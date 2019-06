Ce se întîmplă la Chișinău și care este Soluția? Stiu ca, pentru multi Romani, Basarabia nu exista nici in minte si nici in suflet fiindca fratii nostri de peste Prut au fost abandonati demult si de multe ori ! Dar va rog sa va imaginati cum ar fi, ca miine, sa pierdem sau sa abandonam si Transilvania ! Pentru un neam patriot si puternic, Chisinaul ar trebui sa fie la fel ca Brasovul, Clujul ! Ginditi-va numai ce acte de eroism au facut basarabenii nostri numai ca sa isi pastreze limba si traditiile sub ocupatia imperiului kaghebist ! E bine sa stim, si asta ar trebui sa se predea la scoala, ca basarabenii sint foarte patrioti si iubesc Romania… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

Sursa articol: nasul.tv

