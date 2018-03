Stiri pe aceeasi tema

- Poate ai auzit de dimetiltriptamina (DMT). Acesta este un drog care aparent te face sa vezi numai ciudațenii precum extratereștri, demoni sau chiar elfi. Oameni de știința de la Universitatea :Johns Hopkins” spun ca acesta este un lucru comun și vor sa afle mai multe despre efectele DMT-ului. Neurologul…

- Este bautura indragita de mulți petrecareți, fara doar si poate! Niciun eveniment nu este complet fara cateva pahare de... prosecco. Un experiment realizat de catre un medic de la Universitatea din Surrrey, Marea Britanie, arata ca aceasta bautura nu doar ca isi face efectul mai repede, dar are și efecte…

- Savantii de la La Jolla Institute For Allergy and Immunology au venit cu noi concluzii dupa ce studiile facute de ei au aratat ca o dieta bogata in grasimi si colesterol duce la epuizarea celulelor imunitare care au rolul de a proteja arterele. De aici pana la problemele vasculare nu mai este decat…

- Protestatarii, mobilizati pe retelele sociale, au inceput sa se adune in fata universitatii iesene incepand cu ora 16.00, ei acuzandu-l pe ministrul Justitiei Tudorel Toader ca face de rusine Iasiul. Oamenii au venit cu fluiere si vuvuzele, purtand steaguri tricolore si ale Uniunii Europene.Manifestantii…

- Creierul are capacitatea de a suprima durerea cronica in prezenta senzatiei de foame oferind astfel posibilitatea organismului sa se concentreze pe gasirea unei surse de hrana, conform concluziilor unui studiu publicat joi in jurnalul stiintific Cell, citat de Xinhua. O echipa de neurologi de la Universitatea…

- Romania trece in noaptea de sambata spre duminica la ora oficiala de vara, astfel ca ceasurile vor fi date inainte cu o ora. Ora 3.00 va deveni ora 4.00, iar 25 martie va fi cea mai scurta zi din acest an. Acest lucru inseamna ca in noaptea de sambata spre duminica vom dormi mai putin […]

- Oamenii imbatranesc in diferite etape. Unor persoane le albeste parul inaintea prietenilor din jurul lor sau le apar riduri chiar de la 20 de ani, acestia fiind printre putinii oameni care sunt constienti de modul diferit in care imbatranesc...

- Monroe MacKinney, un pescar din Missouri, a facut o descoperire neasteptata in gura unui peste mare pe care l-a prins intr-un iaz. Acesta inghitise o cartita. In mod normal, aceste animale nu fac parte din hrana obisnuita a pestilor, iar lumea s-a intrebat cum a ajuns acolo, dupa ce postarea lui MacKinney…

- Crezi ca ești batran la 50 de ani? Iata ce spun oamenii de știința… O veste buna pentru cei care au 40, 50, 55 de ani: acum batranețea incepe la varsta de 75-80 de ani. Adica, cu 25 de ani mai tarziu decat pentru generația parinților noștri. Pana nu demult, in viața omului existau doar 3 perioade principale:…

- Nivelul de inteligenta ar putea fi masurat cu ajutorul unei probe de saliva sau al unei picaturi de sange dupa ce oamenii de stiinta au demonstrat, in premiera, ca IQ-ul unei persoane poate fi estimat printr-o simpla studiere a ADN-ului acesteia, informeaza recent The Telegraph.In urma celui mai amplu…

- Dinozaurul cu aripi considerat multa vreme a fi prima pasare din istorie, Archaeopteryx, zbura ca un fazan, adica reusea sa zboare dand din aripi, dar nu era capabil de zboruri pe distante lungi, au descoperit oamenii de stiinta, potrivit Press Association. De asemenea, Archaeopteryx nu…

- Nivelul de inteligenta ar putea fi masurat cu ajutorul unei probe de saliva sau al unei picaturi de sange dupa ce oamenii de stiinta au demonstrat, in premiera, ca IQ-ul unei persoane poate fi estimat printr-o simpla studiere a ADN-ului acesteia, informeaza luni The Telegraph. In urma celui mai amplu…

- BUCURESTI, 8 mart — Sputnik, Doina Crainic. Daca va simțiți frecvent anxios, puteți fi un „candidat ideal" pentru a fi mușcat de un câine, arata un studiu britanic. Cainii musca mai des oameni necunoscuti si pe cei instabili emotional, au constatat cercetatorii de la Universitatea…

- Un utilizator de Google Earth a descoperit in Antarctica un obiect misterios si urma lasata de acesta prin zapada.Imaginea s-a viralizat rapid. Mulți oameni cred ca este vorba despre o nava extraterestra care s-a prabusit sau a aterizat de urgenta, scrie antena3.ro.

- Oamenii de stiinta din Canada au demonstrat ca utilizarea telefonului in timpul mesei ii face pe oameni nefericiti, lipsindu-i de posibilitatea de a comunica, de a sta de vorba cu ceilalti. Specialistii de...

- Unele parti ale corpului sunt inca functionale si la cateva zile dupa ce restul corpului a incetat sa mai functioneze. Descoperirea ar putea schimba modul in care privim transplantul de organe.

- O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea din Illinois au studiat modul in care proteinele Ras interactioneaza cu suprafetele membranelor celulare, ajungand la concluzia ca acesta joaca un rol extrem de important prin care celulele pot deveni canceroase. Sistemul de proteine alcatuieste reteaua…

- VEZI ce se intampla in corpul tau daca bei apa calda dimineata, pe stomacul gol. Efecte ULUITOARE! Tu obisnuiesti sa bei apa calda dimineata, pe stomacul gol? Sau esti unul dintre oamenii care prefera o cafea proaspata. Sau poate bei un pahar de apa rece? Tu obisnuiesti sa bei apa calda dimineata, pe…

- Exista un nivel optim al venitului care poate face o persoana fericita, iar suma respectiva variaza la nivel mondial, conform concluziei unui studiu publicat saptamana aceasta de o echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Purdue din Statele Unite. ''Poate fi surprinzator…

- Ne-am obișnuit sa credem ca tumorile canceroase sunt o urmare a stilului de viața modern, a toxinelor care patrund in corpul nostru pe diferite cai. Cea mai noua descoperire a cercetatorilor arata ca boala a existat din cele mai vechi timpuri. In Africa de Sud s-a descoperit un os afectat de cancer…

- Proiectul Stagiunea cu Skepsis 2018 continua cu unul dintre cele mai incitante spectacole din repertoriul grupului! Marti, 20 februarie 2018, de la ora 19.00, Grupul Skepsis va invita la Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia la spectacolul Strainul , dupa John Boynton Priestley – prozator si dramaturg…

- Arhipelagul Tuvalu, o mica natiune insulara din Pacific considerata multa vreme condamnata la disparitie din cauza incalzirii climatice, si-a marit de fapt teritoriul in ultimii ani, potrivit unui nou studiu, relateaza AFP. Universitatea din Auckland a analizat in detaliu schimbarile din…

- Cercetatorii trag un semnal de alarma in ceea ce priveste nivelul oceanelor. Specialistii sunt de parere ca acesta ar putea crește 65 de centimetri pana la sfarșitul secolului, o cifra de doua ori mai mare fața de previziunile anterioare.

- O dieta bogata in fructe si legume, in special cele ecologice, este mult mai prietenoasa cu mediul in comparatie cu cea bogata in produse de origine animala, au confirmat oamenii de stiinta intr-un studiu recent, citat luni de agentia Xinhua. Cercetarea, publicata in weekend in jurnalul Frontiers…

- Un polițișt din Caraș Severin a fost descoperit drogat la volan. Acesta are 23 de ani și lucreaza la Secția Transporturi Feroviare Oțelu Roșu. Polițiștii rutieri din Timiș, au oprit, seara trecuta, in trafic, pentru un control de rutina un șofer, pe strada Bucegi din Lugoj.…

- Polițiștii rutieri din Timiș, care faceau un control de rutina, in trafic, aseara, au avut parte de o surpriza. Oamenii legii au tras pe dreapta pentru verificari, in Lugoj, un șofer de 23 de ani, descoperind ca acesta era polițist, scrie lugojinfo.ro. Tanarul a fost supus de colegii sai de la Biroul…

- Nivelul de rezistenta la antibiotice in cazurile de infectii cu Escherichia coli (E. coli) la copii este ridicat si se manifesta contra multor medicamente prescrise in mod obisnuit, reactie ce poate determina ineficienta acestora, au avertizat oamenii de stiinta din Marea Britanie, citati vineri de…

- Un medicament care urmeaza sa trateze cea mai cumplita boala, cancerul, ar fi fost descoperit de oamenii de știința. Acesta va fi testat pe oameni. Specialiștii de la Universitatea Stanford din America au descoperit un medicament care elimina tumorile canceroase, chiar și cand acestea s-au raspandit…

- Alexandra avea o viața normala. Tanara, care este studenta la Facultatea de Litere din Iași, se pregatea sa aiba o cariera in invațamant. A mers la un consult pentru ca se simțea tot mai slabita și avea dureri de gat. Medicii i-au dat o veste infioratoare. Alexandra Ioana Conțu a descoperit…

- Razvan O., un angajat al uneia dintre cele mai cunoscute firme din judetul Satu Mare, este de negasit de aproape o saptamana. Cand nu a mai ajuns la serviciu, sefii lui s-au ingrijorat si au alertat politia. Oamenii legii au aflat un detaliu important despre satmareanul disparut, dar ancheta este inca…

- Homo sapiens a aparut in Africa, cele mai vechi fosile avand circa 300.000 de ani. Un moment hotarator a fost cel in care specia noastra s-a aventurat in afara Africii ceea ce a dus la popularea colturilor indepartate ale globului.

- Paleontologii au descoperit cea de a 11-a fosila de Archaeopteryx, osemintele vechi de 150 de milioane de ani fiind cele mai vechi atribuite acestui gen intermediar, relateaza vineri agentia de stiri UPI. Descoperirea - facuta publica in aceasta saptamana in publicatia PeerJ - i-ar putea…

- Cele doua maimute au fost clonate folosind aceeasi tehnica utilizata in urma cu doua decenii pentru a crea oaia Dolly, astfel trecand peste o bariera tehnica despre care se crede ca ar putea deschide calea clonarii fiintelor umane, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Caprioarele din 22 de state din Statele Unite, si o parte din Canada, sunt predispuse la o boala teribila ce le face sa se comporte precum zombii. Potrivit cercetatorilor, boala ataca creierul si maduva spinarii. Printre alte consecinte ale maladiei se numara: pierderea in greutate, lipsa de coordonare…

- Oamenii de știința sint de parere ca poți fi alert folosindu-te doar de minte, corp și mediul inconjurator. Iata cum poți fi activ și fara cofeina! Chiar și dupa un somn bun de noapte, o intilnire sau o discuție te poate darima destul de ușor, astfel ca te refugiezi in cafea sau ceai. Pentru a renunța…

- Angajatii de la compania Georgia Kraft Corp. au facut o descoperire bizara in trunchiul unui copac pe care l-au taiat. In interiorul acestuia au gasit un caine mumificat. Potrivit specialistilor animalul a ramas blocat in spatiul din interiorul copacului acum cateva zeci de ani. A intrat intr-o scorbura…

- Ultimul raport al organizației națiunilor Unite privind incalzirea globala arata ca ultimii trei ani au fost cei mai fierbinți din istorie. Raportul ONU vine in contextul in care oamenii de știința spun ca scenariile apocaliptice lansate de aceștia sunt exagerate. Organizația Mondiala de Meteorologiei…

- Daca nu reusesc sa colonizeze alte planete, oamenii vor disparea, din cauza poluarii, suprapopularii, razboaielor si a lipsei hranei. Cunoscutul astrofizician Stephen Hawking a declarat ca avem doar 100 de ani la dispozitie pentru a colonia o alta planeta, altfel vom intra in declin ca specie. Altii…

- Apa este mediul in care au loc toate procesele biochimice și, poate, cel mai neglijat nutrient. 2/3 din organismul uman este alcatuit din apa – fara apa, organismul nu rezista mai mult de patru zile. Daca fara alimente putem trai saptamani intregi, fara apa nu exista viața, ceea ce spune multe despre…

- Aceasta concluzie a fost facuta de oamenii de știința, dupa ce au auzit povestirile aborigenilor, care au descris pasarile ce se aflau in apropierea locului incendierii, relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. Cercetatorii au dus discuții cu reprezentanții a 12 triburi din Australia de Nord, in…

- Oamenii de stiinta din California au descoperit un nou tip de cutremur. Este vorba de seisme care pot avea loc la o adancime mai mare decat cutremurele obisnuite, mai exact in mantaua Pamantului, nu in scoarta Pamantului cum se stia pana acum.Vladimir Putin și-a pierdut rabdarea și avertizeaza:…

- Desi unele studii arata ca este extrem de sanatos sa bem mai multe cesti de cafea pe zi, alti specialisti sustin ca acest obicei este periculos. Ce inseamna "prea multa cafea"? Medicii spun ca prea multa cafea inseamna 4 sau mai multe cesti pe zi, conform mayoclinic.org. Daca bei atit de multa cafea…

- Oamenii de stiinta din California au descoperit un nou tip de cutremur. Este vorba de seisme care pot avea loc la o adâncime mai mare decât cutremurele obisnuite, mai exact în mantaua Pamântului, nu în scoarta Pamântului cum se stia pâna acum. …

- Acest tip de cutremur nu poate fi detectat de senzorii seismici traditionali si poate fi mult mai distructiv decat un seism produs in scoarta Pamantului. Seismologii anunta cutremure violente in anul 2018 Pana in prezent, se credea ca seismele au loc doar in jumatatea superioara a scoarței…

- Oamenii de stiinta au descoperit pentru prima data in istorie fragmente de materie organica, ingrediente esentiale pentru existenta vietii, in doua roci spatiale care contineau apa in stare lichida si care s-au prabusit pe Terra in 1998, dupa ce au plutit in centura de

- Multe persoane sunt dependente de cafea și se bazeaza pe aceasta pentru a le spori energia în zilele în care se simt extre de obosiți. Chiar daca pe moment ne ajuta, iata care sunt efectele consumului de cafea dupa câteva ore.

- In timpul unor exacavatii facute de arheologi, a fost descoperit „un sit mai putin obisnuit si important, de o jumatate de milion de ani", transmite AFP. Lucrarile, la care participa Universitatea din Tel Aviv, sunt efectuate in regiunea centrala Sharon si au dus la descoperirea unei „bogate industrii…