- Elevii care studiaza in unitatile scolare de pe traseul vizitei Papei Francisc ar putea sa nu mearga la cursuri in perioada in care Suveranul Pontif se va afla in Bucuresti, pentru intrevederile pe care le are trecute pe agenda, inclusiv cu presedintele Iohannis, la Cotroceni, dar si cu Patriarhul Bisericii…

- Cursurile din toate școlile și gradinițele din Capitala ar putea fi suspendate, vineri, 31 mai, cu prilejul vizitei Papei in București, decizia fiind decisa vineri, in cadrul comandamentului intrunit la Primaria Capitalei.

- CFR Calatori va asigura, cu ocazia vizitei Papei Francisc, circulatia trenurilor special comandate pentru transportul grupurilor mari de pelerini, va suplimenta cu vagoane trenurile spre /dinspre Bucuresti - 31 mai, Iasi si Miercurea Ciuc - 1 iunie si Blaj - 2 iunie si va introduce noi trenuri, pe rutele…

- Traficul rutier se va restrictiona sambata si duminica, intre orele 20,30 si 22,30, pe Bd. Unirii, segmentul cuprins intre Bd. Dimitrie Cantemir si Splaiul Independentei (zona fantani), cu ocazia evenimentului "Simfonia Apei", ce va avea loc in Piata Unirii.

- Traficul se va restrictiona, sambata, in centrul Capitalei cu ocazia unui mars pe motociclete organizat de Asociatia Club Sportiv Black Helme, pentru constientizarea participantilor la trafic privind reinceperea sezonului moto, in scopul prevenirii accidentelor rutiere, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Traficul rutier este restrictionat pe o banda a autostrazii A1 Bucuresti - Pitești, pe sensul de mers catre Capitala, in urma unui incendiu de vegetație, fumul reducand vizibilitatea sub 50 de metri.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe autostrada A1…

- Dupa o zi de luni cu mult soare in Capitala si temperaturi de primavara autentica, vremea se va schimba radical, din cate au anuntat meteorologii. Si nu doar in Bucuresti, ci la nivelul intregii tari. Din seara zilei de 11 martie incepand, de la ora 21, si pana marti la ora 11, va fi in […] Vremea schimba…

- Un accident rutier cu șapte mașini s-a produs, duminica dupa-amiaza pe Autostrada A1. Traficul pe sensul spre București a fost blocat aproape o ora, anunța centrul Infortrafic. "Traficul rutier este blocat pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, la kilometrul 18+500, pe sensul catre Capitala, din cauza…