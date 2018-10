Ce se poate întâmpla când dormi cu banii sub saltea „Politistii Postulului Bals au identificat si condus la cercetari o tanara si un barbat, concubini, banuiti de comiterea infractiunii de furt din locuinta. Din cercetari a rezultat faptul ca la data de 1 octombrie, cei doi ar fi patruns in locuinta unei rude a barbatului, profitand de faptul ca usile nu erau incuiate, iar de sub salteaua patului din dormitor ar fi sustras 8.000 lei. A fost recuperata de catre politisti suma de 5.050 lei, iar diferenta de bani ar fi (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De cele mai multe ori, din cauza ineficienței noastre gestionari a resurselor financiare ne vedem nevoiți sa cautam tot felul de soluții de a face rost de bani rapid, așa cum sunt creditele pentru șomeri (lainaa tyottomalle) sau imprumuturile de la familie ori prieteni. Cu toate acestea,…

- Timisul e pe lista zonelor unde exista interes pentru o noua locuinta, desi nu in prima parte a clasamentului. In topul zonelor in care respondenții intenționeaza sa-și cumpere o casa sau un apartament se afla Bucureștiul, cu peste 16% dintre opțiuni, urmat de județele Cluj (8,02%), Iași (5,8%),…

- Freedom House Romania lanseaza un nou proiect, luni, 10 septembrie, sub egida PressHub.ro, rețea inovatoare de presa: secțiunea BaniEuropeni.ro, susținuta de jurnaliști din presa locala și centrala și de un total de 24 de publicații din Romania. Ce se intampla ...

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, susține ca a luat in calcul varianta in care rectificarea bugetara va fi atacata la Curtea Constituționala, dar precizeaza ca și daca judecatorii CCR ii vor da dreptate lui Iohannis, nu se mai poate face nimic, pentru ca deciziile CCR acționeaza pentru viitor.Citește…

- Romania risca sa ramana fara bani de salarii, iar bolnavii din spitale, fara tratamente, avertizeaza Guvernul. In replica, presedintele Iohannis spune ca securitatea nationala este pusa in pericol de calculele Executivului. Blocajul a fost cauzat de disputele pe banii taiati de la Servicii.

- Procurorii galateni efectueaza cercetari dupa ce un barbat de 51 de ani a fost gasit, joi, carbonizat, in locuinta sa din localitatea galateana Buciumeni. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita, trupul barbatului a fost gasit de pompieri, dupa ce au stins incendiul in care a ars…

- Pensionarii bucuresteni care vor sa plece in vacanta in Grecia, cu toate costurile suportate de Primarie pot sa-si depuna din nou dosarele. Pana acum, 250 de oameni au prins un loc in cadrul proiectului. Au mai ramas inca 750 de locuri disponibile.

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare au identificat un tanar de 18 ani, din municipiu, banuit ca a sustras dintr-o locuinta 3 300 euro. Banii sustrasi au fost recuperati si restituiti partii vatamate. Furtul a fost sesizat duminica, 22 iulie. Politistii au demarat de urgenta activitatile…