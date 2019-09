Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a cerut reluarea activitații Comisiei juridice a Camerei Deputaților pentru a relua discuțiile privind legea recursului compensatoriu, revizuirea Constituției și vacantarea funcție de deputat a lui Octavian Goga. Liderul PNL acuza ca parlamentarii PSD au blocat Comisia, anunța MEDIAFAX."Parlamentarii…

- Caricaturistul de Cartea Recordurilor aduce mari servicii Timișoarei, astfel ca primarul Nicolae Robu nu vrea sa ia nicio masura impotriva lui, atata vreme cat va ocupa fotoliul de edil. De altfel, Popa’s a primit in luna mai a acestui an titlul de Ambasador cultural al capitalei Banatului,…

- Mihai Weber da asigurari ca proiectul reducerii de pensionare nu este blocat in Camera Deputaților. Din contra, liderul PSD Gorj spune ca i se acorda o atenție deosebita. Deputatul PSD de Gorj susține ca, acum, actul normativ se afla in dezbatere la Comisia de Munca, unde va fi imbunatațit…

- Deputații din cadrul Comisiei de buget, finanțe și banci a Camerei Deputatilor a aprobat raportul de admitere asupra proiectului de lege initiat de fostul președinte al PSD, Liviu Nicolae Dragnea, care prevede reducerea TVA de la 9 la 5% pentru ingrasaminte, fertilizatorii naturali, pesticidele si semintele…

- Jeremy Corbyn, liderul opoziției din Marea Britanie, a declarat marți ca este pregatit sa lupte in alegerile generale, dar prioritatea sa este sa previna producerea unui Brexit fara Acord, conform MEDIAFAX.„Vrem alegeri generale, la fel cum vor toate partidele”, a transmis liderul Partidului…

- Comisia juridica a Camerei Deputaților a fost convocata, de urgența, la solicitarea Opoziției, pentru a dezbate Legea recursului compensatoriu. Comisia lucreaza in paralel cu plenul, urmand ca ulterior Legea sa fie abrogata, informeaza Mediafax.Deputații au votat intrunirea Comisiei juridice…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat marti, in unanimitate, raport pentru respingerea legii amnistiei si gratierii.Legea ajunge in plenul Camerei Deputatilor, la votul final, transmite stiripesurse.roProiectul de lege privind amnistia si gratierea a fost initiat in 2017 de Florin Iordache…

- Liderul PSD Gorj, Mihai Weber este convins ca vor exista și persoane nemulțumite, in urma realizarii sondajelor de opinie la Targu Jiu și Motru, in vederea desemnarii candidaților pentru posturile de primari din cele doua localitați. Parlamentarul a declarat ca in fiecare sondaj de opinie au fost incluse…