere mutuala", a anuntat clubul din Emiratele Arabe Unite duminica. "Al Jazira Footbal Company a pus…